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Монитор LG, LED, 25"(63.5 см), UWHD 2560x1080, 60Гц, IPS, UltraWide 21:9, Специальные игровые функции, Стабилизатор черного, Функция Dynamic Action Sync
Монитор LG, LED, 25"(63.5 см), UWHD 2560x1080, 60Гц, IPS, UltraWide 21:9, Специальные игровые функции, Стабилизатор черного, Функция Dynamic Action Sync
UltraWide монитор с форматом экрана 21:9
UltraWide монитор с форматом экрана 21:9
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Специальные игровые режимы - FPS и RTS
Специальные игровые режимы - FPS и RTS
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Эффект полного погружения в игру
Эффект полного погружения в игру
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Поддержка >99% цветового поля sRGB
Поддержка
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Работайте эффективно с LG UltraWide
Работайте эффективно с LG UltraWide
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Все характеристики
-
Диагональ экрана, дюймы
-
25" (63 cm)
-
Тип матрицы
-
IPS
-
Яркость, кд/м2
-
250(Typ), 200(min) cd/m2
-
Время отклика(мс)
-
5ms (High)
-
Соотношение сторон
-
21:9
-
Разрешение
-
2560 x 1080
-
Отображаемые цвета
-
16.7 млн
-
Шаг пикселя (мм)
-
0.2286
-
Контрастность (FOFO)
-
1000:1 (Typ)
-
Контрастность (DFC)
-
Mega
-
Угол обзора (CR≥10)
-
178/178 (CR≥10)
-
Покрытие матрицы
-
Антибликовое, 3H
-
HDMI
-
● (HDMI*2) v1.4
-
Расположение портов
-
сзади
-
Функция "Reader Mode"
-
•
-
Отсутствие мерцания (Flicker safe)
-
•
-
Smart Energy saving
-
•
-
Функция "SIX Axis Control"
-
•
-
Функция "Нарушен. Цветовосприятие"
-
•
-
Режим 4-screen-split
-
•
-
Авто выкл / авто режим ожидания
-
•
-
Меню на экране (управление настройками с помощью курсора)
-
•
-
Картинка-в-картинке
-
•
-
Заводская калибровка
-
•
-
Режим Dynamic Action Sync
-
•
-
Стабилизатор черного цвета
-
•
-
Dual controller
-
•
-
Тип
-
Внешний адаптер
-
Энергопотребление / выключен (макс.)
-
0.3 Вт
-
Энергопотребление / режим ожидания / сна (макс.)
-
0.3 Вт
-
Напряжение
-
100~240 В
-
Гориз. развертка
-
30~90 кГц
-
Кадровая развертка
-
56~75Гц
-
Тип клавиш
-
джойстик
-
Цвет LED индикатора (включен)
-
белый
-
Цвет LED индикатора (режим ожидания)
-
мигающий белый
-
Расположение клавиш
-
спереди
-
Русский язык
-
•
-
Кол-во языков меню
-
16
-
Режим изображения
-
Польз. / Чтение 1 / Чтение 2 / Фото / Кино / Нарушение цветовосприятия
-
sRGB
-
99%
-
DDC/CI
-
•
-
HDCP
-
•
-
Key lock
-
•
-
Plug and Play
-
•
-
RTC
-
•
-
Отделяемая
-
•
-
Наклон (угол),°
-
-5º (вперед) ~ 20º (назад)
-
Вес в упаковке, кг
-
5.4
-
Вес без подставки, кг
-
3.7
-
Вес с подставкой, кг
-
4.0
-
Габариты с подставкой (Ш x Г x В), мм
-
609 x 188 x 383
-
Габариты без подставки (Ш x Г x В), мм
-
609 x 55 x 287
-
Габариты упаковки (Ш x Г x В), мм
-
682 x 355 x 131
-
Размеры настенного крепления (Ш х Г х В), мм
-
VESA (75x75мм)
-
UL(cUL)
-
•
-
TUVTYPE
-
•
-
FCC-B, CE
-
•
-
Windows
-
• (win10)
-
TCO
-
6.0
-
ErP
-
•
-
HDMI
-
•
-
Кабель питания
-
•
-
Динамик
-
Недоступно
-
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25UM58-P
Монитор LG, LED, 25"(63.5 см), UWHD 2560x1080, 60Гц, IPS, UltraWide 21:9, Специальные игровые функции, Стабилизатор черного, Функция Dynamic Action Sync