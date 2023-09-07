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29" UltraWide IPS монитор

Функции

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Характеристики

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29" UltraWide IPS монитор

29UM59-P

29" UltraWide IPS монитор

29UM59-P
LG 21:9 изогнутый UltraWide монитор

Изогнутый UltraWide монитор с Full HD разрешением

Монитор 29UM59-P идеален для работы с графикой, различными схемами и настройками одновременно.
OnScreen Control програмное обеспечение

Программное обеспечение OnScreen Control 2.0*

Скачав дополнительный софт, вы сможете оптимизировать работу монитора под себя. *Для того, чтобы скачать софт: зайдите на сайт LG.com / найдите модель 29UM59-P / скачайте OnScreen Control** программное обеспечение
Мультизадачность и функция меню на экране монитора

Мультизадачность и функция меню на экране монитора

С помощью функции меню на экране монитора, Вы сможете настроить монитор под свои нужны, выбрать один из 14 вариантов разбивки экрана на сектора.
Режим чтения с экрана

Режим чтения с экрана

Режим чтения позволяет читать большие тексты с экрана с комфортом благодаря изменению более мягкой передачи цветов.
Исключительно точная цветопередача

Исключительно точная цветопередача

IPS-монитор LG обеспечивает превосходное четкое изображение с живыми цветами под любым углом обзора без искажений, которые могут возникать на мониторах с AV матрицей.
Защитите свои глаза c технологией «Отсутствие мерцания»

Защитите свои глаза с технологией Flicker Safe*

Благодаря отсутствию мерцания максимально удобный просмотр, защитив свои глаза от вредного синего света и уменьшив мерцание почти до нуля.
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Все характеристики

ЭКРАН

Диагональ экрана, дюймы

29

Тип матрицы

IPS

Отображаемые цвета (млн)

16.7

Шаг пикселя (мм)

0.2628 x 0.2628

Соотношение сторон

21:9

Разрешение

2560 x 1080

Яркость

250 кд/м²

Контрастность (FOFO)

1000:1

Контрастность (DFC)

Mega

Время отклика

5 мс GTG

Угол обзора

178/178

Покрытие матрицы

Антибликовое, 3H

ИНТЕРФЕЙСЫ/ВХОДЯЩИЙ СИГНАЛ

D-Sub

DVI-D

HDMI

● 2 (v1,4)

Расположение портов

сзади

ИНТЕРФЕЙСЫ/АУДИО ВХОДЫ

Выход на наушники

Расположение портов

сзади

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Тип

Внешний адаптер

Напряжение

100 - 240 В, 50 - 60 Гц

Режим ожид./Сна (макс.)

0.3 Вт

Выключен (макс.)

0.3Вт

ЧАСТ. ОБНОВЛЕНИЯ

Гориз. развертка

30~90кГц

Кадровая развертка

56~75Гц

КЛАВ. УПРАВЛ.

Тип клавиш

Цвет LED индикатора (включен)

Цвет LED индикатора (режим ожидания)

[Расположение клавиш]

МЕНЮ

Русский язык

Кол-во языков меню

СВОЙСТВА

Режим изображения

Польз. / Чтение 1 / Чтение 2 / Фото / Кино / Нарушение цветовосприятия

Original Ratio

Широкий/Оригинальный

ФУНКЦИИ

DDC / CI

HDCP

Авто. подстройка разрешения

Key lock

Plug & Play

Регулировка времени отклика

ОСОБЕННОСТИ

Функция "Reader Mode"

Отсутствие мерцания (Flicker safe)

Smart Energy saving

Функция "SIX Axis Control"

Заводская калибровка

Авто режим ожидания

Функция Super Resolution+

Режим 4-screen-split

Функция "Нарушен. Цветовосприятие"

Стабилизатор черного цвета

Меню на экране монитора

Поддержка Freesync

ЦВЕТ

Передняя часть

черный

Задняя часть

черный

Подставка

черный

Основание

черный

Другое

черный

ПОДСТАВКА

Отделяемая

Наклон (угол,°)

-5º (вперед) ~ 20º (назад)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Монитор с подставкой, (Ш*Г*В, мм)

702.5 × 204.1 × 415

Монитор без подставки, (Ш*Г*В, мм)

702.5 × 63.8 × 328.4

Коробка, (Ш*Г*В, мм)

812 × 403 × 151

Настенное крепление

VESA (75x75мм)

Монитор с подставкой, кг

5.5

Монитор без подставки, кг

5

Коробка, кг

7.6

СТАНДАРТЫ

UL(cUL)

TUV-TYPE

FCC-B, CE

ErP

EPEAT

Windows

● (win10)

Другое (CCC,KC)

АКСЕССУАРЫ

Кабель питания

D-Sub

HDMI

ЗВУК

Динамик

Недоступно

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Технология AMD FreeSync™

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29UM59-P

29UM59-P

29" UltraWide IPS монитор

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