We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
29" UltraWide IPS монитор
29" UltraWide IPS монитор
Все характеристики
-
Диагональ экрана, дюймы
-
29
-
Тип матрицы
-
IPS
-
Отображаемые цвета (млн)
-
16.7
-
Шаг пикселя (мм)
-
0.2628 x 0.2628
-
Соотношение сторон
-
21:9
-
Разрешение
-
2560 x 1080
-
Яркость
-
250 кд/м²
-
Контрастность (FOFO)
-
1000:1
-
Контрастность (DFC)
-
Mega
-
Время отклика
-
5 мс GTG
-
Угол обзора
-
178/178
-
Покрытие матрицы
-
Антибликовое, 3H
-
D-Sub
-
—
-
DVI-D
-
—
-
HDMI
-
● 2 (v1,4)
-
Расположение портов
-
сзади
-
Выход на наушники
-
●
-
Расположение портов
-
сзади
-
Тип
-
Внешний адаптер
-
Напряжение
-
100 - 240 В, 50 - 60 Гц
-
Режим ожид./Сна (макс.)
-
0.3 Вт
-
Выключен (макс.)
-
0.3Вт
-
Гориз. развертка
-
30~90кГц
-
Кадровая развертка
-
56~75Гц
-
Тип клавиш
-
—
-
Цвет LED индикатора (включен)
-
—
-
Цвет LED индикатора (режим ожидания)
-
—
-
[Расположение клавиш]
-
—
-
Русский язык
-
—
-
Кол-во языков меню
-
—
-
Режим изображения
-
Польз. / Чтение 1 / Чтение 2 / Фото / Кино / Нарушение цветовосприятия
-
Original Ratio
-
Широкий/Оригинальный
-
DDC / CI
-
●
-
HDCP
-
●
-
Авто. подстройка разрешения
-
—
-
Key lock
-
●
-
Plug & Play
-
●
-
Регулировка времени отклика
-
●
-
Функция "Reader Mode"
-
●
-
Отсутствие мерцания (Flicker safe)
-
●
-
Smart Energy saving
-
●
-
Функция "SIX Axis Control"
-
●
-
Заводская калибровка
-
●
-
Авто режим ожидания
-
●
-
Функция Super Resolution+
-
—
-
Режим 4-screen-split
-
●
-
Функция "Нарушен. Цветовосприятие"
-
●
-
Стабилизатор черного цвета
-
●
-
Меню на экране монитора
-
●
-
Поддержка Freesync
-
●
-
Передняя часть
-
черный
-
Задняя часть
-
черный
-
Подставка
-
черный
-
Основание
-
черный
-
Другое
-
черный
-
Отделяемая
-
●
-
Наклон (угол,°)
-
-5º (вперед) ~ 20º (назад)
-
Монитор с подставкой, (Ш*Г*В, мм)
-
702.5 × 204.1 × 415
-
Монитор без подставки, (Ш*Г*В, мм)
-
702.5 × 63.8 × 328.4
-
Коробка, (Ш*Г*В, мм)
-
812 × 403 × 151
-
Настенное крепление
-
VESA (75x75мм)
-
Монитор с подставкой, кг
-
5.5
-
Монитор без подставки, кг
-
5
-
Коробка, кг
-
7.6
-
UL(cUL)
-
●
-
TUV-TYPE
-
●
-
FCC-B, CE
-
●
-
ErP
-
—
-
EPEAT
-
—
-
Windows
-
● (win10)
-
Другое (CCC,KC)
-
—
-
Кабель питания
-
●
-
D-Sub
-
—
-
HDMI
-
●
-
Динамик
-
Недоступно
-
Технология AMD FreeSync™
-
●
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.