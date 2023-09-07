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ребенок, открывающий холодильник

Заглядывайте в холодильник, экономя электроэнергию

А вы знали, что каждое открывание холодильника стоит вам некоторой суммы денег из-за потери энергии? Поэтому мы подготовили для вас эти советы по снижению потребления энергии за счет ее эффективного использования.

Уплотнитель дверцы холодильника словно через увеличительное стекло

Делайте записи – Пользуйтесь доской для заметок

Пользуйтесь магнитной белой доской или стикерами для упорядочивания списка продуктов. Можно указывать сроки годности скоропортящихся продуктов, их расположение в холодильнике и многое другое, чтобы быстро взять нужное, как только откроете дверцу. Если все записывать кажется вам неудобным, вы также можете прикрепить к холодильнику чек для справки.

зубная паста за зубной щетке

Организуйте пространство – Рассортируйте продукты по типам

Организация продуктов определенным образом помогает сократить время, когда холодильник открыт. Если ваши продукты всегда находятся на одном и том же месте, вы легко находите их за пару секунд. Продукты, которые нужно хранить долго – например, мясо или рыбу – лучше класть в морозильный отсек. Такие продукты, как яйца, джемы, соусы, которые терпят более высокие температуры, рекомендуется ставить в дверные корзины.

Заполненные пищевые контейнеры, разделенные пополам линией

Тук-тук! Наслаждайтесь видом с InstaView™

Благодаря InstaView™ вы можете видеть содержимое холодильника, не открывая дверцу. Всего два стука – и вы можете посмотреть, какие напитки у вас есть, или решить, чем перекусить, не беспокоясь о потере холода.

холодильник в открытом виде

Энергоэффективность с LG Linear Compressor™

Все новые холодильники LG оснащены инверторным линейным компрессором с низким энергопотреблением – Linear Compressor™ – которому требуется на 32% меньше энергии, чем другим, обычным поршневым компрессорам на рынке. А так как Linear Compressor™ также помогает поддерживать оптимальную свежесть продуктов, вы можете быть уверены, что с LG максимально укрепляете свое здоровье и минимизируете энергетический след.
Потребляйте энергию эффективно вместе с LG!

*По сравнению с холодильником с LG с обычным поршневым компрессором.
* По результатам испытаний, проведенных институтом VDE, по сравнению энергопотребления и уровней шума для моделей LGE GBB530NSCXE и GBB530NSQWB.

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