Организация продуктов определенным образом помогает сократить время, когда холодильник открыт. Если ваши продукты всегда находятся на одном и том же месте, вы легко находите их за пару секунд. Продукты, которые нужно хранить долго – например, мясо или рыбу – лучше класть в морозильный отсек. Такие продукты, как яйца, джемы, соусы, которые терпят более высокие температуры, рекомендуется ставить в дверные корзины.