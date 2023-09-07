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Холодильник LG с нижней морозильной камерой, 302 л, Смарт Инверторный компрессор, Фреш зона

Характеристики

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Холодильник LG с нижней морозильной камерой, 302 л, Смарт Инверторный компрессор, Фреш зона

GA-B419SEUL

Холодильник LG с нижней морозильной камерой, 302 л, Смарт Инверторный компрессор, Фреш зона

LG GA-B419SEUL

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

ОБЪЁМ (Л)
563
Размеры (Ш х В х Г), мм
595 х 1907 х 655
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Total No Frost
ОСОБЕННОСТИ
Multi Air Flow, Умный Инверторный Компрессор, Фреш Зона

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип холодильника

С нижней морозильной камерой

Система охлаждения

Total No Frost

Тип компрессора

Умный Инверторный компрессор

Тип охлаждения

Multi Air Flow

Хладагент

R600a

Уровень шума, Дб

39

Мощность замораживания, кг/сутки

16

Поддержание температуры, ч

9.3

ОБЪЕМ(Л)

Общий (Брутто)

354

Общий (Нетто)

302

Холодильная камера (Брутто)

230

Холодильная камера (Нетто)

223

Морозильная камера (Брутто)

124

Морозильная камера (Нетто)

79

ГАБАРИТЫ(Ш Х В Х Г), ММ

Габариты без упаковки

595 х 1907 х 655

Габариты в упаковке

655 х 1985 х 744

Глубина без учета ручки

655

ВЕС, КГ

Без упаковки

66

В упаковке

72

ЭНЕРГИЯ

Класс энергоэффективности

A+

Потребление энергии, кВт*ч/год

277

ДИЗАЙН

Цвет

Бежевый

Тип ручки

Скрытая

Дисплей

Кнопочный, LED

Расположение дисплея

Внешний

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Климатический класс

SN-ST

Быстрая заморозка

Сигнал открытой двери

Мобильная диагностика

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Тип подсветки

LED

Количество полок

4

Материал полок

закаленное стекло

Полка для овощей

1

Fresh Zone

Дверные корзины

7

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Количество полок

4

ГАРАНТИЯ

12 месяцев

10 лет на компрессор

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