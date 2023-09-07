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302 л, Холодильник LG с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор, зона влажности

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302 л, Холодильник LG с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор, зона влажности

GA-B419SQJL

302 л, Холодильник LG с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор, зона влажности

Инверторный Линейный Компрессор 1

Инверторный Линейный Компрессор

Инверторный линейный компрессор LG отвечает самым высоким требованиям потребителей в плане экономии электроэнергии и высокой прочности и поддержания свежести продуктов.  

* Детали изображенного продукта могут отличаться в зависимости от региона, страны или модели.
*1 год гарантии на холодильник
*10 лет гарантии на компрессор (работа и выезд оплачивается потребителем)

 

*Класс энергосбережения А++
**Инверторный Линейный Компрессор
***10 лет гарантии на компрессор

 Класс энергоэффективности А

Холодильник LG с линейным инверторным компрессором имеет уровень энергоэффективности А и потребляет на 32% меньше электроэнергии. Гарантия на компрессор такого типа — 10 лет.
Moist Balance Crisper*1

Moist Balance Crisper*

Благодаря ячеистой структуре крышки Moist Balance Crisper конденсат накапливается в сотах, предотвращая попадание капель на продукты. В то же время вода медленно испаряется, создавая оптимальную влажность. Это позволяет сохранить фрукты и овощи гораздо дольше при сохранении их полезных свойств и вкусовых качеств.
Total No Frost

Total No Frost*

Холодильники с технологией LG Total No Frost больше не требуют разморозки морозильной камеры, благодаря принудительному обдуву холодным воздухом.

* Детали изображенного продукта могут отличаться в зависимости от региона, страны или модели.

 

*Тотал Ноу Фрост

ОПИСАНИЕ

Печать
ОБЪЁМ (Л)
302
Размеры (Ш х В х Г), мм
595 x1907 x 655
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Moist Balance Crisper
ОСОБЕННОСТИ
Smart инверторный компрессор, Total No Frost, Multi Air Flow, Moist Balance Crisper, LED подсветка

Характеристики

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

595 x 1907 x 655

Экономия энергии (кВт/год)

277

Тип компрессора

Инверторный

Все характеристики

БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

A+

СИСТЕМА ЛЬДА И ВОДЫ

Ручной_генератор льда

Стандартный

ОТСЕК ХОЛОДИЛЬНИКА

Прозрачная_корзина в двери

3

Освещение холодильника

Светодиодная

Овощной ящик

1

ОБЪЕМ

Общий объем морозильной камеры (л)

79

Общий объем холодильной камеры (л)

223

УПРАВЛЕНИЕ И ДИСПЛЕЙ

Быстрая заморозка

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Масса упаковки (кг)

72

Размеры продукта (ШxВxГ, мм)

595 x 1907 x 655

Масса продукта (кг)

66

МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА

Материал двери

Металл

Тип рукоятки

Скрытая

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Тип компрессора

Инверторный

Экономия энергии (кВт/год)

277

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GA-B419SQJL

302 л, Холодильник LG с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор, зона влажности

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