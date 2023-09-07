302 л, Холодильник LG с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор, зона влажности

* Детали изображенного продукта могут отличаться в зависимости от региона, страны или модели.

*1 год гарантии на холодильник

*10 лет гарантии на компрессор (работа и выезд оплачивается потребителем)

*Класс энергосбережения А++

**Инверторный Линейный Компрессор

***10 лет гарантии на компрессор