About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
341 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор

Характеристики

Отзывы

Поддержка

341 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор

GA-B459SQQM

341 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор

ОПИСАНИЕ

Печать

РАЗМЕРЫ

ОБЪЁМ (Л)
341
Размеры (Ш х В х Г), мм
595 × 682 × 1860
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
DoorCоoling+
ОСОБЕННОСТИ
Fresh Balancer, Fresh Converter, LG ThinQ, Wi-Fi, складная полка

Все характеристики

ОБЪЕМ(Л)

Брутто - Общий

374

Брутто - Морозильная камера

127

Брутто - Холодильная камера

247

Полезный - Общий

341

Полезный - Морозильная камера

107

Полезный - Холодильная камера

234

ВЕС(КГ)

Нетто/В упаковке

69/75

ГАБАРИТЫ(ММ)

Высота (без упаковки) До высоты корпуса (В)

1860

Глубина (без упаковки) Без дверцы (С)

615

Глубина (без упаковки) Без ручки (D)

682

Ширина (без упаковки)

595

Ширина х Высота х Глубина без упаковки (мм)

595 x 1860 x 682

Ширина х Высота х Глубина в упаковке (мм)

649X1961X784

КОЛЛИЧЕСТВО В КОНТЕЙНЕРЕ

20ft / 40ft / 40ft HC,Truck

36/54/54/60/80

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей - Внешний светодиодный

● Кнопочный

Управление температурными режимами - Цифровые датчики

Управление температурными режимами - Экспресс заморозка

Управление температурными режимами - Супер охлаждение

Управление температурными режимами - Блокировка дисплея

Управление температурными режимами - Сигнал открытой двери

Управление температурными режимами - Eco Friendly( режим экономии электроэнергии)

Интеллектуальная система диагностики (Smart Diagnosis)

Функции температурных режимов - Охлаждение дверцы DC+

Система охлаждения

Total No Frost

Уровень шума (Дб)

36

Класс энергопотребления

А++

Энергопотребление в год ( кВТ/год)

243

Время хранения продуктов при отключении электропитания (ч)

16

Мощность замораживания (кг/сут)

12

Хладагент

R600a

Линейный инверторный компрессор

Климатический класс

SN-ST

Отделка дверцы

Белый матовый

Отделка корпуса

Белый

Тип ручки

Карманный

Антибактериальный уплотнитель Bio Shield

Перенавешиваемые двери

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Освещение

LED подсветка (сверху)

Многопоточное охлаждение

Полки - Закаленное стекло

● (2)

Полки - Складная полка

●(1)

Дверные корзины - Прозрачные

● (3 шт)

Дверные корзины - Корзина для 2л бутылок

● (1 шт)

Дверные корзины - Съемная корзина

● (2 шт)

Крышка ящика для овощей и фруктов - Закаленное стекло

Ящик для овощей и фруктов - Fresh зона

Лоток для яиц

● (10 шт x 1)

МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Многопоточное охлаждение

Ледогенератор - Стандартный

Полки - Закаленное стекло

●(2)

Ящики - Прозрачные

● (3)

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами