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384 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, ThinQ, Складная полка

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384 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, ThinQ, Складная полка

GA-B509MEQM

384 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, ThinQ, Складная полка

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

ОБЪЁМ (Л)
384
Размеры (Ш х В х Г), мм
595 × 2030 × 682
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
DoorCоoling+
ОСОБЕННОСТИ
LG ThinQ, складная полка, Fresh Zone, Moist Balance Crisper

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип холодильника

Холодильник с нижней морозильной камерой

Система охлаждения

Total No Frost

Тип компрессора

Умный Инверторный

Материал отделки двери

PCM

Материал отделки корпуса

Flat

Цвет

Бежевый

Тип ручки

Скрытая

Дисплей

Кнопочный

Расположение дисплея

Внешний

Класс энергоэффективности

А++

Потребление энергии (кВт × ч/год)

255 / 268

Уровень шума (дБА)

36

Хладагент

R600a

Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow

Экспресс-заморозка

Экспресс-охлаждение

Климатический класс

SN-ST

Блокировка дисплея

Сигнал открытой двери

Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis

Управление через Wi-Fi

Возможность управления через приложение LG ThinQ

Мощность замораживания (кг/сут)

12

Время хранения продуктов при отключении энергопитания (ч)

16

Технология DoorCоoling+

ОБЪЕМ

Объем брутто (л)/Общий

419

Объем нетто (л)/Общий

384

Объем брутто (л)/Морозильная камера

127

Объем нетто (л)/Морозильная камера

107

Объем брутто (л)/Холодильная камера

292

Объем нетто (л)/Холодильная камера

277

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Лоток для льда

Металлическая окантовка ящиков

Полки

2

Прозрачный ящик

3

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Тип подсветки

LED

Лоток для яиц

1 × 10 яиц

Складная полка

Полки

4

Дверные корзины

3

Ящик для фруктов и овощей

Нулевая зона свежести

ГАБАРИТЫ

Вес (кг)/В упаковке

74/80

Без упаковки (Ш × В × Г, мм)

595 × 2030 × 682

В упаковке (Ш × В × Г, мм)

649 × 2131 × 784

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

Расширенная гарантия на компрессор

10 лет

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