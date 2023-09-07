We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
384 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Инверторный Линейный компрессор
384 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Инверторный Линейный компрессор
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
-
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
-
595 x 2030 x 684
-
Экономия энергии (кВт/год)
-
275
-
Тип компрессора
-
Инверторный Линейный
Все характеристики
-
Умная диагностика
-
●
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
●
-
УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
-
А++
-
Тип продукта
-
Холодильник с нижней морозильной камерой
-
Прозрачная_корзина в двери
-
3
-
Освещение холодильника
-
LED
-
Овощной ящик
-
●
-
Стеллаж для бутылок (винных)
-
●
-
Материал двери
-
Металл
-
Тип рукоятки
-
Скрытая
-
Тип компрессора
-
Инверторный Линейный
-
Экономия энергии (кВт/год)
-
275
-
Общий объем морозильной камеры (л)
-
107
-
Общий объем холодильной камеры (л)
-
277
-
Быстрая заморозка
-
●
-
Масса упаковки (кг)
-
81
-
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
-
595 x 2030 x 684
-
Масса продукта (кг)
-
77
-
Охлаждение двери+
-
●
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.