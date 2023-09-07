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341 л, Холодильник LG DoorCooling⁺ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор

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341 л, Холодильник LG DoorCooling⁺ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор

GC-B459SLCL

341 л, Холодильник LG DoorCooling⁺ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор

Холодильник LG GC-B459SLCL
Door Cooling⁺™

Door Cooling⁺™

Умный (Smart)

Умный (Smart)
Инверторный компрессор

10 лет гарантии на Смарт Инверторный компрессор

10 лет гарантии на Смарт Инверторный компрессор

Cистема Total No Frost

Cистема Total No Frost

Экономия электроэнергии

Экономия электроэнергии

Низкий уровень шума

Низкий уровень шума


Быстрое и равномерное охлаждение

Панель холодного воздуха в верхней части холодильника обеспечивает на 32％* более быстрое и равномерное охлаждение, чтобы ваши продукты сохранялись свежими еще дольше.

*На основе UL (Underwriters Laboratories «Андеррайтерс Лабораторис») теста № 4788696859-c от 26.12.2018 (Корея, 170 Сонгсанпэчонг-ро, Сонгсан-гу, Чанвон-ши, Генгсангнам-до 642-711) по сравнению времени, затраченного на охлаждение с 24,8°С до 8°С в моделях LG GBB60NSZHE (без технологии Дор Кулинг ) и GBB72NSDFN (c технологией Дор Кулинг). Охлаждение происходит быстрее у модели GBB72NSDFN на 32,6％.

Тихая работа

Уровень шума в новых холодильниках LG DoorCooling⁺ 36 дБ, что на 25％ ниже,
чем в предыдущих моделях. Тихая и надежная работа, чтобы ничего не нарушало вашего спокойствия дома.

*На основании тестирования ВДЕ (Союз немецких электротехников) Мааринштрассе 28-В-63059 Оффенбанк от 17.02.2014
Номер 2473400-2568-0006/193203 - 4 моделей с Инверторным Линейным компрессором GBB530NSCXE дБ за 10 сек., а уровень шума в модели GBB530NSQWB 33.3дБ за 10 сек. Уровень шума холодильников с Иверторным Линейным компрессором на 25.8% ниже, чем у моделей с обычным компрессором.

Нулевой зазор

С нулевым зазором холодильник LG можно ставить вплотную к стене и открывать дверь на 90°. Благодаря этому ящики выдвигаются беспрепятственно.
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Свежие продукты без компромиссов! В холодильнике LG DoorCooling⁺
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В яркое лето - в отличной форме. Со свежими продуктами от LG DoorCooling⁺
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*Модель на видео может отличаться по характеристикам и внешнему виду от представленной на странице.

Total No Frost*1

Total No Frost*

Холодильники с технологией LG Total No Frost больше не требуют разморозки морозильной камеры, благодаря принудительному обдуву холодным воздухом.

*Тотал Ноу Фрост.

Умный контроль холодильника1
ThinQ™

Умный контроль холодильника

Со смартфоном и приложением LG ThinQ™ вы можете удаленно регулировать настройки температуры, чтобы всегда быть готовым к шумной вечеринке.

*СмартСинк *Для приложения LG ThinQ требуется совместимый смартфон с Android 4.1.2 (Jellybean) или более поздней версии или IOS 9 или более поздней версии.

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

GC-B459SLCL
ОБЪЁМ (Л)
341
Размеры (Ш х В х Г), мм
595 x 1860 x 682
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
DoorCooling⁺
ОСОБЕННОСТИ
Smart Инверторный Компрессор, Total No Frost, Увеличенный объем, Fresh зона, Нулевой зазор

Все характеристики

ОБЪЕМ(Л)

Брутто - Общий

374

Брутто - Морозильная камера

127

Брутто - Холодильная камера

247

Нетто - Общий

341

Нетто - Морозильная камера

107

Нетто - Холодильная камера

234

ВЕС(КГ)

Без упаковки / В упаковке

67/75

ГАБАРИТЫ(ММ)

Высота

1860

Глубина - Глубина без учета двери

615

Глубина - Включая дверь и ручку

682

Ширина

595

Ширина x Высота x Глубина - Без упаковки

595x1860x682

В упаковке

651x1953x764

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей - Внутренний LED

Температурный контроль - Цифровые датчики (датчик RT)

Температурный контроль - Быстрая заморозка

Температурный контроль - Звуковой сигнал двери

Температурный контроль - Экспресс заморозка (Express Freeze)

Функции температуры - DoorCooling⁺

Функции температуры - Экспресс охлаждение (Express Cool)

Система охлаждения

No Frost

Уровень шума (Дб)

36

Класс энергоэффективности

A+

Потребление энергии, кВт*ч/год

309

Поддержание температуры, ч

16

Мощность замораживания, кг/сутки

12

Хладогент

R600a

Умный (Смарт) Инверторный компрессор

Звездный рейтинг

****

Климатический класс

T

Цвет

Темный Графит

Ручка - Материал

Пластиковый

Ручка - Размер

Удлиненный

Ручка - Тип

Карман

Умная диагностика (Smart Diagnosis)

Bio Shield (уплотнитель)

Перенавешивание двери

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Освещение

Верхний LED

Multi-Air Flow

Полка - Закаленное стекло

●(2)

Дверные корзины - Прозрачные

●(3)

Дверные корзины - Хранение бутылок (2л)

Зона свежести Fresh Zone (Лоток для мяса)

●(1)

Крышка ящика для овощей - Закаленное стекло

●(1)

Крышка ящика для овощей - Moist Balance Crisper (пластиковый)

●(1)

Ящик для овощей - Фрукты & Овощи

Лоток для яиц

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Multi-Air Flow

Льдогенератор - Обычный лоток для льда

Полки - Закаленное стекло

●(2)

Ящики - Прозрачные

●(3)

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Холодильник LG GC-B459SLCL

GC-B459SLCL

341 л, Холодильник LG DoorCooling⁺ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор

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