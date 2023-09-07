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384 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор

Характеристики

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384 л, Холодильник LG DoorCooling<sup>+</sup> с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор

GC-B509SECL

384 л, Холодильник LG DoorCooling+ с нижней морозильной камерой, Смарт Инверторный компрессор

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ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

ОБЪЁМ (Л)
384
Размеры (Ш х В х Г), мм
595x2030x682
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
DoorCooling⁺
ОСОБЕННОСТИ
Smart инверторный компрессор, Нулевой зазор, Total No Frost, Увеличенный объем, Fresh Balancer, Fresh Converter, Складная полка в 2 сложения

Все характеристики

ОБЪЕМ(Л)

Брутто - Общий

419

Брутто - Морозильная камера

127

Брутто - Холодильная камера

292

Нетто - Общий

384

Нетто - Морозильная камера

107

Нетто - Холодильная камера

277

ВЕС(КГ)

Без упаковки / В упаковке

72/80

ГАБАРИТЫ(ММ)

Высота

2030

Глубина - Глубина без учета двери

615

Глубина - Включая дверь и ручку

682

Ширина

595

Ширина x Высота x Глубина - Без упаковки

595x2030x682

Ширина x Высота x Глубина - В упаковке

651x2135x764

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей - Внутренний LED

Температурный контроль - Цифровые датчики (датчик RT)

Температурный контроль - Быстрая заморозка

Температурный контроль - Звуковой сигнал двери

Температурный контроль - Экспресс заморозка (Express Freeze)

Функции температуры - DoorCooling⁺

Функции температуры - Экспресс охлаждение (Express Cool)

Система охлаждения

No Frost

Уровень шума (Дб)

36

Класс энергоэффективности

A+

Потребление энергии, кВт*ч/год

325

Поддержание температуры, ч

16

Мощность замораживания, кг/сутки

12

Хладогент

R600a

Умный (Смарт) Инверторный компрессор

Звездный рейтинг

****

Климатический класс

T

Цвет

Бежевый

Ручка - Материал

Пластиковый

Ручка - Размер

Удлиненный

Ручка - Тип

Карман

Умная диагностика (Smart Diagnosis)

Bio Shield (уплотнитель)

Перенавешивание двери

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Освещение

Верхний LED

Multi-Air Flow

Полка - Закаленное стекло

● (4EA)

Дверные корзины - Прозрачные

●(4)

Дверные корзины - Хранение бутылок (2л)

Зона 0 свежести (Fresh 0 Zone)

Крышка ящика для овощей - Закаленное стекло

●(1)

Ящик для овощей - Раздельный

●(1)

Ящик для овощей - Фрукты & Овощи

Лоток для яиц

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Multi-Air Flow

Льдогенератор - Обычный лоток для льда

Полки - Закаленное стекло

●(2)

Ящики - Прозрачные

●(3)

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