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626 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling+, Инверторный Линейный компрессор, умный дом ThinQ

Характеристики

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626 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling+, Инверторный Линейный компрессор, умный дом ThinQ

GC-B247SEDC

626 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling+, Инверторный Линейный компрессор, умный дом ThinQ

Холодильник LG B247SEUV

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

GC-B247SEDC
ОБЪЁМ (Л)
626
Размеры (Ш х В х Г), мм
912 * 1,790 * 738
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
DoorCooling+
ОСОБЕННОСТИ
Инверторный Линейный компрессор, LG ThinQ, Moist Balance Crisper

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип холодильника

Холодильник Side-by-Side

Система охлаждения

No Frost

Тип компрессора

Линейный Инверторный

Материал отделки двери

Металл

Материал отделки корпуса

PCM

Цвет

Бежевый

Тип ручки

Скрытая

Легкое открывание

Дисплей

Кнопочный, LED

Расположение дисплея

Внешний

Класс энергоэффективности

A+

Потребление энергии (Вт × ч/год)

438

Уровень шума (дБА)

39

Хладагент

R600a

Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow

Экспресс-заморозка

Климатический класс

T

Блокировка дисплея

Сигнал открытой двери

Управление через Wi-Fi

Возможность управления через приложение LG ThinQ

Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis

Время хранения продуктов при отключении энергопитания (ч)

10

Мощность замораживания (кг/сут)

12

Технология DoorCоoling+

LG ThinQ

Зона Оптимальной влажности

ОБЪЕМ

Объем брутто (л)/Общий

687

Объем брутто (л)/Морозильная камера

265

Объем брутто (л)/Холодильная камера

422

Объем нетто (л)/Общий

626

Объем нетто (л)/Морозильная камера

220

Объем нетто (л)/Холодильная камера

406

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Тип подсветки

LED

Дверные корзины

4

Полки

4

Прозрачный ящик

2

Генератор льда

Стандартный

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Отделение для молочных продуктов

1

Лоток для яиц

1 × 8 яиц

Тип подсветки

LED

Ящик для фруктов и овощей

2

Крышка Moist Balance Crisper

Дверные корзины

3

Полки

4

ГАБАРИТЫ

Вес (кг)/В упаковке

113/124

Без упаковки (Ш × В × Г, мм)

912 × 1790 × 738

В упаковке (Ш × В × Г, мм)

968 × 1891 × 770

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

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