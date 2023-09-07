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626 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling+, Инверторный Линейный компрессор, умный дом ThinQ

Характеристики

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626 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling+, Инверторный Линейный компрессор, умный дом ThinQ

GC-B247SVDC

626 л, Холодильник LG Side-by-Side, DoorCooling+, Инверторный Линейный компрессор, умный дом ThinQ

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

ОБЪЁМ (Л)
626
Размеры (Ш х В х Г), мм
912 * 1,790 * 738
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
DoorCooling+
ОСОБЕННОСТИ
Инверторный Линейный компрессор, LG ThinQ, Moist Balance Crisper

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип холодильника

Side by Side

Система охлаждения

Total No Frost

Технология DoorCooling+TM

Тип компрессора

Инверторный Линейный

Тип охлаждения

Multi Air Flow

Хладагент

R600a

Уровень шума, Дб

39

Мощность замораживания, кг/сутки

12

Поддержание температуры, ч

10

ОБЪЕМ(Л)

Общий (Брутто)

687

Общий (Нетто)

626

Холодильная камера (Брутто)

422

Холодильная камера (Нетто)

406

Морозильная камера (Брутто)

265

Морозильная камера (Нетто)

220

ГАБАРИТЫ(Ш Х В Х Г), ММ

Габариты без упаковки

912 х 1790 х 738

Габариты в упаковке

972 х 1891 х 770

Глубина без учета ручки

733

Глубина без учета двери

610

ВЕС, КГ

Без упаковки

108

В упаковке

119

ЭНЕРГИЯ

Класс энергоэффективности

A+

Потребление энергии, кВт*ч/год

438

ДИЗАЙН

Цвет

Белый

Тип ручки

Скрытая

Дисплей

Кнопочный, LED

Расположение дисплея

Внешний

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Климатический класс

Т

Быстрая заморозка

Сигнал открытой двери

Мобильная диагностика

Управление через Wi-Fi

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Тип подсветки

LED

Количество полок

4

Материал полок

закаленное стекло

Полка для овощей

2

Fresh Zone

Moist Balance Crisper

Дверные корзины

4

Уплотнитель BioShield

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Тип подсветки

LED

Количество полок

4

Материал полок

Закаленное стекло

Дверные корзины

4

Количество ящиков

2

Льдогенератор

Ручной, на двери

ГАРАНТИЯ

12 месяцев

10 лет на компрессор

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