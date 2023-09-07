We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Объем 687л | InstaView Door-in-Door | Матовый черный | DoorCooling+, LG ThinQ
Объем 687л | InstaView Door-in-Door | Матовый черный | DoorCooling+, LG ThinQ
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Все характеристики
-
Тип холодильника
-
Холодильник Side-by-Side
-
Door-in-Door®
-
●
-
InstaView™
-
●
-
Система охлаждения
-
Total No Frost
-
Тип компрессора
-
Линейный Инверторный
-
Материал отделки двери
-
Металл
-
Материал отделки корпуса
-
Металл
-
Цвет
-
Черный матовый
-
Тип ручки
-
Скрытая
-
Легкое открывание
-
●
-
Дисплей
-
Сенсорный, LED
-
Расположение дисплея
-
Внешний
-
Класс энергоэффективности
-
A+
-
Потребление энергии (кВт × ч/год)
-
438
-
Уровень шума (дБА)
-
39
-
Хладагент
-
R600a
-
Система многопоточного охлаждения Multi Air Flow
-
●
-
Экспресс-заморозка
-
●
-
Климатический класс
-
T
-
Блокировка дисплея
-
●
-
Сигнал открытой двери
-
●
-
Время хранения продуктов при отключении энергопитания (ч)
-
10
-
Управление через Wi-Fi
-
●
-
Возможность управления через приложение LG ThinQ
-
●
-
Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis
-
●
-
Мощность замораживания (кг/сут)
-
12
-
Режим «Отпуск»
-
●
-
Антибактериальный дверной уплотнитель Bio Shield
-
●
-
Технология DoorCоoling+
-
●
-
Объем брутто (л)/Общий
-
687
-
Объем брутто (л)/Морозильная камера
-
265
-
Объем брутто (л)/Холодильная камера
-
422
-
Объем нетто (л)/Общий
-
626
-
Объем нетто (л)/Морозильная камера
-
220
-
Объем нетто (л)/Холодильная камера
-
406
-
Тип подсветки
-
LED
-
Дверные корзины
-
4
-
Полки
-
4
-
Прозрачный ящик
-
2
-
Генератор льда
-
С поворотным механизмом
-
Лоток для яиц
-
1 × 8 яиц
-
Тип подсветки
-
LED
-
Гигиенический фильтр Hygiene Fresh+
-
●
-
Ящик для фруктов и овощей
-
●
-
Крышка Moist Balance Crisper
-
●
-
Передвигаемая корзина
-
●
-
Дверные корзины
-
4
-
Полки
-
4
-
Полка для винных бутылок
-
●
-
Отделение для закусок / Корзина для сыра
-
●
-
Вес (кг)/В упаковке
-
124/137
-
Без упаковки (Ш × В × Г, мм)
-
912 × 1790 × 738
-
В упаковке (Ш × В × Г, мм)
-
968 × 1891 × 770
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.