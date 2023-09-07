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438 л, Холодильник LG с верхней морозильной камерой, DoorCooling+, фильтр HygieneFresh+
438 л, Холодильник LG с верхней морозильной камерой, DoorCooling+, фильтр HygieneFresh+
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
-
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
-
700 x 1780 x 730
-
Экономия энергии (кВт/год)
-
280
-
Тип компрессора
-
Инверторный Линейный
-
Отделка (двери)
-
Бежевый
Все характеристики
-
УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
-
A++
-
Тип продукта
-
С верхней морозильной камерой
-
Ручной_генератор льда
-
●
-
Освещение в отсеке для заморозки
-
LED
-
Полка_Закаленное стекло
-
●
-
Отделка (двери)
-
Бежевый
-
Тип рукоятки
-
Прямая
-
Тип компрессора
-
Инверторный Линейный
-
Экономия энергии (кВт/год)
-
280
-
Освещение холодильника
-
LED
-
Fresh 0 Zone
-
●
-
Hygiene Fresh+
-
●
-
Полка_Закаленное стекло
-
●
-
Общий объем морозильной камеры (л)
-
136
-
Общий объем холодильной камеры (л)
-
335
-
Быстрая заморозка
-
●
-
Масса упаковки (кг)
-
83
-
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
-
700 x 1780 x 730
-
Масса продукта (кг)
-
73
-
Охлаждение двери+
-
●
-
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