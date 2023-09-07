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393 л, Холодильник LG с верхней морозильной камерой, Смарт Инверторный Компрессор
393 л, Холодильник LG с верхней морозильной камерой, Смарт Инверторный Компрессор
ОПИСАНИЕ
РАЗМЕРЫ
Характеристики
-
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
-
700 x 700 x 1680
-
Тип компрессора
-
Инверторный
-
Отделка (двери)
-
Серебристый
Все характеристики
-
Умная диагностика
-
●
-
УРОВЕНЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
-
A+
-
Прозрачная_корзина в двери
-
2
-
Освещение холодильника
-
● (Module 4)
-
Овощной ящик
-
●
-
Полка_Закаленное стекло
-
●
-
Общий объем морозильной камеры (л)
-
130
-
Общий объем холодильной камеры (л)
-
297
-
Внутренний LED-дисплей
-
●
-
Масса упаковки (кг)
-
76
-
Размеры продукта (ШxВxГ, мм)
-
700 x 700 x 1680
-
Масса продукта (кг)
-
68
-
Прозрачная_корзина в двери
-
4 (2 полных, 2 полу)
-
Полка_Закаленное стекло
-
1
-
Материал двери
-
Матовая Сталь
-
Отделка (двери)
-
Серебристый
-
Тип рукоятки
-
Карман
-
Тип компрессора
-
Инверторный
-
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