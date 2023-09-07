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506 л, Холодильник LG с верхней морозильной камерой, DoorCooling+, фильтр HygieneFresh+

Характеристики

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506 л, Холодильник LG с верхней морозильной камерой, DoorCooling+, фильтр HygieneFresh+

GN-F702HEHZ

506 л, Холодильник LG с верхней морозильной камерой, DoorCooling+, фильтр HygieneFresh+

Холодильник LG c Инверторным Линейным компрессором

ОПИСАНИЕ

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РАЗМЕРЫ

ОБЪЁМ (Л)
506
Размеры (Ш х В х Г), мм
780 x 1800 x 730
ОСНОВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
DoorCooling+
ОСОБЕННОСТИ
Инверторный Линейный компрессор, Гигиенический фильтр Hygiene Fresh+, Fresh 0 Zone, Передвижной лоток для льда, LG ThinQ

Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип холодильника

С верхней морозильной камерой

Система охлаждения

Total No Frost

Технология DoorCooling+TM

Тип компрессора

Инверторный Линейный

Тип охлаждения

Multi Air Flow

Хладагент

R600a

Уровень шума, Дб

43

Мощность замораживания, кг/сутки

5.5

Поддержание температуры, ч

12

ОБЪЕМ(Л)

Общий (Брутто)

547

Общий (Нетто)

509

Холодильная камера (Брутто)

392

Холодильная камера (Нетто)

379

Морозильная камера (Брутто)

155

Морозильная камера (Нетто)

130

ГАБАРИТЫ(Ш Х В Х Г), ММ

Габариты без упаковки

780 x 1800 x 730

Габариты в упаковке

835 x 1865 x 767

ВЕС, КГ

Без упаковки

80

В упаковке

90

ЭНЕРГИЯ

Класс энергоэффективности

A++

Потребление энергии, кВт*ч/год

309

ДИЗАЙН

Цвет

Бежевый

Тип ручки

Прямая

Дисплей

Сенсорный, LED

Расположение дисплея

Внешний

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Климатический класс

ST

Быстрая заморозка

Сигнал открытой двери

Мобильная диагностика

Управление через Wi-Fi

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Тип подсветки

LED

Количество полок

4

Материал полок

закаленное стекло

Полка для овощей

1

Fresh Zone

Fresh 0 Zone

Дверные корзины

4 + 1 для воды

Фильтр HygieneFresh+

Уплотнитель BioShield

Диспенсер для воды

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Тип подсветки

LED

Количество полок

1

Материал полок

Закаленное стекло

Дверные корзины

2

Льдогенератор

Лоток для льда

ГАРАНТИЯ

12 месяцев

10 лет на компрессор

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