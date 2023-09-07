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Все, от элементов отделки до функциональности, делает Slim невероятно стильной системой.
Все, от элементов отделки до функциональности, делает Slim невероятно стильной системой.
УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫМ ПОТОКОМ
УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫМ ПОТОКОМ
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БЕСШУМНАЯ РАБОТА
БЕСШУМНАЯ РАБОТА
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ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
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ОЧИСТКА ВОЗДУХА
ОЧИСТКА ВОЗДУХА
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Автоматическая очистка теплообменника - никаких запахов
Автоматическая очистка теплообменника - никаких запахов
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ФИЛЬТР 3М - УНИЧТОЖЕНИЕ ВИРУСОВ И АЛЛЕРГЕНОВ
ФИЛЬТР 3М - УНИЧТОЖЕНИЕ ВИРУСОВ И АЛЛЕРГЕНОВ
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КОМФОРТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
КОМФОРТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
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ЭФФЕКТИВНЫЙ НАГРЕВ
ЭФФЕКТИВНЫЙ НАГРЕВ
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Все характеристики
-
Холодопроизводительность (Мин.~Ном.~Макс.) кВт
-
2,500
-
Теплопроизводительность (Мин.~Ном.~Макс.) кВт
-
3,200
-
Потребляемая мощность (Охлаждение/ Нагрев) Вт
-
770/880
-
EER Вт/Вт
-
3.21
-
COP Вт
-
3.61
-
Электропитание o/В/Гц
-
1 / 220-240 / 50
-
Расход воздуха (Внутренний, максимум) м3/мин
-
13
-
Расход воздуха (Наружный, максимум) м3/мин
-
27
-
Дегидратация л/ч
-
1.1
-
Уровень шума (Звуковое давление, 1 м) (Внутренний (Выс./Сред./Низк./Сон)) дБ(A)±3
-
38 / 33 / 23 / 19
-
Уровень шума (Звуковое давление, 1 м) (Наружный, максимум) дБ(A)±3
-
47
-
Заправка хладогента тип / кол-во г
-
R410A, 900
-
Дозаправка хладогента (при длине трубопроводов > 7.5 m) г/м
-
20
-
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) °C
-
18 ~ 48
-
Диапазон рабочих температур (Нагрев) °C
-
-5 - 24
-
Кабель питания (с заземлением) кол-во жил*мм2
-
3 * 1.0
-
Межблочный кабель (с заземлением) кол-во жил*мм
-
4 * 0,75
-
Диаметры трубопроводов (Жидкость) мм(дюймы)
-
6.35(1/4)
-
Диаметры трубопроводов (Газ) мм(дюймы)
-
9.52 (3/8)
-
Габаритные размеры (Внутренний (Ш*В*Г)) (мм)
-
957 * 305 * 177
-
Габаритные размеры (Наружный (Ш*В*Г)) (мм)
-
717*483*230
-
Вес нетто (Внутренний) (кг)
-
11,5
-
Вес нетто (Наружный) (кг)
-
25.5
-
Максимальная длина трубопроводов / перепад высот (м)
-
15 / 7
-
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CA09AWK
Все, от элементов отделки до функциональности, делает Slim невероятно стильной системой.