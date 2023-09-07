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Домашний кинотеатр LG, караоке, 5.1-канальный звук, 1000 Вт
Домашний кинотеатр LG, караоке, 5.1-канальный звук, 1000 Вт
Все характеристики
-
Воспроизведение 3D/2D
-
●/●
-
Выходная мощность
-
1000 Вт
-
Фронтальная колонка (лев. / прав.)
-
167 Вт X 2
-
Центральная колонка
-
167 Вт
-
Динамик объемного звучания
-
167 Вт X 2
-
Сабвуфер
-
167 Вт (пассивный)
-
Количество каналов
-
5.1
-
Проводное подключение (Ethernet)
-
●
-
Совместимость с элементами Smart Audio
-
●
-
DLNA (Smart Share): Цифр. Медиаплеер / Цифр. Устр-во визуализации (передача со смартфона на ТВ) / Цифр. Медиасервер (USB)
-
●/●/-
-
Ethernet (RJ45)
-
●
-
Радиоантенна
-
●
-
USB
-
●
-
Разъём для микрофона (φ6.3)
-
●
-
Аудиовход
-
●
-
Аудиовыход / Оптический/коаксиальный
-
●/-
-
Аудиовыход / HDMI
-
●
-
Микрофон в комплекте
-
1
-
Громкость ЭХО
-
●
-
Фанфары
-
●
-
Оценка исполнения
-
●
-
Подавление искажений
-
●
-
Удаление вокала с CD
-
●
-
Спящий режим
-
●
-
Управление через смартфон (Bluetooth)
-
●
-
Private Sound (звук через смартфон)
-
●
-
USB-запись напрямую
-
●
-
SIMPLINK
-
●
-
Загрузка плеера из режима ожидания
-
3 сек.↓
-
Загрузка плеера при включении
-
5 сек.↓
-
Быстрое открытие лотка
-
2 сек.↓
-
Время загрузки диска
-
10 сек.↓
-
Обновление ПО (сеть)
-
●
-
Синхронизация звука с ТВ
-
Bluetooth (LG TV)
-
Регулирование звука ТВ (кнопка)
-
●
-
Контроль динамического диапазона (включение / выключение)
-
●
-
Приглушение звука
-
●
-
Полоса прогресса
-
●
-
Воспроизведение с внешнего жесткого диска
-
●
-
Bluetooth
-
●
-
Диммер
-
●
-
Диски: BLU-RAY/ BD-ROM / BD-R / BD-RE
-
●/●/●
-
Диски: BLU-RAY / 3D
-
●
-
Диски: DVD (NTSC/PAL)
-
●
-
Диски: DVD+-R (DL) /DVD+-RW (DL)
-
●
-
Диски: CD-R/-RW
-
●/●
-
DTS-CD
-
●
-
LPCM
-
●
-
Dolby Digital
-
●
-
Dolby Digital Plus
-
●
-
Dolby TrueHD
-
●
-
DTS Digital Surround
-
●
-
DTS-HD Master Audio
-
●
-
DTS-HD High Resolution
-
●
-
WMA
-
●
-
MPEG2 AAC
-
●
-
MP3
-
●
-
AAC(MPEG4)
-
●
-
FLAC до 192 кГц
-
●
-
Энергопотребление в выключенном режиме
-
0.5 Вт↓
-
Энергопотребление
-
135 Вт
-
Требования к энергопотреблению
-
110В-240В, 50/60Гц
-
Тип
-
PLL
-
Волна
-
FM
-
Количество запоминаемых станций
-
50
-
Руководство по быстрой настройке
-
●
-
Пульт ДУ: тип
-
CB1
-
Пульт ДУ: аккумулятор
-
AAA x 1
-
Батарейки
-
●
-
FM-антенна
-
●
-
Гарантийный талон
-
●
-
Кабель для подключения колонок
-
●
-
Диск настройки DLNA
-
●
-
Кабель HDMI
-
●
-
Основной модуль, размер (Ш x В x Г), мм
-
360 × 60.5 × 299
-
Фронтальная колонка, размер (Ш × В × Г), мм
-
290 × 1100 × 290
-
Центральная колонка,, размер (Ш x В x Г), мм
-
220 × 98.5 × 97.2
-
Тыловая колонка, размер (Ш x В x Г), мм
-
290 × 1100 × 290
-
Сабвуфер, размер (Ш x В x Г), мм
-
172 × 391 × 261
-
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