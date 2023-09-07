About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
Домашний кинотеатр LG, караоке, 5.1-канальный звук, 1000 Вт

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Домашний кинотеатр LG, караоке, 5.1-канальный звук, 1000 Вт

LHB655NK

Домашний кинотеатр LG, караоке, 5.1-канальный звук, 1000 Вт

Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Воспроизведение 3D/2D

●/●

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

Выходная мощность

1000 Вт

Фронтальная колонка (лев. / прав.)

167 Вт X 2

Центральная колонка

167 Вт

Динамик объемного звучания

167 Вт X 2

Сабвуфер

167 Вт (пассивный)

Количество каналов

5.1

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Проводное подключение (Ethernet)

Совместимость с элементами Smart Audio

DLNA (Smart Share): Цифр. Медиаплеер / Цифр. Устр-во визуализации (передача со смартфона на ТВ) / Цифр. Медиасервер (USB)

●/●/-

РАЗЪЕМЫ

Ethernet (RJ45)

Радиоантенна

USB

Разъём для микрофона (φ6.3)

Аудиовход

Аудиовыход / Оптический/коаксиальный

●/-

Аудиовыход / HDMI

КАРАОКЕ

Микрофон в комплекте

1

Громкость ЭХО

Фанфары

Оценка исполнения

Подавление искажений

Удаление вокала с CD

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Спящий режим

Управление через смартфон (Bluetooth)

Private Sound (звук через смартфон)

USB-запись напрямую

SIMPLINK

Загрузка плеера из режима ожидания

3 сек.↓

Загрузка плеера при включении

5 сек.↓

Быстрое открытие лотка

2 сек.↓

Время загрузки диска

10 сек.↓

Обновление ПО (сеть)

Синхронизация звука с ТВ

Bluetooth (LG TV)

Регулирование звука ТВ (кнопка)

Контроль динамического диапазона (включение / выключение)

Приглушение звука

Полоса прогресса

Воспроизведение с внешнего жесткого диска

Bluetooth

Диммер

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ДИСКИ И ФОРМАТЫ АУДИО/ВИДЕО

Диски: BLU-RAY/ BD-ROM / BD-R / BD-RE

●/●/●

Диски: BLU-RAY / 3D

Диски: DVD (NTSC/PAL)

Диски: DVD+-R (DL) /DVD+-RW (DL)

Диски: CD-R/-RW

●/●

DTS-CD

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА АУДИО

LPCM

Dolby Digital

Dolby Digital Plus

Dolby TrueHD

DTS Digital Surround

DTS-HD Master Audio

DTS-HD High Resolution

WMA

MPEG2 AAC

MP3

AAC(MPEG4)

FLAC до 192 кГц

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Энергопотребление в выключенном режиме

0.5 Вт↓

Энергопотребление

135 Вт

Требования к энергопотреблению

110В-240В, 50/60Гц

ТЮНЕР

Тип

PLL

Волна

FM

Количество запоминаемых станций

50

АКСЕССУАРЫ

Руководство по быстрой настройке

Пульт ДУ: тип

CB1

Пульт ДУ: аккумулятор

AAA x 1

Батарейки

FM-антенна

Гарантийный талон

Кабель для подключения колонок

Диск настройки DLNA

Кабель HDMI

ГАБАРИТЫ

Основной модуль, размер (Ш x В x Г), мм

360 × 60.5 × 299

Фронтальная колонка, размер (Ш × В × Г), мм

290 × 1100 × 290

Центральная колонка,, размер (Ш x В x Г), мм

220 × 98.5 × 97.2

Тыловая колонка, размер (Ш x В x Г), мм

290 × 1100 × 290

Сабвуфер, размер (Ш x В x Г), мм

172 × 391 × 261

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами