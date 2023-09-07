Домашний кинотеатр с полочными колонками

Единое управление телевизором и Blu-ray плеером (SIMPLink)

Полный контроль над телевизором и Blu-ray плеером одним пультом! Пульт воспринимает сигнал HDMI, а значит пультом можно управлять всем устройствами, которые соединениы между собой портами HDMI. Фукнция SIMPLinK работает для всех устройств производства LG Electronics.

