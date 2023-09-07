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Объемный звук, объемное изображение и оптимальное размещение
Объемный звук, объемное изображение и оптимальное размещение
Конвертация 2D в 3D
Преобразование до Ultra HD 2160p
LG SMART TV
Тихий режим (Private Sound)
DLNA
Караоке
Все характеристики
-
Воспроизведение 3D/2D
-
●/●
-
Конвертация 2D в 3D (видео)
-
●
-
Количество каналов
-
3.1
-
Общая выходная мощность (RMS)
-
330 Вт
-
Передняя колонка, мощность (RMS)
-
70 Вт X 2
-
Центральная колонка, мощность (RMS)
-
30 Вт х 2
-
Сабвуфер, мощность (RMS)
-
150Вт (беспроводной)
-
M4V
-
●
-
TS
-
●
-
AVCHD
-
●
-
MPEG4 AVC (H.264)
-
●
-
SMPTE VC1 (VC-9)
-
●
-
FLV
-
●
-
MKV
-
●
-
MPEG2
-
●
-
WMV
-
●
-
MVC
-
●
-
3GP
-
●
-
DivX HD
-
●
-
DivX
-
●
-
ARC (реверсивный звуковой канал)
-
●
-
Увеличение изображений
-
●
-
xvYCC
-
●
-
HDMI 1.4
-
●
-
Повышение качества видео
-
●
-
Deep Colour
-
●
-
Запоминание последней сцены
-
●
-
Blu-ray 3D
-
●
-
CD-R/CD-RW
-
●
-
BD-ROM
-
●
-
BD-RE
-
●
-
DVD-R
-
●
-
DVD+R
-
●
-
BD-R
-
●
-
DTS-CD
-
●
-
DVD+RW (режим видео)
-
●
-
DVD-RW (режим видео / видеозаписи)
-
●
-
DVD (NTSC)
-
●
-
Полоса прогресса
-
●
-
DLNA (цифр. медиаплеер / цифр. устр-во визуализации (передача со смартфона на ТВ) / цифр. медиасервер (USB) )
-
●/●/-
-
Проводное подключение
-
●
-
USB Host (аудио)
-
●
-
Шкала звука домашнего кинотеатра на ТВ
-
●
-
Контроль динамического диапазона (включение / выключение)
-
●
-
USB Plus (видео, фото, аудио)
-
●
-
Спящий режим
-
●
-
Авторегулирование звука ТВ
-
●
-
SIMPLINK
-
●
-
Обновление ПО через Интернет
-
●
-
Поддержка внешнего жесткого диска (NTFS, до 2 Тб)
-
●
-
Private Sound (звук через смартфон)
-
●
-
Smart TV
-
●
-
Премиальный контент / контент-провайдеры
-
●
-
LG Магазин приложений
-
●
-
Универсальный поиск / Контент-провайдеры/ приложения / веб-страницы
-
●/●/-
-
Регулировка громкости микрофона / эха
-
●/●
-
Оценка исполнения
-
●
-
Фанфары
-
●
-
Подавление искажений
-
●
-
Передняя панель / Разъем для микрофона (φ6.3)
-
2
-
Передняя панель / USB
-
1
-
Передняя панель / Аудиовход для портативных устройств
-
●
-
Задняя панель / Ethernet RJ45
-
●
-
Задняя панель / Аудиовход оптический
-
1
-
Задняя панель / HDMI выход
-
1
-
Задняя панель / HDMI вход
-
2
-
Задняя панель / Тюнер FM
-
●
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Основной модуль
-
950 x 136 x 75
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Передняя колонка
-
196 x 390 x 356
-
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BB4330A
Объемный звук, объемное изображение и оптимальное размещение