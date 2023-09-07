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Уникальное сочетание Саундбар со встроенным FM тюнером, 2.1-канальный, 380 Вт, FM Тюнер
Уникальное сочетание Саундбар со встроенным FM тюнером, 2.1-канальный, 380 Вт, FM Тюнер
Все характеристики
-
Беспроводной активный сабвуфер
-
●
-
Дисплей
-
●
-
Автовыключение дисплея
-
●
-
Общая
-
320 Вт
-
Фронтальная колонка (лев. / прав.)
-
80 Вт x 2
-
Сабвуфер
-
160 Вт (беспроводной)
-
Количество каналов
-
2.1
-
Проводной (Ethernet)
-
●
-
Встроенный Wi-Fi
-
●
-
Мульти-рум решение (DLNA)
-
DMP/ DMR (стриминг с мобильного устройства на ТВ)
-
Ethernet
-
RJ45
-
Радиоантенна (FM)
-
●
-
USB
-
1
-
Разъем для микрофона
-
2
-
Аудиовход оптический
-
1
-
HDMI выход
-
●
-
Тип
-
FLD (белый)
-
Индикатор подсветки
-
красный
-
Автовыключение дисплея
-
●
-
Премиальный контент (Контент-провайдеры)
-
●
-
Управление через смартфон (Bluetooth)
-
Управление через Wi-Fi (AV Remote)
-
Режим ожидания Bluetooth
-
●
-
Совместимость с любым пультом от ТВ
-
●
-
Авто регулировка звука
-
●
-
SIMPLINK
-
●
-
Автоматическое вкл. / выкл. при подключении по Bluetooth (LG ТВ)
-
●
-
Автоматическое вкл. / выкл. при подключении через оптический кабель
-
●
-
Сквозной 3D-видеосигнал
-
●
-
Реверсивный звуковой канал (ARC)
-
●
-
Обновление ПО (сеть)
-
●
-
А / В Синхронизация
-
●
-
Синхронизация звука с ТВ
-
Bluetooth (LG TV)
-
Синхронизация звука через оптический кабель
-
●
-
Регулировка звука на ТВ
-
●
-
USB Host
-
●
-
USB Plus (аудио, видео, фото)
-
●
-
Thumbnail: видео/фото
-
— / ●
-
Приглушение звука
-
●
-
Спящий режим
-
●
-
A/V Sync Delay (задержка звука)
-
●
-
Воспроизведение с внешнего жесткого диска
-
●
-
Диммер
-
●
-
ARC (реверсивный звуковой канал)
-
●
-
Динамическая громкость
-
●
-
Контроль динамического диапазона
-
●
-
Автоматическое регулирование громкости
-
●
-
Ночной режим
-
●
-
Обычный звуковой эффект
-
●
-
Музыка
-
●
-
Кино
-
●
-
Квартира
-
●
-
Усиление
-
●
-
Высокие / низкие частоты
-
●
-
Пользовательский эквалайзер
-
●
-
LPCM
-
●
-
Dolby Digital
-
●
-
Dolby Digital Plus
-
●
-
Dolby TrueHD
-
●
-
DTS Digital Surround
-
●
-
FLAC до 192 кГц
-
●
-
MP3
-
●
-
WMA
-
●
-
MPEG2 AAC
-
●
-
MPEG 1/2 L2
-
●
-
Тип
-
Адаптер (25В, 2A)
-
Энергопотребление в выключенном режиме
-
0.5 Вт↓
-
Энергопотребление основного устройства
-
33 Вт
-
Энергопотребление сабвуфера
-
33 Вт
-
Требования к энергопотреблению, Гц
-
100-240В, 50/60Гц
-
Инструкция пользователя
-
●
-
Пульт ДУ: тип
-
CB3
-
Совместимость с любым пультом от ТВ
-
●
-
Пульт ДУ: аккумулятор
-
AAA*2
-
Батарейки
-
●
-
Настенное крепление
-
●
-
Гарантийный талон
-
●
-
Диск настройки DLNA
-
●
-
Основной модуль, размер (Ш x В x Г), мм
-
1066 x 76 x 53
-
Сабвуфер, размер (Ш x В x Г), мм
-
171 x 390 x 261
-
Основной модуль, вес нетто, кг
-
3,3
-
Основное устройство, размер упаковки (Ш x В x Г), мм
-
1142 x 430 x 223
-
Основное устройство, вес брутто, кг
-
11,4
-
MPEG2
-
●
-
MPEG4 AVC (H.264)
-
●
-
SMPTE VC1 (VC-9)
-
●
-
Xvid
-
●
-
MKV
-
●
-
AVCHD
-
●
-
M4V
-
●
-
WMV
-
●
-
FLV
-
●
-
3GP
-
●
-
MPEG-1
-
●
-
MP4
-
●
-
VOB
-
●
-
MOV
-
●
-
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LAS655K
Уникальное сочетание Саундбар со встроенным FM тюнером, 2.1-канальный, 380 Вт, FM Тюнер