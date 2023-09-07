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Уникальное сочетание Саундбар со встроенным FM тюнером, 2.1-канальный, 380 Вт, FM Тюнер

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Уникальное сочетание Саундбар со встроенным FM тюнером, 2.1-канальный, 380 Вт, FM Тюнер

LAS655K

Уникальное сочетание Саундбар со встроенным FM тюнером, 2.1-канальный, 380 Вт, FM Тюнер

Cаундбар LG LAS655K

2.1-КАНАЛЬНОЕ ЗВУЧАНИЕ

Несмотря на небольшие размеры, в одном корпусе удалось разместить полноценную 2.1-канальную систему. 2.1-канальный звук мощностью 320 Вт обеспечивает невероятные ощущения впечатления от прослушивания.

Встроенный FM тюнер

Уникальная особенность! Саундбар с поддержкой FM тюнера. Еще больше возможностей для выбора музыки!

Управление со смартфона / планшета

Управление саундбаром через приложение для смартфона.

МОЩНЫЙ САБВУФЕР В КОМПЛЕКТЕ

Мощный беспроводной сабвуфер в комплекте с саундбаром LG для усиления звучания низких частот.

Передача музыки по Bluetooth

Наслаждайтесь любимой музыкой с мобильных устройств благодаря потоковой передаче по Bluetooth c помощью аудиосистем LG.

Разъем для портативных устройств

Воспроизведение любимой музыки с портативных устройств через аудиокабель.

Авторегулирование громкости звука телевизора

Простая настройка уровня громкости. Теперь нет необходимости регулировать громкость каждый раз при смене канала. Громкость автоматически выравнивается и поддерживается на предпочтительном уровне и теперь не зависит от сигнала телевизионного канала.

Совместимость с любыми пультами от ТВ

Максимум удобства от использования вашей домашней аудисистемы.
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Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Беспроводной активный сабвуфер

Дисплей

Автовыключение дисплея

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

Общая

320 Вт

Фронтальная колонка (лев. / прав.)

80 Вт x 2

Сабвуфер

160 Вт (беспроводной)

Количество каналов

2.1

СЕТЬ

Проводной (Ethernet)

Встроенный Wi-Fi

Мульти-рум решение (DLNA)

DMP/ DMR (стриминг с мобильного устройства на ТВ)

РАЗЪЕМЫ

Ethernet

RJ45

Радиоантенна (FM)

USB

1

Разъем для микрофона

2

Аудиовход оптический

1

HDMI выход

ДИСПЛЕЙ

Тип

FLD (белый)

Индикатор подсветки

красный

Автовыключение дисплея

LG SMART TV

Премиальный контент (Контент-провайдеры)

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон (Bluetooth)

Управление через Wi-Fi (AV Remote)

Режим ожидания Bluetooth

Совместимость с любым пультом от ТВ

Авто регулировка звука

SIMPLINK

Автоматическое вкл. / выкл. при подключении по Bluetooth (LG ТВ)

Автоматическое вкл. / выкл. при подключении через оптический кабель

Сквозной 3D-видеосигнал

Реверсивный звуковой канал (ARC)

Обновление ПО (сеть)

А / В Синхронизация

Синхронизация звука с ТВ

Bluetooth (LG TV)

Синхронизация звука через оптический кабель

Регулировка звука на ТВ

USB Host

USB Plus (аудио, видео, фото)

Thumbnail: видео/фото

— / ●

Приглушение звука

Спящий режим

A/V Sync Delay (задержка звука)

Воспроизведение с внешнего жесткого диска

Диммер

ARC (реверсивный звуковой канал)

РЕЖИМЫ АУДИО

Динамическая громкость

Контроль динамического диапазона

Автоматическое регулирование громкости

Ночной режим

Обычный звуковой эффект

Музыка

Кино

Квартира

Усиление

Высокие / низкие частоты

Пользовательский эквалайзер

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА АУДИО

LPCM

Dolby Digital

Dolby Digital Plus

Dolby TrueHD

DTS Digital Surround

FLAC до 192 кГц

MP3

WMA

MPEG2 AAC

MPEG 1/2 L2

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Тип

Адаптер (25В, 2A)

Энергопотребление в выключенном режиме

0.5 Вт↓

Энергопотребление основного устройства

33 Вт

Энергопотребление сабвуфера

33 Вт

Требования к энергопотреблению, Гц

100-240В, 50/60Гц

АКСЕССУАРЫ

Инструкция пользователя

Пульт ДУ: тип

CB3

Совместимость с любым пультом от ТВ

Пульт ДУ: аккумулятор

AAA*2

Батарейки

Настенное крепление

Гарантийный талон

Диск настройки DLNA

ГАБАРИТЫ

Основной модуль, размер (Ш x В x Г), мм

1066 x 76 x 53

Сабвуфер, размер (Ш x В x Г), мм

171 x 390 x 261

Основной модуль, вес нетто, кг

3,3

Основное устройство, размер упаковки (Ш x В x Г), мм

1142 x 430 x 223

Основное устройство, вес брутто, кг

11,4

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ФОРМАТЫ ВИДЕО

MPEG2

MPEG4 AVC (H.264)

SMPTE VC1 (VC-9)

Xvid

MKV

AVCHD

M4V

WMV

FLV

3GP

MPEG-1

MP4

VOB

MOV

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Cаундбар LG LAS655K

LAS655K

Уникальное сочетание Саундбар со встроенным FM тюнером, 2.1-канальный, 380 Вт, FM Тюнер