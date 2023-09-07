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2.1-к. звуковая панель с поддержкой Bluetooth, с беспроводным сабвуфером, мощность 300 Вт

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2.1-к. звуковая панель с поддержкой Bluetooth, с беспроводным сабвуфером, мощность 300 Вт

SH3B

2.1-к. звуковая панель с поддержкой Bluetooth, с беспроводным сабвуфером, мощность 300 Вт

Адаптивный контроль звука

Адаптивный контроль звука - собственная технология LG, улучшающая качество воспроизведения голоса. Анализируя уровень громкости голоса в режиме реального времени, технология ASC уменьшает мощность басов для придания кристальной четкости голосу (например, в диалогах/новостных программах).

Технология Auto Sound Engine

Технология LG Auto Sound Engine оптимизирует баланс звуковых частот, что позволяет избежать искажений в качестве воспроизведения даже на максимальном уровне громкости.

Режим ожидания Bluetooth

Автоматический старт воспроизведения музыки через саундбар. Воспроизведение начнется даже если саундбар находится в спящем режиме, просто начните воспроизведение со смартфона по Bluetooth, и музыка зазвучит из динамиков саундбара.

Синхронизация звука с ТВ

Подключите совместимый телевизор LG к саундбару без лишних проводов.

Управление с помощью пульта от ТВ

Саундбар LG поставляется с пультом в комплекте, но Вы так же можете использовать пульт от ТВ. Поддерживаются пульты 8 ведущих производителей ТВ:LG, Sony, Philips, Sharp, Panasonic, Vizio, Toshiba и Samsung
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Все характеристики

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

Выходная мощность RMS

300 Вт

Количество каналов

2.1

Фронтальный динамик

50 Вт x 2 (Твитер x 2)

Сабвуфер

200 Вт (беспроводной)

РАЗЪЕМЫ

Аудиовход оптический

Разъем для подключения портативных устройств

3.5Ø

РЕЖИМЫ АУДИО

ASC (Адаптивный контроль звука)

Auto Sound Engine

Стандартный

Кино

Контроль динамического диапазона

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

LG Music Flow Bluetooth (Android / iOS)

Режим ожидания Bluetooth

Управление пультом от ТВ

Синхронизация звука с ТВ

Синхронизация звука через оптический кабель

Автоматическое выключение

Регулировка громкости сабвуфера

Приглушение звука

Bluetooth

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Тип

100-240В, 50/60Гц

Энергопотребление в выключенном режиме

0.5 Вт↓

Энергопотребление основного устройства

27 Вт

Энергопотребление сабвуфера

32 Вт

ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА АУДИО

LPCM

Dolby Digital

DTS Digital Surround

АКСЕССУАРЫ

Инструкция пользователя

Инструкция по креплению на стену

Пульт ДУ

Батарейки

Гарантийный талон

Оптический кабель

Настенное крепление

ГАБАРИТЫ

Основной модуль, размер (Ш x В x Г), мм

950 x 71 x 47

Сабвуфер, размер (Ш x В x Г), мм

171 x 390 x 261

Сочетание с диагоналями ТВ

43" ↑

Вес нетто, кг (основной модуль)

2.5

Вес нетто, кг (сабвуфер)

5.6

Размер коробки (Ш x В x Г), мм

1016 x 430 x 223

Вес брутто, кг

9.8

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SH3B

2.1-к. звуковая панель с поддержкой Bluetooth, с беспроводным сабвуфером, мощность 300 Вт

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