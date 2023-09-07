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2.1-к. звуковая панель с поддержкой Bluetooth, с беспроводным сабвуфером, мощность 300 Вт
2.1-к. звуковая панель с поддержкой Bluetooth, с беспроводным сабвуфером, мощность 300 Вт
Все характеристики
-
Выходная мощность RMS
-
300 Вт
-
Количество каналов
-
2.1
-
Фронтальный динамик
-
50 Вт x 2 (Твитер x 2)
-
Сабвуфер
-
200 Вт (беспроводной)
-
Аудиовход оптический
-
●
-
Разъем для подключения портативных устройств
-
3.5Ø
-
ASC (Адаптивный контроль звука)
-
●
-
Auto Sound Engine
-
●
-
Стандартный
-
●
-
Кино
-
●
-
Контроль динамического диапазона
-
●
-
LG Music Flow Bluetooth (Android / iOS)
-
●
-
Режим ожидания Bluetooth
-
●
-
Управление пультом от ТВ
-
●
-
Синхронизация звука с ТВ
-
●
-
Синхронизация звука через оптический кабель
-
●
-
Автоматическое выключение
-
●
-
Регулировка громкости сабвуфера
-
●
-
Приглушение звука
-
●
-
Bluetooth
-
●
-
Тип
-
100-240В, 50/60Гц
-
Энергопотребление в выключенном режиме
-
0.5 Вт↓
-
Энергопотребление основного устройства
-
27 Вт
-
Энергопотребление сабвуфера
-
32 Вт
-
LPCM
-
●
-
Dolby Digital
-
●
-
DTS Digital Surround
-
●
-
Инструкция пользователя
-
●
-
Инструкция по креплению на стену
-
●
-
Пульт ДУ
-
●
-
Батарейки
-
●
-
Гарантийный талон
-
●
-
Оптический кабель
-
●
-
Настенное крепление
-
●
-
Основной модуль, размер (Ш x В x Г), мм
-
950 x 71 x 47
-
Сабвуфер, размер (Ш x В x Г), мм
-
171 x 390 x 261
-
Сочетание с диагоналями ТВ
-
43" ↑
-
Вес нетто, кг (основной модуль)
-
2.5
-
Вес нетто, кг (сабвуфер)
-
5.6
-
Размер коробки (Ш x В x Г), мм
-
1016 x 430 x 223
-
Вес брутто, кг
-
9.8
-
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SH3B
2.1-к. звуковая панель с поддержкой Bluetooth, с беспроводным сабвуфером, мощность 300 Вт