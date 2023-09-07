Саундбар LG, технология DTS Virtual: X, звук высокого разрешения (HiRes)

Тщательный подход к каждой детали и непрерывные исследования и разработки позволили Meridian создать решения, в которых используется максимум существующих технологических возможностей в области звука. Компания Meridian — первопроходец в области технологий аудио высокого разрешения и цифровой обработки сигнала (DSP). Компания сыграла важнейшую роль в разработке и реализации этих передовых технологий.