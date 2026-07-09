Уведомление о прекращении поддержки некоторых способов входа через социальные аккаунты

Благодарим вас за использование LG.com.

Сообщаем, что некоторые способы входа в учетные записи LG Electronics через социальные аккаунты будут отключены.

Клиентам, которые в настоящее время входят в сервисы с помощью аккаунтов социальных сетей, рекомендуется ознакомиться с приведенной ниже информацией и учитывать ее при дальнейшем использовании сервисов.

1. Затронутые способы вхо: вход через Amazon

2. Дата прекращения работы сервиса: 09.07.26 г. (KST)

3. Уведомление об изменении ID в связи с прекращением работы сервиса

- Если вы сейчас используете одну из затронутых учетных записей для входа через социальные сети, убедитесь, что к вашей учетной записи привязан адрес электронной почты.

1) Если привязан адрес электронной почты

После прекращения обслуживания вы сможете продолжать пользоваться сервисом как обычно, войдя в систему с помощью адреса электронной почты, привязанного к вашей учётной записи. Вся информация вашей учётной записи, включая зарегистрированные продукты и историю покупок, останется без изменений.

Однако, если вы связали затронутый аккаунт социальной сети с приложениями для ИИ-динамиков, такими как Alexa или Google Home, вам потребуется повторно подключить эти сервисы, используя ваш почтовый аккаунт LG Electronics, чтобы продолжить ими пользоваться.

2) Если адрес электронной почты не привязан

Зарегистрируйте адрес электронной почты до даты прекращения обслуживания. Если вы не зарегистрируете адрес электронной почты, с даты прекращения обслуживания вы будете автоматически удалены из всех сервисов, связанных с этой учетной записью, а вся информация учетной записи, а также связанные продукты и история покупок будут удалены.

Кроме того, подключения к ИИ-колонкам, таким как Alexa и Google Home, также будут автоматически отключены. Чтобы продолжить пользоваться сервисом, повторно подключитесь в приложении для ИИ-колонки, используя адрес электронной почты вашей учетной записи LG Electronics.

Сервисы входа через социальные сети, не затронутые этим прекращением, продолжат работать в обычном режиме. Если у вас возникнут дополнительные вопросы по этому изменению, отправьте запрос через наш сервис индивидуальных обращений.

Мы продолжим делать всё возможное, чтобы предоставлять вам более качественные услуги.

Благодарим вас.