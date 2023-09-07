We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Бесплатное обновление до Windows 111, когда оно станет доступным (см. ниже).
1Устройство поставляется с Windows 10 и возможностью бесплатного обновления до Windows 11, или на него может быть загружена ОС Windows 11. Обновление до Windows 11 будет предоставлено для соответствующих устройств в конце 2021 года и далее в 2022 году. Сроки зависят от модели устройства. Для работы некоторых функций требуется определенное оборудование (см. aka.ms/windows11-spec).
*Изображение на сайте и внешний вид продукта могут отличаться
Бескомпромиссно лёгкий вес
Бескомпромиссно лёгкий вес
Профессиональный дисплей
*Изображения на сайте, смоделированные для лучшего понимания функций, могут отличаться от внешнего вида продукта.
Широкая цветовая гамма DCI-P3 99%*
*DCI-P3 стандартно 99%, минимум 95%
Продуманный дизайн для эффективной работы
Компактный Gramm в тонком дизайне, повышающий вашу производительность
*Изображение на сайте и внешний вид продукта могут отличаться
Увеличенные клавиши
Очень большие и плоские колпачки клавиш обеспечивают плавный набор текста, уменьшая количество опечаток.
Улучшенный ход клавиш
Увеличенный ход клавиш с 1,5 мм до 1,65 мм по сравнению с прежними моделями делает их отзывчивее, а набор текста комфортнее.
*в сравнении с моделями LG gram 2020 года – 17-дюймовая модель 17Z90N, 16-дюймовая модель 16Z90N, и 14-дюймовая модель 14Z90N.
**Изображение на сайте и внешний вид продукта могут отличаться.
Высокая производительность с новейшим процессором и системной памятью
Процессор Intel® 11-го поколения, обеспечивающий высокую производительность с новейшим процессором и системной памятью
*Результат производительности ИИ (основанный на TGL UP3 PL1 = 15 Вт) измерен WebXPRTv.3 в сентябре 2020 года.
*Результат производительности графики (основанный на TGL UP3 PL1 = 15 Вт) измерен с помощью 3DMark-v2.7 Night Raid (Graphics Score) в сентябре 2020 года.
*Производительность памяти: сравнение с DDR4 3200МГц.
До 25,5 часов автономной работы
*Срок службы батареи выше описывает максимальную ёмкость, согласно результатам MobileMark® 2014. Фактический срок службы батареи зависит от технических характеристик модели, конфигурации установки, используемых приложений и функций и настроек управления питанием.
Зарядка, передача и отображение одновременно
Зарядка, передача и отображение одновременно
*Кабель Thunderbolt™ не входит в комплект.
*Вышеуказанные функции могут работать не так, как заявлено, при использовании другого кабеля.
Лёгкое и умное преимущество
Кнопка мгновенного включения
Вход по отпечатку
Вход и выход для зарядки
Универсальный стандарт зарядки
*Изображение на сайте и внешний вид продукта могут отличаться.
Захватывающий звук
DTS: X Ultra с захватывающим звуком
*Изображение на сайте и внешний вид продукта могут отличаться.
*LG gram: тестирование и сертификация по стандарту MIL-STD-810 в лаборатории KOLAS с сентября по ноябрь 2020 г.
*Испытание ударопрочности включало функциональный удар и падение в упаковке.
-
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
-
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
-
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
-
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
-
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
-
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
-
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
-
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.