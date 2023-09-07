Бесплатное обновление до Windows 111, когда оно станет доступным (см. ниже).

1Устройство поставляется с Windows 10 и возможностью бесплатного обновления до Windows 11, или на него может быть загружена ОС Windows 11. Обновление до Windows 11 будет предоставлено для соответствующих устройств в конце 2021 года и далее в 2022 году. Сроки зависят от модели устройства. Для работы некоторых функций требуется определенное оборудование (см. aka.ms/windows11-spec).

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