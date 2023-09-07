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UQ76 43'' 4K Smart UHD телевизор

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UQ76 43'' 4K Smart UHD телевизор

43UQ76003LD

UQ76 43'' 4K Smart UHD телевизор

(4)

*Изображения, представленные в описании продукта ниже, приведены для примера.
*Более подробные изображения продукта можно посмотреть в галерее в верхней части страницы.

Живописный вид на закат и ледники.

Кристальная четкость разрешения 4K

Телевизоры LG UHD дарят вам новые впечатления от просмотра. Наслаждайтесь яркими цветами и невероятной детализацией телевизоров Real 4K.
Камера перемещается от крупного плана верхней части телевизора вниз к крупному плану передней части телевизора. На экране телевизора зеленое северное сияние. Камера отдаляется, теперь на экране просторная гостиная. Гостиная в основном серого цвета, а за окном виден лес.

Идеально вписывается в ваше пространство

Телевизор LG UHD теперь имеет более тонкий дизайн и тонкую рамку, которые гармонично сочетаются с вашим интерьером.
Крупный план разноцветного пера птицы, улучшенный с помощью интеллектуального процессора α5 Gen7 4K.
Интеллектуальный процессор α5 Gen 5

Получите незабываемые впечатления от просмотра

Интеллектуальный процессор α5 Gen5 телевизора LG UHD дает эффект полного погружения.

*86"UQ90 оснащен процессором на базе ИИ α7 Gen5.

Пейзаж: сравнение качества изображения в контенте без разрешения 4K и с разрешением 4K.

Новый взгляд на масштаб с разрешением 4K

Смотрите любой контент в разрешении 4K на больших экранах UHD и каждую минуту наслаждайтесь четкостью и точностью изображения.

*Качество изображения масштабированного изображения может отличаться в зависимости от разрешения исходного изображения.


Интеллектуальный контроль яркости

Интеллектуальный контроль яркости обеспечивает отличный уровень яркости в любой окружающей обстановке, адаптируя яркость к освещению помещения.

Экран, на котором показан лес, яркость которого регулируется в зависимости от условий освещения.

Видео, в котором показано использование голосового управления на ThinQ AI: после подачи голосовой команды на экране появляется значок распознавания речи и рекомендуемые изображения.
ThinQ AI

Умнее, чем вы можете представить

Интеллектуальная технология ThinQ AI позволяет эффективно использовать весь функционал телевизора LG UHD: от голосового управления до персонализации контента.

*Список доступных сервисов зависит от региона или страны.
*Для сервисов OTT требуется отдельная подписка.

Умнее, чем вы можете представить

Простое управление голосом. Голосовое смарт-управление с помощью Apple AirPlay и других решений делает управление телевизором LG UHD проще и быстрее.

Изображение логотипов Apple Airplay и Apple HomeKit, с которыми совместима платформа ThinQ AI.

*Apple, логотип Apple и Apple TV, AirPlay и HomeKit являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.
*Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны.
*Отображаемые меню могут быть изменены к моменту выпуска продукта.
* Поддержка AirPlay 2 и HomeKit зависит от региона.

Изображение пары, смотрящей шоу на телевизоре LG UHD.

Настоящий кинотеатр у вас дома

Смотрите видео с разрешением 4K и наслаждайтесь просмотром, как в кинотеатре.

*применяются ограничения 4K Ultra HD. Перейдите на сайт http://go.nflx.me/4K

HDR10 Pro

FILMMAKER MODE™

OTT-сервисы

HDR10 Pro

Уровень яркости HDR10 Pro регулируется таким образом, чтобы улучшить цвет и четкость каждого изображения. Вы будете потрясены реалистичностью изображения.

FILMMAKER MODE™

Наслаждайтесь качеством и цветопередачей фильмов в аутентичном виде, который был задуман режиссером.

Доступ к любимым платформам

Подключитесь к сервисам, на которые у вас оформлена подписка, и наслаждайтесь любимыми шоу.

*Требуется подписка на Netflix.
*Apple, логотип Apple и Apple TV являются торговыми знаками Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах.
*Требуется подписка на Apple TV+.
*Amazon, Prime Video и другие связанные логотипы являются торговыми марками Amazon.com, Inc. или ее филиалами. Применяются тарифы Amazon Prime и/или Prime Video. Подробную информацию смотрите на сайте primevideo.com/terms.
*Поддерживаемые услуги могут отличаться в зависимости от страны.

На мониторе показан персонаж в высокотехнологичной экипировке.

Готовьтесь к эпичным играм

Наслаждайтесь фантастическим игровым процессом с использованием Cloud Game, Game Dashboard & Optimizer и HGiG.
Ящик для цветов, изготовленный из переработанной упаковки монитора LG UHD.

Экологичность

Для упаковки телевизоров LG UHD используется одноцветная печать и коробка, пригодная для вторичной переработки.

*Содержимое коробки может отличаться в зависимости от модели или страны.

Печать

Характеристики

Тип дисплея

4K UHD

Частота обновления

60Гц

Процессор

Интеллектуальный процессор α5 5-го поколения 4К

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

Оттенки серого

Да

Высокая контрастность

Да

Инвертировать цвета

Да

АУДИО

AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

AI Звук (Виртуальный 5.1 )

Bluetooth Surround Ready

Да (2-стороннее воспроизведение)

Чистый голос Pro

Да

LG Синхронизация звука

Да

Одновременный вывод звука

Да

Звуковой режим

Да

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Bluetooth

Да (v 5.0)

Simplink (HDMI CEC)

Да

Ethernet- вход

1шт

HDMI Обратный звуковой канал

eARC (HDMI 2)

SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

1шт

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры упаковки (ШхВхГ)

1060 x 660 x 152

Вес упаковки

10.2

Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

973 x 572 x 85.0

Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

973 x 623 x 216

Тумба под ТВ (ШхГ)

809 x 216

Вес телевизора без подставки

8

Вес телевизора с подставкой

8.1

Крепление VESA (ШхВ)

200 x 200

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

Тип подсветки

Direct

Разрешение экрана

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Тип дисплея

4K UHD

Частота обновления

60Гц

ИГРЫ

Оптимизатор игр

Да (Игровая панель)

ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

Да

Режим HGIG

Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

Да

AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

4K Масштабирование

Динамическое отображение тонов

Да

FILMMAKER MODE ™

Да

HDR (Расширенный динамический диапазон))

HDR10 / HLG

Режим изображения

9 режимов: Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната (ISF), Темная комната (ISF)

Процессор

Интеллектуальный процессор α5 5-го поколения 4К

SMART TV

Семейные настройки

Да

Панель управления домом 

Да

Операционная система (ОС)

webOS 22

ThinQ

Да

Спортивное оповещение

Да

Совместимость с USB-камерой

Да

Работает с Apple AirPlay 2

Да

Работает с Apple Homekit

Да

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43UQ76003LD

UQ76 43'' 4K Smart UHD телевизор