We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
75 дюймовый телевизор Smart TV LG UHD AI UA75 4K 2025 года + LG xboom Grab от will.i.am
75 дюймовый телевизор Smart TV LG UHD AI UA75 4K 2025 года + LG xboom Grab от will.i.am
Основные характеристики
- Поразительные цвета и детализация благодаря 4K HDR10 Pro
- Качество изображения 4K, улучшенная визуализация и объемный звук благодаря ИИ-процессору alpha 7 4K Gen8
- Новая кнопка ИИ, голосовое управление, функции перетаскивания на пульте AI Magic Remote
- Купольный высокочастотный динамик от Peerless
- AI звук
- AI калибровка
- 75 дюймовый телевизор Smart TV LG UHD AI UA75 4K 2025 года
- LG xboom Grab от will.i.am
Характеристики
Изображение (Дисплей) - Тип дисплея
4K UHD
Изображение (Дисплей) - Частота обновления
60Гц
Изображение (Обработка) - Процессор
Интеллектуальный процессор α7 4K Gen8
Изображение (Обработка) - HDR (Расширенный динамический диапазон))
HDR10 / HLG
Габариты и Вес - Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1668 x 960 x 59.8
Габариты и Вес - Вес телевизора без подставки
23.5
Все характеристики
ДОСТУПНОСТЬ
Оттенки серого
Да
Высокая контрастность
Да
Инвертировать цвета
Да
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
Кабель питания
Да (Прикрепленный к)
Пульт
Пульт Magic Remote (MR25)
АУДИО
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
α7 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)
AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)
Да
Аудио кодек
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Смотрите руководство)
Аудио выход
20Вт
Bluetooth Surround Ready
Да (2-стороннее воспроизведение)
Чистый голос Pro
Да (авто настройка громкости)
LG Синхронизация звука
Да
Одновременный вывод звука
Да
Звуковой режим
Да
Направление динамика
Вниз
Акустическая система
2.0 Канал
WOW-оркестр
Да
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
Аналоговый ТВ-прием
Да
Диджитал ТВ-прием
DVB-T2/T (наземное вещаниеl), DVB-C (кабель), DVB-S2/S (спутник)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Поддержка Bluetooth
Да (5.1)
CI-слот
1шт
Ethernet- вход
1шт
HDMI Обратный звуковой канал
eARC (HDMI 2)
HDMI-вход
3 шт.: поддержка eARC, ALLM
RF вход (антенна/кабель)
2шт
Simplink (HDMI CEC)
Да
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
1шт
USB-вход
2шт (v 2.0)
Wi-Fi
Да (Wi-Fi 5)
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Размеры упаковки (ШхВхГ)
1875 x 1150 x 175
Вес упаковки
32.1
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1668 x 960 x 59.8
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
1668 x 1031 x 344
Тумба под ТВ (ШхГ)
1546 x 344
Вес телевизора без подставки
23.5
Вес телевизора с подставкой
24
Крепление VESA (ШхВ)
300 x 300
ИГРЫ
Оптимизатор игр
Да (Игровая панель)
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
Да
Режим HGIG
Да
VRR (Переменная частота обновления)
Да (до 60Гц)
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)
Тип подсветки
Direct
Разрешение экрана
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Тип дисплея
4K UHD
Частота обновления
60Гц
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
4K Super Upscaling
Авто калибровка
Да
Динамическое отображение тонов
Да
FILMMAKER MODE ™
Да
HDR (Расширенный динамический диапазон))
HDR10 / HLG
Режим изображения
10 режима
Процессор
Интеллектуальный процессор α7 4K Gen8
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Источник питания ( напряжение, Гц)
Переменного тока 100~240В 50-60Гц
Энергопотребление в режиме ожидания
Менее 0.5Вт
SMART TV
AI Чатбот
Да
Веб-браузер
Да
Google Cast
Да
Google Home / Hub
Да
Home Hub
Да
Интеллектуальное распознавание голоса
Да
LG Каналы
Да
Пульт Magic Remote
В комплекте
Мультипросмотр
Да
Операционная система (ОС)
webOS 25
Приложение для удаленного управления смартфоном
Да (LG ThinQ)
Совместимость с USB-камерой
Да
Voice ID
Да (за исключением России)
Работает с Apple AirPlay 2
Да
Работает с Apple Home
Да
Все характеристики
АКСЕССУАР
Лента
Да
Кабель USB C type
Да
Гарантийный талон
Да
АУДИОФОРМАТ
AAC
Да
SBC
Да
АККУМУЛЯТОР
Время зарядки аккумулятора (ч)
3
Время работы аккумулятор (ч)
20
СОВМЕСТИМОСТЬ
Версия Bluetooth
5.4
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА
Индикатор заряда аккумулятора
Да
Управление через смартфон Bluetooth (Android/iOS)
Да
Подсветка
Да
Multipoint
Да
Режим Вечеринки (от 2)
Да
Режим Вечеринки (мульти)
Да
Громкая связь
Да
Обновление прошивки через смартфон (FOTA)
Да
Голосовые команды (Google assistant, Siri)
Да
Защита от воды/ брызг
IP67
РАЗМЕРЫ (ШХВХГ)
Картонная коробка
254.5 x 117.0 x 125.0 mm
Динамик
211.0 x 71.6 x 70.0 mm
ЭКВАЛАЙЗЕР
ИИ Звук (AI Sound)
Да
Усилитель басов (Bass Boost)
Да
Пользовательские настройки (приложение)
Да
Стандарт
Да
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Количество каналов
1.1ch (2Way)
Выходная мощность
20 W + 10 W
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
В режиме работы
10 W
Режим ожидания
0.3 W
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
USB C-type
Да
ДИНАМИК
Пассивный излучатель
Yes
Размер твитера
16 mm x 1
Тип твитера
Купол
Низкочастотный динамик
80 x 45 mm
ВЕС
Вес брутто
1.1 kg
Вес нетто
0.7 kg
Что говорят
Наш выбор для Вас
Руководства и Загрузки
Загрузите руководства по продуктам и новейшее программное обеспечение для вашего продукта LG.
Устранение неполадок
Полезные видеоролики и информация о вашем продукте.
Гарантия
Проверьте информацию о гарантии LG здесь.
Сервисные Центры
Найдите ближайший сервисный центр в вашем городе.
Регистрация продукта
Регистрация вашего продукта поможет вам быстрее получить поддержку.
Поддержка Продукта
Найдите руководство по продуктам, помощь по устранению неполадок и условия гарантии на свой продукт LG.
Поддержка Заказов
Отслеживайте свой заказ и ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о заказе.
Заявка на ремонт
Удобный онлайн сервис по заказу ремонта.