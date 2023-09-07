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Телевизор LG OLED 77’ 8K, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos

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Телевизор LG OLED 77’ 8K, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos

OLED77ZX9LA

Телевизор LG OLED 77’ 8K, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos

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iF Design Award 2020 Winner

Red Dot Design Award 2020 Winner
Миллионы крошечных красочных частиц в одном экране

СИЛА ПИКСЕЛЕЙ OLED! НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЭМОЦИЙ!

*Расчет произведен по принципу умножения разрешения 8K (7680 x 4320) на четыре подпикселя.

OLED 8K

LG OLED с поддержкой REAL 8K

Насладитесь поразительной детализацией с технологией самоподсвечивающихся пикселей LG OLED. Благодаря свыше 100 миллионам самоподсвечивающихся подпикселей* на сверхшироком экране, 8K-телевизор LG OLED обеспечивает еще более высокую детализацию, чем когда-либо прежде.

Панорамное изображение Нью-Йорка на экране телевизора

*Расчет произведен по принципу умножения разрешения 8K (7680 x 4320) на четыре подпикселя.

Сравнение изображений католической церкви до и после масштабирования
Умное масштабирование в формат 8К

Смотрите всё в высочайшем разрешении 8K

Благодаря алгоритмам глубинного обучения 8K-телевизор LG OLED трансформирует контент 2K или 4К в супер-реалистичное изображение 8К, улучшая детализацию и четкость. Наслаждайтесь еще более четкими картинками и текстом с пониженным уровнем «шума» и повышенной резкостью.

*Изображения экрана являются имитацией.

Экран телевизора с видами старинной архитектуры
Встроенный видеодекодер

Больше 8K-видеороликов в качестве REAL 8K

Благодаря поддержке кодеков HEVC, AV1 и VP91 вы можете смотреть 8K видео на YouTube, а также 8K видео с USB-накопителя или потоковых сервисов.

1) Благодаря кодеку AV1 вы можете смотреть последние 8K видео на YouTube. Поддержка кодеков HEVC и VP9 обеспечивает воспроизведение других потоковых сервисов и просмотр местных телеканалов.
2) Для трансляции потокового видео может потребоваться обновление программного обеспечения после его покупки. Доступность контента в формате 8К может варьироваться в зависимости от поставщика услуг.
*Для воспроизведения 8K необходимо высокоскоростное подключение к Интернету.

Интеллектуальный процессор α9 Gen3 8K

Эволюционный скачок в области телевидения

Благодаря алгоритмам глубокого обучения, умный процессор α9 Gen3 8K анализирует контент, чтобы обеспечить его максимальной глубиной. Все регулировки происходят автоматически для получения наилучшего изображения и звука, чтобы каждый просмотр телевизора становился незабываемым.
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Чип Alpha 7 встроен в материнскую плату телевизора

ThinQ AI

Телевидение совершает настоящий рывок вперёд

Превратите свой телевизор в центр управления с интеллектуальной технологией ThinQ AI. Технология LG ThinQ позволяет легко управлять вашей экосистемой Home IoT с функцией распознавания естественного голоса, и для этого не нужен пульт ДУ. Жизнь с OLED-телевизором LG становится намного удобнее.
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Мать и дочь сидят на диване в гостиной перед телевизором, на котором показана панель управления бытовой техникой.

*Название функции в настройках может отличаться в зависимости от версии операционной системы телевизора.

Пара сидит на диване в гостиной и смотрит романтический фильм по телевизору.

Ощущения, как в кинотеатре

Идеальная подсветка делает дом лучшим кинотеатром

Экран телевизора с изображением бегущего разбойника в фильме-боевике
Dolby Vision IQ и Dolby Atmos

Наслаждайтесь изображением и звуком, разработанными профессионалами своего дела

Смотрите фильмы так, как их следует смотреть – чтобы захватывало дыхание. Благодаря технологии Dolby Vision IQ яркость, насыщенность и контрастность экрана интеллектуально регулируются в зависимости от жанра и условий освещения. Dolby Atmos создает эффект погружения в звук, обеспечивая максимум удовольствия от просмотра.
Видеоролик, показывающий интервью с Кристофером Ноланом
Filmmaker mode™

Изображение и звук разработанные профессионалами

Процессор автоматически регулирует картинку, отключая сглаживание движений для поддержания эффекта реалистичности. Смотрите фильмы с сохранением творческой задумки автора и эффектами, как в кинотеатре. Насладитесь просмотром по стандартам кино и прочувствуйте всё, что хотели сказать режиссер и актеры в каждом фильме. Окунитесь в мир кино в лучших стандартах мировой киноиндустрии.

*Логотип Filmmaker mode™ является товарным знаком UHD Aliance, Inc.

Два логотипа: Netflix и LG Channels
Безграничное удовольствие

Бесконечный контент.

Доступ к приложению Netflix и LG Channels. Выбирайте новинки кино, телешоу, документальных фильмов и спортивных программ в прямом эфире – все в одном месте.
Free channels
LG Каналы powered by Megogo

Бесплатные каналы и видео по запросу

Новый TV – сервис LG КАНАЛЫ разработан компанией MEGOGO эксклюзивно для LG Smart TV и предоставляет множество тематических видеоканалов.
Всё что нужно для качественного TV – интернет в вашем телевизоре LG.

Мужчина сидит в гоночном игровом кресле, держа в руках гоночный руль и играя в автогонки на экране телевизора.

Превосходные впечатления от игры

Идеальная подсветка дополняет игровую систему вашей мечты

На обычном телевизоре показана игра с разрывами изображения; на другой половине демонстрируется изображение на OLED-телевизоре LG без разрывов.
Совместимость с G-Sync

Играйте в любые игры по высшему стандарту.

Поскольку LG OLED — это первые телевизоры с поддержкой NVIDIA G-SYNC-совместимых видеокарт в индустрии, это лучший выбор для вашей игровой системы. Все игры вашего настольного ПК будут четче и плавнее, а задержек, лагов и мерцания станет меньше. Будьте всегда победителем с этим лучшим телевизором для игр.

*Изображения экрана являются имитацией.

Крупный план геймера, играющего в гоночную игру на экране телевизора
Технологии VRR, ALLM и eARC

Еще более плавный игровой процесс для уверенной победы

Более высокая частота смены кадров, VRR (переменная частота обновления), ALLM (режим автоматической низкой задержки) и eARC (усовершенствованный звуковой обратный канал) — всё полностью соответствует спецификациям HDMI 2.1. Эти новейшие функции обеспечивают реалистичную демонстрацию быстро двигающихся объектов и плавность, синхронизированность графики. Это создает эффект еще более реалистичного погружения в игру. 8К-телевизоры LG OLED успешно прошли тестирование в Авторизованном центре испытаний HDMI в соответствии со стандартом HDMI Compliance Test Specification (2.1d)*.
Крупный план геймера, держащего в руках гоночный руль и играющего в автогонки на экране телевизоре.
Быстрое время отклика

Не отставайте от соперников.

Проложите себе путь к победе с OLED-телевизором LG. Благодаря быстрому времени отклика 1 мс, приготовьтесь к максимально динамичной игре с уменьшенным размытием и повышенной четкостью. Испытайте истинное погружение в игру с высокой скоростью движений и динамичным геймплеем.
игровая_сцена,_половина_на_lcd/LED-телевизоре с низким качеством изображения, и другая половина на OLED-телевизоре LG с четким, ярким качеством изображения
Профиль HGiG

Игра в режиме HDR с максимальным погружением

Технология HGiG обеспечивает игровую графику, наилучшим образом соответствующую выявленным техническим характеристикам и возможностям вашего телевизора. С OLED-телевизором LG вы можете играть в самые разные игры с уверенностью в том, что ваш телевизор покажет каждую игру в ее абсолютном великолепии.

*Изображения экрана являются имитацией.

Ребенок лежит на полу, держит в руках джойстик и играет в игру на экране телевизора
Экран, комфортный для глаз

Смотрите больше с легкостью и удобством

Смотрите сериалы безотрывно с уменьшенным синим свечением и в более комфортном режиме просмотра. OLED-телевизоры LG превосходят стандарты, установленные для синего свечения, мерцания и высокого качества изображения.

*Технология «без мерцания» оптимизирована для настроек по умолчанию. При включении OLED Motion или OLED Motion Pro возможно мерцание экрана.

Люди смотрят матч с участием команды Тоттенхэм по телевизору в гостиной

Максимальное погружение в спортивные трансляции

Идеальная подсветка усиливает эффект вашего присутствия

сцена_из_футбольного_матча__одна_половина_на_lcd/LED-телевизоре с размытой картинкой, другая – на OLED-телевизоре LG, с высокой четкостью изображения
Технология OLED Motion

Каждое движение можно рассмотреть в деталях

В случае со спортивными передачами остаточность изображения (размытость из-за движения) должна быть устранена любой ценой. Теперь, благодаря технологии OLED Motion, вы видите все быстрые и малейшие движения каждого игрока без размытости. С OLED-телевизором LG вы забудете о размытости и подрагивании картинки.

*Изображения экрана являются имитацией.

Люди смотрят спортивную игру в гостиной с помощью подключенных через Bluetooth тыловых колонок
Звук вокруг через Bluetooth

Хорошей игре – хороший звук

Создайте эффект «звук вокруг», подключив два любых Bluetooth-динамика. Погрузитесь еще глубже в игру и прочувствуйте живую атмосферу.

*Теперь доступно подключение к динамикам LG. Совместимость с другими брендами будет доступна в начале 2020 года после обновления программного обеспечения.

Телевизор с изображением видов природы с высоты птичьего полета, в роскошной домашней обстановке

Ощущение безграничной роскоши

Идеальная подсветка увеличивает ваше пространство

Еще больше изящества

Подставка Art Furniture естественным образом вписывается в обстановку и добавляет роскоши в ваш интерьер, одновременно удерживая ультра-большой экран.

Роскошная гостиная с диваном и телевизором с видом на природу с высоты птичьего полета

Find out more about LG OLED reliability1

Узнайте больше о надежности LG OLED？

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Все характеристики

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

8K OLED

Размер экрана

77

Разрешение

7680*4320

Широкий угол обзора

Широкий угол обзора

Широкая цветовая гамма

Идеальный Цвет

Миллиард богатых цветов

Идеальный черный

Идеальный Черный

Затемнение

Пиксельное затемнение

Ультра яркость

Ультра яркость Pro

TruMotion / Частота обновления

Частота обновления 100Hz

ВИДЕО(КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ)

Процессор

α9 Gen3 AI Процессор 8K

AI Изображение / Про

AI Изображение Pro

Улучшение лица

AI Изображение Pro - Улучшение лица

AI повышение качества

AI 8K Масштабирование

Автоматический выбор жанра

● (SDR/HDR/Dolby HDR)

Улучшение изображения

Улучшение изображения SQM

AI контроль яркости

HDR

Cinema HDR

Dolby Vision IQ

- / ● / ● / ●(4K/2K)

HDR10 Pro

● / ● / ● / ● (4K/2K)

HLG

● / ● / ● / ● (4K/2K)

FILMMAKER MODE ™

HDR Effect

● (4K/2K)

Динамическое отображение тона / Pro

HDR Динамическое отображение тона Pro

4K HFR

● / ● / - / ●
(RF: EU only)

2K HFR

● / ● / - / ●
(RF: EU only)

Движение Про

OLED движение

Масштабирование

8K Масштабирование

HEVC (Video Decoder)

8K@60p, 10bit
4K@120p, 10bit

VP9 (Video Decoder)

Web Browser : 8K@60p, 10bit
CP : 4K@60p, 10bit

AV1

8K@60p, 10bit
4K@60p, 10bit

G-Sync Compatible

● (2K/4K)

FreeSyncTM

● (TBD)

HGIG Mode

Мгновенный игровой отклик (VRR/ALLM)

● / ●

Режим изображения

● 10 modes (Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект, Кинопроизводитель, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))

АУДИО

Динамики (Sound Output)

80W (WF:40W, 10W на канал)

Количество динамиков

4.2 ch

Направление

Переднее направление (отражатель)

Одновременный аудио выход

DOLBY ATMOS

AI Звук / Про

AI Звук Pro

AI Акустический тюнинг

Объемное звучание

OLED Объемный звук

Чистый голос(clear voice)

Clear Voice IV

Bluetooth Surround Ready

WiSA Speakers

LG Sound Sync

Авто Уведомление (Bluetooth easy paring)

Поделиться звуком

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
(Обратитесь к руководству)

AI ФУНКЦИЙ

ThinQ

Интеллектуальное распознавание голоса

Речь в текст

LG Голосовой поиск

AI UX

AI Home

AI Рекомендация

Интеллектуальное Исправление

Home Dashboard

Автоопределение устройства

Мобильное подключение

Поделиться экраном

LG TV Plus App

ThinQ App

Распознавание голоса на большие расстояния

Голосовое управление (без использования пульта)

SMART ФУНКЦИЙ

Операционная система (OS)

webOS Smart TV

Число CPUs

Четырехъядерный

Быстрый доступ

Встроенный

Универсальный контроль

360° VR Play

Поиск соответствующего контента

Аудиогид (текст в речь)

Art Gallery

LG Store

DIAL

Web Browser

Music Player

LG Channels

● (Только в России)

TV On With Mobile

Wi-Fi TV On

Bluetooth Low Energy On

Сетевой браузер файлов

Блокировать доступ к вредоносному сайту

Режим гостиница

Sports Alert

● (Кроме россии)

Music Discovery

СИСТЕМА ВЕЩАНИЯ

Прием цифрового телевидения(Terrestrial,Cable,Satellite)

DVB-T2/C/S2

Наземный

DVB-T2/T

Кабель

DVB-C

Спутниковое

DVB-S2/S

Прием аналогового телевидения

Мульти тюнер

2 Тюнер

Передача данных (спецификация страны)

HbbTV (Russia)

CI + (Common Interface)

CI+ 1.4

Страница телетекста

●(2000 страниц)

Телетекст (Top/Flof/List)

● (TOP : ,--,
Flof: Others) / -

[DVB] Субтитры

AD (Описание аудио)

EPG (8 дней)

СОЕДИНЕНИЕ

HDMI

4 (Боковая сторона)

Версия

HDMI 2.1

Simplink (HDMI CEC)

eARC / ARC (Audio Return Channel)

eARC (HDMI 2)

USB

1 (Низ) / 2 (Боковая сторона)

LAN

● (Низ)

CI Slot

● (Боковая сторона)

RF In

3 (Низ), RF/Sat)

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

● (Снизу)

Выход на наушники

● (Снизу)

Line out

● (Выход для наушников общий)

IR Blaster

Wifi

● (802.11ac)

Bluetooth

● (V5.0)

ПИТАНИЕ & ЭКО

Источник питания

AC 100~240V 50-60Hz

Энергопотребление в режиме ожидания

Выше 0.5W
(Различаются по региону)

Потребляемая мощность (Макс)

Различаются по размеру, региону

Режим энергосбережения

Зеленый датчик освещенности

АКСЕССУАРЫ

Пульт

PM20
Standard Remote (Russia IVI )

Батарейка

● (AA x 2EA)

IR Blaster Cable

Кабель питания

● (TV прикрепленный)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Авто калибровка

OSD выбор языка

37 языков

Тонкий кронштейн совместимый

● (77" Только)

VESA Модель настенного крепления

Обратитесь к листу аксессуаров

ВЕС

Вес без подставки

42.6

Вес с подставкой

43.4

Вес в упаковке

56.4

ГАБАРИТЫ

Размер без подставки (ШxДxВ)

1717x32.2x984

Размер с подставкой (ШxДxВ)

1717x323x1044

Размер в упаковке (ШxДxВ)

1895x228x1130

РАЗРЕШЕНИЕ

8K UHD

LG Signature

ОСОБЕННОСТИ

ThinQ AI

OLED motion

Большие ТВ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Smart TV

webOS Smart TV

SMART ФУНКЦИИ

Magic Remote Control

Встроенный

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OLED77ZX9LA

Телевизор LG OLED 77’ 8K, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos

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