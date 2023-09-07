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Новинка 2013! Принимает цифровой сигнал DVB-T2, поддерживает 3D
Новинка 2013! Принимает цифровой сигнал DVB-T2, поддерживает 3D
Dual Play - играйте вдвоём!
Обычно, когда вы играете вдвоём на приставке, экран делится вертикально или горизонтально на 2 части. В новых 3D телевизорах LG Cinema 3D всё реализовано совсем по-другому. После того как вы включили режим двух игроков на вашей игровой консоли, просто нажмите кнопку 3D на пульте телевизора и выберите режим Dual Play. Теперь каждый из игроков будет видеть свою часть игры в полноэкранном режиме, при этом не имея возможности подсмотреть за соперником. Пройдите любимые игры по-новому!
* Для использования данной функции необходимы Dual Play очки, не входящие в комплект телевизора
Все характеристики
-
Разрешение
-
1920x1080
-
Диагональ экрана (дюймы)
-
32"
-
Тип подстветки
-
DIRECT LED
-
Micro Pixel Control (Локальное затемнение)
-
-
-
Индекс MCI
-
800
-
Прием аналогового сигнала
-
●
-
Прием цифрового сигнала Terrestrial (Наземный)
-
DVB-T2
-
Прием цифрового сигнала Cable (Кабельный)
-
DVB-C
-
Прием цифрового сигнала Satellite (Спутниковый)
-
DVB-S2
-
ATV Country
-
RA, UR, AK
-
DTV Country
-
RA, UR, AK
-
CI+
-
●
-
Процессор Triple XD Engine
-
●
-
Режим картинки
-
● (7 режимов)
-
Picture Wizard II
-
●
-
Пропорции экрана/режимы
-
"● 8 режимов ( 16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom 1, Zoom)
-
Just Scan (1:1 Pixel Matching) 0% OverScan
-
( HDMI/Component/RF) 1080i / 1080p / 720p
-
Режим AВ -AV (Картинка & Звук)
-
● (Off / Cinema / Game)
-
Технология 24p Real Cinema
-
●
-
Уменьшение шума 3D/MPEG
-
●
-
Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP)
-
•
-
Выходная мощность(Watts - THD 10%)
-
10W+10W
-
Dolby Digital Decoder
-
•
-
DTS декодер
-
•
-
Оптимизатор звука
-
•
-
Система объемного звучания
-
Virtual Surround
-
Clear Voice II
-
•
-
Режимы звучания
-
6 режимов (Standard, Music, Cinema, Sport, Game, User setting)
-
Dual Play (Игра вдвоем на 1 экране)
-
●
-
3D в 2D Конвертация
-
●
-
2D в 3D Конвертация: Режимы 2D в 3D
-
●5 режимов (Стандартный, Ручной, Кино, Спорт, Экстремальный)
-
Изменение точки просмотра
-
-10~+10 (default : 0)
-
Поддерживаемый формат
-
S/S, T/B, F/S
-
Авто-определение формата
-
●
-
Тип 3D (SG/FPR/AR/GPR/Non-Glass)
-
FPR
-
2D в 3D Конвертация: Изменение точки обзора
-
-10~+10 (default : 0)
-
2D в 3D Конвертация
-
●
-
2D в 3D Конвертация: Контроль глубины 3D
-
0~+20 (default : 10)
-
3D Picture mode
-
●
-
Simplink (HDMI CEC)
-
●
-
DLNA
-
●
-
Wi-Fi B/in / Wi-Fi Ready
-
●
-
Фото
-
JPEG, JPS, MPO
-
Аудио кодеки
-
"AC3(Dolby Digital), EAC3,HAAC,AAC, Mpeg, MP3, PCM, DTS
-
Субтитры DivX (Языки)
-
36 языков
-
Divx (SD/HD/Plus HD)
-
DivX HD
-
Камера (Поддержка / Встроенная)
-
● (Ready)
-
Motion eye care
-
●
-
Режим интеллектуального энергосбережения
-
●
-
Переименование источников сигнала
-
●
-
Блокировка избранных приложений
-
●
-
Электронная инструкция по эксплуатации
-
●
-
Языки
-
32 языка
-
Быстрое меню
-
●
-
Автонастройка
-
●
-
Добавление / корректировка списка каналов
-
●
-
Возможность переименовать канал
-
●
-
Список любимых каналов
-
●
-
Ручной/автоматический режим
-
●
-
Таймер включения/выключения
-
●
-
Таймер сна
-
●
-
Автоматическое отключение
-
●
-
USB 3.0/2.0
-
0/1
-
HDMI
-
1 (V)
-
Выход для наушников
-
1
-
Слот CI
-
1 (V)
-
RF In
-
2 (T2/C, S2)
-
Scart (Полный)
-
1 (H)
-
Компонентный вход (Y,Pb,Pr) + Audio
-
1 (H)
-
Цифровой аудио-выход (оптическийl)
-
1 (Optical)
-
HDMI
-
1 (H)
-
RGB вход (D-sub 15pin) - PC
-
-
-
PC Audio Вход
-
-
-
LAN (Интернет доступ & DLNA)
-
1 (V)
-
Распознование голосовых команд
-
-
-
- Язык
-
-
-
- Функции
-
-
-
Поворотное основание (Left/Right)
-
●
-
Размер крепежа VESA
-
TBD
-
Поддержка крепежей VESA
-
●
-
Local key type
-
8 key
-
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32LA615V
Новинка 2013! Принимает цифровой сигнал DVB-T2, поддерживает 3D