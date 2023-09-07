Новинка 2013! Принимает цифровой сигнал DVB-T2, поддерживает 3D

Функция Dual Play от LG – это новый уровень удовольствия от игры с друзьями.

Обычно, когда вы играете вдвоём на приставке, экран делится вертикально или горизонтально на 2 части. В новых 3D телевизорах LG Cinema 3D всё реализовано совсем по-другому. После того как вы включили режим двух игроков на вашей игровой консоли, просто нажмите кнопку 3D на пульте телевизора и выберите режим Dual Play. Теперь каждый из игроков будет видеть свою часть игры в полноэкранном режиме, при этом не имея возможности подсмотреть за соперником. Пройдите любимые игры по-новому!



* Для использования данной функции необходимы Dual Play очки, не входящие в комплект телевизора