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Новинка 2013! Принимает цифровой сигнал DVB-T2, поддерживает 3D

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Новинка 2013! Принимает цифровой сигнал DVB-T2, поддерживает 3D

32LA615V

Новинка 2013! Принимает цифровой сигнал DVB-T2, поддерживает 3D

Удобные 3D очки

Изящные и недорогие очки CINEMA 3D не имеют элементов питания, что делает их лёгкими, обеспечивая комфорт и удобство при просмотре. Никакого мерцания перед глазами!

Смотрите любимые 2D фильмы в 3D!

С помощью функции преобразования обычного изображения в 3D вы можете насладиться просмотром фильмов и телепередач в новом качестве. Придайте реалистичный объём любимым актёрам и телеведующим простым нажатием кнопки пульта

Контроль глубины 3D

Вы смотрите 3D видео, но считаете, что текущая глубина 3D-эффекта слишком мала или, наоборот, слишком высокая - теперь вы можете настроить глубину 3D-эффекта так как хочется вам!

Мульти-тюнер (TCS)

Эта модель телевизора оснащена не только различными видами современных тюнеров и может принимать сигнал напрямую от аналоговой, цифровой или спутниковой антенны (без приставки)

Dual Play - играйте вдвоём!

Функция Dual Play от LG – это новый уровень удовольствия от игры с друзьями.
Обычно, когда вы играете вдвоём на приставке, экран делится вертикально или горизонтально на 2 части. В новых 3D телевизорах LG Cinema 3D всё реализовано совсем по-другому. После того как вы включили режим двух игроков на вашей игровой консоли, просто нажмите кнопку 3D на пульте телевизора и выберите режим Dual Play. Теперь каждый из игроков будет видеть свою часть игры в полноэкранном режиме, при этом не имея возможности подсмотреть за соперником. Пройдите любимые игры по-новому!

* Для использования данной функции необходимы Dual Play очки, не входящие в комплект телевизора
Печать

Все характеристики

ДИСПЛЕЙ

Разрешение

1920x1080

Диагональ экрана (дюймы)

32"

Тип подстветки

DIRECT LED

Micro Pixel Control (Локальное затемнение)

-

Индекс MCI

800

СИСТЕМЫ ВЕЩАНИЯ

Прием аналогового сигнала

Прием цифрового сигнала Terrestrial (Наземный)

DVB-T2

Прием цифрового сигнала Cable (Кабельный)

DVB-C

Прием цифрового сигнала Satellite (Спутниковый)

DVB-S2

ATV Country

RA, UR, AK

DTV Country

RA, UR, AK

CI+

ВИДЕО

Процессор Triple XD Engine

Режим картинки

● (7 режимов)

Picture Wizard II

Пропорции экрана/режимы

"● 8 режимов ( 16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom 1, Zoom)

Just Scan (1:1 Pixel Matching) 0% OverScan

( HDMI/Component/RF) 1080i / 1080p / 720p

Режим AВ -AV (Картинка & Звук)

● (Off / Cinema / Game)

Технология 24p Real Cinema

Уменьшение шума 3D/MPEG

ЗВУК

Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP)

Выходная мощность(Watts - THD 10%)

10W+10W

Dolby Digital Decoder

DTS декодер

Оптимизатор звука

Система объемного звучания

Virtual Surround

Clear Voice II

Режимы звучания

6 режимов (Standard, Music, Cinema, Sport, Game, User setting)

CINEMA 3D

Dual Play (Игра вдвоем на 1 экране)

3D в 2D Конвертация

2D в 3D Конвертация: Режимы 2D в 3D

●5 режимов (Стандартный, Ручной, Кино, Спорт, Экстремальный)

Изменение точки просмотра

-10~+10 (default : 0)

Поддерживаемый формат

S/S, T/B, F/S

Авто-определение формата

Тип 3D (SG/FPR/AR/GPR/Non-Glass)

FPR

2D в 3D Конвертация: Изменение точки обзора

-10~+10 (default : 0)

2D в 3D Конвертация

2D в 3D Конвертация: Контроль глубины 3D

0~+20 (default : 10)

3D Picture mode

SMART SHARE

Simplink (HDMI CEC)

DLNA

Wi-Fi B/in / Wi-Fi Ready

USB

Фото

JPEG, JPS, MPO

Аудио кодеки

"AC3(Dolby Digital), EAC3,HAAC,AAC, Mpeg, MP3, PCM, DTS

Субтитры DivX (Языки)

36 языков

Divx (SD/HD/Plus HD)

DivX HD

SPECIAL

Камера (Поддержка / Встроенная)

● (Ready)

Motion eye care

Режим интеллектуального энергосбережения

Переименование источников сигнала

Блокировка избранных приложений

Электронная инструкция по эксплуатации

EZ OSD(MENU SYSTEM)

Языки

32 языка

Быстрое меню

КАНАЛЫ

Автонастройка

Добавление / корректировка списка каналов

Возможность переименовать канал

Список любимых каналов

ВРЕМЯ/ЧАСЫ

Ручной/автоматический режим

Таймер включения/выключения

Таймер сна

Автоматическое отключение

ТИПЫ ВХОДОВ(ВХОДЫ & ВЫХОДЫ)- БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

USB 3.0/2.0

0/1

HDMI

1 (V)

Выход для наушников

1

Слот CI

1 (V)

ТИПЫ ВХОДОВ(ВХОДЫ & ВЫХОДЫ)- ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

RF In

2 (T2/C, S2)

Scart (Полный)

1 (H)

Компонентный вход (Y,Pb,Pr) + Audio

1 (H)

Цифровой аудио-выход (оптическийl)

1 (Optical)

HDMI

1 (H)

RGB вход (D-sub 15pin) - PC

-

PC Audio Вход

-

LAN (Интернет доступ & DLNA)

1 (V)

ПУЛЬТ ДУ

Распознование голосовых команд

-

- Язык

-

- Функции

-

ОПИСАНИЕ КОРПУСА

Поворотное основание (Left/Right)

Размер крепежа VESA

TBD

Поддержка крепежей VESA

Local key type

8 key

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32LA615V

Новинка 2013! Принимает цифровой сигнал DVB-T2, поддерживает 3D