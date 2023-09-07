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Новый уникальный дизайн. LED технологии
Новый уникальный дизайн. LED технологии
Все характеристики
-
Тип дисплея
-
LCD TV
-
Размер экрана (дюйм)
-
47
-
Разрешение
-
1920x1080
-
Яркость (кд/м2)
-
500
-
Коэффициент динамической контрастности
-
3,000,000:1
-
Цветопередача (R,G,B)
-
10 бит
-
Цифровая DVB-T
-
•
-
Цифровая DVB-C
-
•
-
AV Режим
-
•
-
Выходная мощность(Watts - THD 10%)
-
10W+10W
-
Система скрытых динамиков
-
Невидимые динамики (Invisible Speaker)
-
Система объемного звучания
-
SRS Trussurond
-
Режимы звучания
-
5 режимов (Стандарт/Музыка/Кино/Спорт/Игра)
-
SIMPLINK (HDMI CEC)
-
•
-
Intelligent Sensor
-
-
-
Боковая панель USB 2.0
-
● (1) JPEG/MP3/DivX
-
Боковая панель Вход HDMI (v.1.3 with Deep Color)
-
•(1)
-
Боковая панель CI Slot
-
•(1)
-
Задняя панель Full Scart
-
•(1)
-
Задняя панель Half Scart
-
•(1)
-
Задняя панель HDMI/HDCP
-
•(1)
-
Задняя панель ПК аудио вход
-
•(1)
-
Напряжение
-
100~240Вт
-
Энегопотребление (режим ожидания)
-
1Вт↓
-
Вес без подставки (кг)
-
42
-
Размеры ШxВxГ с подставкой (мм)
-
1190x801x294.5
-
РазмерыШxВxГ без подставки (мм)
-
1190x737x52.4
-
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47SL9000
Новый уникальный дизайн. LED технологии