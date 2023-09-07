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Телевизор LG,NanoCell 65", 4K, ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

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Телевизор LG,NanoCell 65", 4K, ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

65SK9500PLA

Телевизор LG,NanoCell 65", 4K, ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

Точная цветопередача и глубокий черный цвет<br>1

Точная цветопередача и глубокий черный цвет

LG SUPER UHD TV обеспечивает насыщенные и аутентичные цвета с любого угла обзора.Кроме того, он предоставляет более широкий диапазон темноты и яркости, благодаря невероятному уровню контрастности.

Эффектные цвета с технологией NanoCell™ Display

В основе технологии NanoCell™ Display от LG лежат наночастицы, которые оптимизируют каждый цвет. Эта современная технология позволяет воспроизводить полный спектр цветов, благодаря чему изображение становится более реалистичным.

Эффектные цвета с технологией NanoCell™ Display1

Наночастицы поглощают избыточную длину световой волны и сокращают излучение цветов RGB, отображаемых на экране. В результате зритель видит чистые и яркие цвета.

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Вся правда о цветопередаче телевизоров

Вся правда о цветопередаче телевизоров

LG SUPER UHD TV не только предлагает многообещающее качество изображения,
но также уверенно обеспечивает высокую скорость цветопередачи.
Он более точно передает цвета и позволяет наслаждаться великолепным изображением, независимо от угла просмотра.

Четкое и детальное изображение Full Array Dimming

Благодаря индивидуальному управлению каждым блоком подсветки
технология полномасштабного затемнения позволяет максимально повысить уровень черного цвета и точность цветопередачи телевизора LG SUPER UHD.
Это обеспечивает высокую четкость изображения и превосходную контрастность.

Четкое и детальное изображение Full Array Dimming1

Технология передачи черного цвета эволюционировала от Edge LED до OLED TV.
В частности, улучшив подсветку, технология LED привела к значительным изменениям.
Благодаря более плотному и масштабному светодиодному покрытию с технологией Full Array LED, LG SUPER UHD TV позволяет передавать более глубокий черный цвет.

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Благодаря технологии полномасштабного затемнения подсветка LED располагается за экраном в целом, в отличие от телевизоров, оснащенных технологией Edge LED, в которых подсвечиваются только края экрана. Это обеспечивает более насыщенный черный цвет без потери деталей теней, что способствует лучшей контрастности, чем с технологией Edge LED.
Четкое и детальное изображение Full Array Dimming1

Блестящий ум
умный процессор α7

Умный процессор α7 (Alpha7) и эксклюзивная технология обработки цвета LG TV позволяют насладиться ранее скрытой от глаз красотой благодаря насыщенным краскам и высокой детализации.

Блестящий ум<br>умный процессор α7<br>1

Двухступенчатое подавление шума

Точный процесс подавления шума умного процессор α7 позволяет создать более четкое изображение благодаря подавлению зернистости и шума. Улучшенная четкость и плавность изображения.

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Активный усилитель глубины изображения

Уникальный усилитель изображения умного процессор α7 анализирует изображение и улучшает уровень контрастности. Благодаря отделению объектов от фона изображение приобретает непревзойденную глубину.

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Технология True color accuracy

Умный процессор α7 обладает широким цветовым спектром, служащим для минимизации искажения цвета, благодаря чему цветопередача становится более точной и насыщенной, а изображение — невероятно реалистичным.

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4K Cinema HDR, передача режиссерского видения

Благодаря поддержке большинства форматов HDR, вы сможете ознакомиться с настоящим режиссерским видением с помощью функций Dolby Vision™ и Advanced HDR от Technicolor, а также HDR10 Pro и HLG Pro.

4K Cinema HDR, передача режиссерского видения1

Dolby Vision™ — выбор крупнейших студий Голливуда

Dolby Vision — это самое популярное и современное решение HDR. Оно обеспечивает высококачественное изображение, благодаря индивидуальной обработке более 170 000 кадров в течение двухчасового фильма.

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Technicolor — краски Голливуда у вас дома

Technicolor — профессиональная студия цвета, которая занимается мастерингом многих голливудских фильмов. Благодаря технологии Advanced HDR от Technicolor вы сможете познакомиться с настоящим видением экспертов по цвету.

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Улучшенные функции HDR 10 Pro и HLG Pro

Обычные функции HDR 10 и HLG Pro работают согласно собственному алгоритму LG. Все типы содержимого отображаются с уникальной яркостью, благодаря динамическому отображению тонов в каждом кадре.

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* HDR10 Pro является собственными динамическими метаданными LG для формата HDR к сигналу HDR.

Dolby Atmos® Кинематографический звук у вас дома1

Dolby Atmos® Кинематографический звук у вас дома

Dolby Atmos реалистично передает движение каждого объекта и обеспечивает объемное звучание на 360º. В сочетании с Dolby Vision, эта технология позволяет вам испытать те же ощущения, что и в кинотеатре.

* Dolby Atmos и символ двойного D являются зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories. Dolby Vision является товарным знаком Dolby Laboratories.

Плавный и быстрый игровой процесс в 4K HDR

Плавный и быстрый игровой процесс в 4K HDR

Телевизор LG SUPER UHD обеспечивает исключительную производительность игры,
что позволяет более быстро реагировать на действия в игре. Он также поддерживает 4K HDR-игры с реалистичным изображением и эффектом полного погружения. А система Dolby Atmos создает мощный живой звук,
делая игровой процесс незабываемым.

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от фотографий популярных и захватывающих туристических достопримечательностей до всемирно известных произведений искусства.
Изображения сопровождаются музыкой, что позволяет создать идеальную атмосферу под ваше настроение.

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Открывайте мир с помощью голосовой команды

Режим Gallery предоставляет доступ к великолепным и живописным изображениям.
Некоторые изображения сопровождаются музыкой, которую вы можете выбрать самостоятельно, а также воспользоваться подборкой треков от компании LG.
Просто произнесите голосовую команду

«Покажи мне прохладное лето в Gallery»

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* За основу взяты изображения телевизоров с настенным креплением.
* Расстояние между задней частью телевизора и стеной может отличаться, в зависимости от типа установки и стены.
* Фактический внешний вид продукта может отличаться от представленного изображения.

Необъятный телеэкран<br>1

Необъятный телеэкран

Идеальный дизайн позволяет телевизору изящно смотреться с любой стороны, благодаря экрану, обеспечивающему потрясающее качество изображения, и элегантной рамке.
Печать

Все характеристики

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

LCD

Размер экрана

65

Разрешение

3840*2160

Дисплей NanoCell (2–го поколения)

Панель IPS

Угол обзора

Широкий угол обзора

Расширенный диапазон цветов

NanoCell Color Pro

Миллиард насыщенных цветов

Миллиард насыщенных цветов

Затемнение

Технология Full Array Dimming Pro

Черный цвет

-

Технология Ultra Luminance

Технология Ultra Luminance Pro

BLU

Slim Direct

Технология TruMotion/частота обновления

TM200 (частота обновления 100 Гц)

ВИДЕО(КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ)

HDR

Технология 4K Cinema HDR

Режим Dolby Vision

- ●/●/● (4K/2K)

HDR10 Pro

●/●/●/● (4K/2K)

HLG

●/●/●/● (4K/2K)

Усовершенствованная технология HDR от Technicolor

Эффект HDR

● (4K/2K)

4K HFR

-/ -/ -/● (USB HDR)

2K HFR

- ● -/●

Мастер процессор изображения

Умный процессор α7

Экспертный режим Technicolor

Профессиональное игровое ТВ

Время отклика в режиме Enhanced Motion Picture

Активный усилитель глубины изображения объектов

Активный усилитель глубины изображения объектов

Оптимизация яркости по технологии Local Dimming

Усилитель цветопередачи

Технология Dynamic Color

Точность цветопередачи

Технология True Color Accuracy

Функция Upscaler

Функция 4K Upscaler

Подавление шумов

NR

Резкость

-

Динамическое отображение тонов

Улучшенное динамическое отображение тонов

HEVC

4K@120 пикселей, 10 бит

VP9

4K@60 пикселей, 10 бит

SHVC

4K@60 пикселей, 10 бит

ЗВУК

Выходная мощность

40 Вт (НЧ-динамик: 20 Вт)

Канал

2.2 ch

Направление

Сабвуфер, направленный в пол

НЧ–динамик

-

DOLBY ATMOS

Одновременное воспроизведение аудио

Режим объемного звучания

Объемное звучание Dolby Surround/ULTRA Surround

Clear Voice

Clear Voice III

Регулировка звука одним касанием

Адаптивное управление звуком

Функция Audio Upscaler

Синхронизация звука LG

Воспроизведение звука через Bluetooth

Декодер DTS

Аудиокодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HEAAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTSHD, DTS Express, WMA, aptX (см. руководство)

ТЕХНОЛОГИЯ SMART CONVENIENCE

Операционная система (ОС)

Платформа webOS для смарт-телевизоров

Количество процессоров

Четырехъядерный

Дистанционное управление Magic

Встроенный

Быстрый доступ

Функция Focus Zoom

Функция Live Zoom

Универсальное управление

● (зависит от страны)

Интеллектуальная функция распознавания голоса

● ※ Поддержка 10 языков: корейский, английский (США, Великобритания, Австралия, Канада), немецкий, итальянский, французский, испанский (Испания, Мексика), португальский (Бразилия), польский, турецкий, русский

Голосовой ввод текста

360 VR

Magic Link

Галерея

Магазин контента LG

Многоэкранное средство просмотра

DIAL

Веб–браузер

Музыкальный проигрыватель

Советчик каналов

Мой контент

Мои каналы

Функция Channel Plus


(Только для России)

ФУНКЦИЯ IOT И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ/ПК

Функция Mobile TV вкл.

Функция WiF TV вкл.

Режим экономии энергии Bluetooth вкл.

Технология Miracast Overlay/Miracast

Технология Miracast Overlay

Сетевой файловый браузер

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

Цифровая запись

-

Аналоговый DVR

-

Временной сдвиг

-

Просмотр и запись

-

Встроенные игры

-

Калибровка аудио

Язык экранного меню

36 языков

Блокировать доступ к вредоносному сайту

Функция Live Plus

-

ПРИЕМ СИГНАЛА ВЕЩАНИЯ

Цифровое ТВ (наземное, кабельное, спутниковое)

DVB - T2/C/S2

Наземное

DVB - T2/T

Кабельное

DVB - C

Спутниковое

DVB - S2/S

Прием аналогового ТВ сигнала

Многофункциональный тюнер

-

Передача данных (спецификация по странам)

HbbTV(Ready)

CI + (общий интерфейс)

CI+ 1.4

Страница телетекста

● (2000 стр.)

Телетекст (Top/Flof/List)

● (ТОП: Австрия, Германия, Италия, Швейцария, - -, Flof: другие)

[DVB] субтитр

AD (аудио описание)

Функция EPG (электронная программа передач) (на 8 дней)

РАЗЪЕМ

HDMI

4 (сбоку)

Simplink (HDMI CEC)

ARC (Канал возврата аудио)

● (сбоку, HDMI 2)

USB

1 (сзади)/2 (сбоку)

LAN

● (сзади)

Компонента

-

Композитный вход (AV)

-

Слот CI

● (сбоку)

B–CAS

-

Вход RF

2 (сзади, RF/Sat)

SPDIF (оптико–цифровой аудио выход)

● (сзади)

Выход для наушников

● (сзади)

Линейный выход

● (общий выход для наушников)

RS–232C (управление/SVC)

-

Wifi

● (802.11ac)

Bluetooth

● (V4.2)

ПИТАНИЕ И «ЗЕЛЕНАЯ»

Источник питания

AC 100~240 В 50 - 60 Гц

Потребляемая мощность в режиме ожидания

● 0,5 Вт

Потребляемая мощность (макс.)

Размер экрана отличается в зависимости от региона

Режим энергосбережения

«Зеленый» датчик освещенности

Отвечает требованиям ENERGY STAR®

-

Расчетные эксплуатационные расходы в год

-

Расчетное потребление электроэнергии в год

-

АКСЕССУАРЫ

Пульт управления

MR18

Батарейки

●(AA x 2EA)

Компонентный/AV–кабель

-

Кабель питания

● (Телевизор подключен)

Настенное крепление VESA

См. лист «Аксессуары»

Размер настенного крепления VESA

См. лист «Аксессуары»

Модель настенного крепления VESA

См. лист «Аксессуары»

РАЗРЕШЕНИЕ

4K UHD

ОСОБЕННОСТИ

ThinQ AI

Большие ТВ

LED TVs

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Smart TV

webOS Smart TV

SMART ФУНКЦИИ

Magic Remote Control

Встроенный

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

Wi-Fi

● (802.11ac)

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65SK9500PLA

Телевизор LG,NanoCell 65", 4K, ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

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