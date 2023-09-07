About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
Телевизор LG OLED 65’ 4K, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

Поддержка

Где купить

Телевизор LG OLED 65’ 4K, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos

OLED65CXRLA

Телевизор LG OLED 65’ 4K, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos

Найти онлайн

Самоподсвечивающийся OLED

Идеальная подсветка

OLED-телевизор LG уникален благодаря своей технологии самоподсвечивания. Миллионы самоподсвечивающихся субпикселей оживают, чтобы ознаменовать новую эру в развитии телевидения. Насладитесь глубочайшим черным, самыми насыщенными цветами и наиболее реалистичным качеством изображения.
LG OLED
α9 Gen3 AI Процессор 4K

Эволюционный скачок в области телевидения

Благодаря алгоритмам глубинного обучения интеллектуальный процессор α9 Gen3 анализирует контент, чтобы создать максимально возможный эффект присутствия. Все регулировки происходят автоматически для получения наилучшего изображения и звука, чтобы каждый просмотр становился незабываемым.
Узнать больше

Чип Alpha 7 встроен в материнскую плату телевизора

ThinQ AI

Телевидение совершает настоящий рывок вперёд

Превратите свой телевизор в центр управления с интеллектуальной технологией LG ThinQ AI. Она позволяет управлять вашей экосистемой домашних устройств Home IoT с функцией распознавания естественного голоса, и для этого не нужен пульт ДУ.
Узнать больше

Мать и дочь сидят на диване в гостиной перед телевизором, на котором показана панель управления бытовой техникой.

*Название функции в настройках может отличаться в зависимости от версии операционной системы телевизора.

Пара сидит на диване в гостиной и смотрит романтический фильм по телевизору.

Идеальная подсветка делает дом лучшим кинотеатром

Экран телевизора с изображением бегущего разбойника в фильме-боевике
Dolby Vision IQ & Dolby Atmos

Наслаждайтесь изображением и звуком.

Смотрите фильмы так, как их следует смотреть – чтобы захватывало дыхание. Благодаря технологии Dolby Vision IQ яркость, насыщенность и контрастность экрана интеллектуально регулируются в зависимости от жанра и условий освещения. Dolby Atmos создает эффект погружения в звук, обеспечивая максимум удовольствия от просмотра.
Видеоролик, показывающий интервью с Кристофером Ноланом
FILMMAKER MODE™

Смотрите фильм дома так, как его показывают в кино

Процессор автоматически регулирует картинку, отключая сглаживание движений для поддержания эффекта реалистичности. Смотрите фильмы с сохранением творческой задумки автора и эффектами, как в кинотеатре. Насладитесь просмотром по стандартам кино и прочувствуйте всё, что хотели сказать режиссер и актеры в каждом фильме.
Два логотипа: Netflix и LG Channels
Безграничное удовольствие

Бесконечный контент. Бесконечная радость

Доступ к приложению Netflix и LG Channels. Выбирайте новинки кино, телешоу, документальных фильмов и спортивных программ в прямом эфире – все в одном месте.
Бесплатные каналы и видео по запросу
LG Каналы powered by Megogo

Бесплатные каналы и видео по запросу

Новый TV – сервис LG КАНАЛЫ разработан компанией MEGOGO эксклюзивно для LG Smart TV и предоставляет множество тематических видеоканалов.
Всё что нужно для качественного TV – интернет в вашем телевизоре LG.
«Женщина сидит на диване, держа джойстик во время игры в игру на экране телевизора»

Максимальные игровые ощущения

Идеальная подсветка дополняет игровую установку вашей мечты.
Играйте в любые игры по высшему стандарту3
Совместимость с G-Sync

Играйте в любые игры по высшему стандарту

Поскольку LG OLED — первые телевизоры с поддержкой NVIDIA G-SYNC-совместимых видеокарт в индустрии, это лучший выбор для вашей игровой системы. Все игры вашего настольного ПК будут четче и плавнее, а задержек, лагов и мерцания станет меньше. Всегда побеждайте с этим лучшим телевизором для игр.

*Изображение на экране смоделировано

Крупный план геймера, играющего в гоночную игру на экране телевизора
Технологии VRR, ALLM и eARC

Плавный игровой процесс для уверенной победы

Более высокая частота смены кадров, VRR (переменная частота обновления), ALLM (режим автоматической низкой задержки) и eARC (усовершенствованный звуковой обратный канал) — всё полностью соответствует спецификациям HDMI 2.1. Эти новейшие функции обеспечивают реалистичную демонстрацию быстро двигающихся объектов и плавность, синхронизированность графики. Это создает эффект еще более реалистичного погружения в игру.
Крупный план геймера, держащего в руках гоночный руль и играющего в автогонки на экране телевизоре.
Быстрое время отклика

Не отставайте от конкурентов

Проложите себе путь к победе с OLED-телевизором LG. Благодаря быстрому времени отклика 1 мс, приготовьтесь к максимально динамичной игре с уменьшенным размытием и повышенной четкостью. Испытайте истинное погружение в игру с высокой скоростью движений и динамичным геймплеем.
игровая_сцена,_половина_на_lcd/LED-телевизоре с низким качеством изображения, и другая половина на OLED-телевизоре LG с четким, ярким качеством изображения
Профиль HGiG

Игра в режиме HDR с максимальным погружением

Технология HGiG обеспечивает игровую графику, наилучшим образом соответствующую выявленным техническим характеристикам и возможностям вашего телевизора. С OLED-телевизором LG вы можете играть в самые разные игры с уверенностью в том, что ваш телевизор покажет каждую игру в ее абсолютном великолепии.

* Изображения на экране смоделированы

Ребенок лежит на полу, держит в руках джойстик и играет в игру на экране телевизора
Экран, комфортный для глаз

Смотрите больше с легкостью и удобством

Смотрите сериалы безотрывно с уменьшенным синим свечением и в более комфортном режиме просмотра. OLED-телевизоры LG превосходят стандарты, установленные для синего свечения, мерцания и высокого качества изображения.

*Технология «без мерцания» оптимизирована для настроек по умолчанию. При включении OLED Motion или OLED Motion Pro возможно мерцание экрана.

Люди смотрят матч с участием команды Тоттенхэм по телевизору в гостиной

Идеальная подсветка усиливает эффект присутствия

сцена_из_футбольного_матча__одна_половина_на_lcd/LED-телевизоре с размытой картинкой, другая – на OLED-телевизоре LG, с высокой четкостью изображения
Технология OLED Motion Pro

Каждое движение можно рассмотреть в деталях

В случае со спортивными передачами остаточность изображения (размытость из-за движения) должна быть устранена любой ценой. Теперь, благодаря технологии OLED Motion Pro, вы видите все быстрые и малейшие движения каждого игрока без размытости. С OLED-телевизором LG вы забудете о размытости и подрагивании картинки.

* Изображение на экране смоделировано.

Люди смотрят спортивную игру в гостиной с помощью подключенных через Bluetooth тыловых колонок
Окружи себя звуком через Bluetooth

Хорошей игре – хороший звук

Создайте эффект «звук вокруг», подключив два любых Bluetooth-динамика. Погрузитесь еще глубже в игру и прочувствуйте живую атмосферу.

*Теперь доступно подключение к динамикам LG. Совместимость с другими брендами будет доступна в начале 2020 года после обновления программного обеспечения.

Телевизор с изображением видов природы с высоты птичьего полета, в роскошной домашней обстановке
Ощущение роскоши

Идеальная подсветка облагораживает пространство

Стильная деталь интерьера

Ультратонкий дисплей добавит элегантности и стиля любой комнате, где бы вы его ни разместили. Телевизор прекрасно дополнит интерьер и подарит захватывающие ощущения от просмотра каждой минуты контента.

Гостиная с телевизором, показывающим картину с цветком

«Рамка, запечатлевшая пейзаж национального парка Брайс-Каньон»

Узнайте больше о надежности LG OLED？

Узнайте больше о надежности LG OLED？ Узнать больше
Печать

Все характеристики

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип дисплея

4K OLED

Размер экрана (дюймы)

65

Smart TV

webOS Smart TV

Тип HDR

Cinema HDR

Угол обзора

Идеальный угол обзора

Звуковая система

Dolby Surround / OLED Surround

Система динамиков

2.2

Пульт Magic Remote в комплекте

Управление подсветкой

Самоподсвечивающиеся пиксели

Поддержка Dolby Atmos®

МАТРИЦА

Тип дисплея

OLED

Разрешение экрана

3840*2160

Размер экрана (дюймы)

65

Угол обзора

Идеальный угол обзора

ВИДЕО

Тип HDR

Cinema HDR

УЛЬТРА Яркость

Pro

Dolby Vision (Антенна / HDMI / CP / USB)

— / ● / ● / ● (4K/2K)

HDR10 Pro (Антенна / HDMI / CP / USB)

● / ● / ● / ● (4K/2K)

Dolby Vision IQ

-

HLG (Антенна / HDMI / CP / USB)

● / ● / ● / ● (4K/2K)

Эффект HDR

● (4K/2K)

4K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB)

● / ● / — / ●

2K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB)

● / ● / — / ●

Процессор обработки изображений

Интеллектуальный процессор α9 III поколения 8K

Улучшение изображения лица на экране

AI Picture Pro - Улучшение лица

Автоматический выбор режима (SDR/HDR/Dolby HDR)

● (SDR/HDR/Dolby HDR)

Улучшение изображения

Улучшение изображения на SQM

ИИ определение качества источника изображения

Цветобустер

Advanced Color Enhancer

Цветокорректор

True Color Accuracy Pro

Улучшение глубины фона / объектов

● / ● (частотное усиление)

Подавление шума

Четырехступенчатое

Масштабирование разрешения

4K

ИИ масштабирование разрешения (AI Upscaling)

Цветовой диапазон (Wide Color Gamut)

Perfect Color

Палитра с миллиардом оттенков (10 битный цвет)

Черный цвет

Идеальный черный

Возможность управления подсветкой

Самоподсвечивающиеся пиксели

Режимы изображения

● 10 режимов (Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект, Filmmaker, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))

Режим FILMMAKER ™

Глубокое обучение ИИ Изображения (Deep Learning AI Picture)

● AI Picture Pro

ИИ Яркость (AI Brightness)

Алгоритм тонального отображения

HDR Dynamic Tone Mapping Pro

Motion Pro

OLED Motion Pro

HEVC (Видео декодер)

4K@120P, 10bit

VP9 (Видео декодер)

4K@60P, 10bit

AV1 (Декодер высокого разрешения 4K/8K)

4K@60p, 10bit

Технологии улучшения время отклика в играх (VRR/ALLM)

● / ●

True Motion (улучшение четкости динамического изображения) / Частота Обновления (Refresh Rate)

Частота обновления 100Гц

G-Sync совместимость

● (2K/4K)

FreeSync™

● *Функция недоступна на данный момент

HGIG режим (HDR Gaming Interest Group)

АУДИО

Выходная мощность

40 Вт (Сабвуфер : 20 Вт, 10 Вт на канал)

Система динамиков

2.2

Сабвуфер

2 по 10 Вт

Направленность динамиков

Вперед

Одновременный Аудио выход (на динамики TB и Оптический выход / Выход для наушников)

Поддержка Dolby Atmos®

ИИ Звук (AI Sound)

● AI Sound Pro

Настройка звука одним касанием (One Touch Sound Tuning)

Звуковая система

Dolby Surround / OLED Surround

Алгоритм обработки голоса (Clear Voice)

Clear Voice IV

Технология WiSA Speakers

LG Sound Sync / Bluetooth

Авто оповещение (легкое подключение по Bluetooth)

Потоковая передача музыки с мобильного устройства на ТВ (Android/iOS)

Аудио кодек

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (см. инструкцию)

AI ФУНКЦИИ

Технология LG ThinQ

Интеллектуальное распознавание голоса

Технология речевого ввода текста (Speech to Text)

Голосовой поиск LG

Технология AI UX

Технология AI Home

Технология AI Recommendation

Интеллектуальная правка

Домашняя панель инструментов (Home Dashboard)

Авто определение устройств

Технология Mobile Connectivity

Технология Screen Share

Приложение LG Каналы

Работа с приложением Smart ThinQ

ИИ распознавание голоса на больших расстояниях

SMART TV

Операционная Система

webOS Smart TV

Количество ядер

4

Пульт Magic Remote

В комплекте

Функция «Универсальный Пульт»

Функция «Быстрый доступ» (Quick Access)

Функция Виртуальная реальность (360 VR)

Функция Magic Link

Аудиогид (преобразование текста в речь)

Галерея

Магазин контента и приложений LG

DIAL

Браузер

Музыкальный проигрыватель

LG каналы Плюс

● (только Россия)

SMART ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Поддержка Mobile TV

Поддержка Wi-Fi TV

Поддержка Bluetooth Low Energy

Сетевой Файловый Браузер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Родительский режим

Режим Гостиница

Автокалибровка

Языковая поддержка / OSD Language

37 языков

Music Discovery

СИСТЕМЫ ВЕЩАНИЯ

Прием цифрового ТВ (Наземная, Кабельная, Спутниковая)

DVB-T2/C/S2

Эфирное ТВ

DVB-T2/T

Кабельное ТВ

DVB-C

Спутниковое ТВ

DVB-S2/S

Приём аналогового сигнала

Передача данных (зависит от страны)

HbbTV (Россия)

CI+

CI+ 1.4

Телетекст, количество страниц

2000

Телетекст, способ навигации

Flof

Субтитры

Аудио описание (AD)

Электронная телепрограмма (EPG)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

HDMI

1 (Сзади) / 3 (Сбоку) v2.1

Simplink (HDMI CEC)

Обратный звуковой канал (ARC)

eARC (HDMI 2)

USB

2 ( Сзади) / 1 (Сбоку)

LAN

● (Сзади)

Слот CI

Вход для антенны (RF)

2 (Сзади, RF/Sat)

Оптический Аудио выход

Выход для наушников / Линейный выход

Wi-Fi

● (802.11ac)

Bluetooth

● (V5.0)

МОЩНОСТЬ

Источник питания (В/Гц)

100 - 240/50 - 60

Потребление в режиме ожидания (Вт)

< 0.5

Функция энергосбережения

Датчик освещенности

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

MR20

Батарейки

● (AA x 2 шт)

Кабель питания

● (Присоединен к ТВ)

ВЕС

Вес без подставки

24

Вес с подставкой

41.2

Вес в упаковке

31.8

ГАБАРИТЫ

Размер без подставки (ШxДxВ)

1449x46.9x830

Размер с подставкой (ШxДxВ)

1449x251x862

Размер в упаковке (ШxДxВ)

1677x207x950

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

РАЗРЕШЕНИЕ

4K UHD

ОСОБЕННОСТИ

ThinQ AI

OLED motion

Большие ТВ

Нужна дополнительная помощь с вашим продуктом?

Получить помощь

Свяжитесь с нами

Купить напрямую

OLED65CXRLA

Телевизор LG OLED 65’ 4K, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos

Найти онлайн