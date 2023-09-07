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Телевизор LG OLED 65’ 4K, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos
Телевизор LG OLED 65’ 4K, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos
Идеальная подсветка
Эволюционный скачок в области телевидения
Чип Alpha 7 встроен в материнскую плату телевизора
Телевидение совершает настоящий рывок вперёд
Мать и дочь сидят на диване в гостиной перед телевизором, на котором показана панель управления бытовой техникой.
*Название функции в настройках может отличаться в зависимости от версии операционной системы телевизора.
*Изображение на экране смоделировано
* Изображения на экране смоделированы
*Технология «без мерцания» оптимизирована для настроек по умолчанию. При включении OLED Motion или OLED Motion Pro возможно мерцание экрана.
* Изображение на экране смоделировано.
*Теперь доступно подключение к динамикам LG. Совместимость с другими брендами будет доступна в начале 2020 года после обновления программного обеспечения.
Стильная деталь интерьера
Гостиная с телевизором, показывающим картину с цветком
Все характеристики
-
Тип дисплея
-
4K OLED
-
Размер экрана (дюймы)
-
65
-
Smart TV
-
webOS Smart TV
-
Тип HDR
-
Cinema HDR
-
Угол обзора
-
Идеальный угол обзора
-
Звуковая система
-
Dolby Surround / OLED Surround
-
Система динамиков
-
2.2
-
Пульт Magic Remote в комплекте
-
●
-
Управление подсветкой
-
Самоподсвечивающиеся пиксели
-
Поддержка Dolby Atmos®
-
●
-
Тип дисплея
-
OLED
-
Разрешение экрана
-
3840*2160
-
Размер экрана (дюймы)
-
65
-
Угол обзора
-
Идеальный угол обзора
-
Тип HDR
-
Cinema HDR
-
УЛЬТРА Яркость
-
Pro
-
Dolby Vision (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
— / ● / ● / ● (4K/2K)
-
HDR10 Pro (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
● / ● / ● / ● (4K/2K)
-
Dolby Vision IQ
-
-
-
HLG (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
● / ● / ● / ● (4K/2K)
-
Эффект HDR
-
● (4K/2K)
-
4K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
● / ● / — / ●
-
2K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
● / ● / — / ●
-
Процессор обработки изображений
-
Интеллектуальный процессор α9 III поколения 8K
-
Улучшение изображения лица на экране
-
AI Picture Pro - Улучшение лица
-
Автоматический выбор режима (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
● (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
Улучшение изображения
-
Улучшение изображения на SQM
-
ИИ определение качества источника изображения
-
●
-
Цветобустер
-
Advanced Color Enhancer
-
Цветокорректор
-
True Color Accuracy Pro
-
Улучшение глубины фона / объектов
-
● / ● (частотное усиление)
-
Подавление шума
-
Четырехступенчатое
-
Масштабирование разрешения
-
4K
-
ИИ масштабирование разрешения (AI Upscaling)
-
●
-
Цветовой диапазон (Wide Color Gamut)
-
Perfect Color
-
Палитра с миллиардом оттенков (10 битный цвет)
-
●
-
Черный цвет
-
Идеальный черный
-
Возможность управления подсветкой
-
Самоподсвечивающиеся пиксели
-
Режимы изображения
-
● 10 режимов (Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект, Filmmaker, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))
-
Режим FILMMAKER ™
-
●
-
Глубокое обучение ИИ Изображения (Deep Learning AI Picture)
-
● AI Picture Pro
-
ИИ Яркость (AI Brightness)
-
●
-
Алгоритм тонального отображения
-
HDR Dynamic Tone Mapping Pro
-
Motion Pro
-
OLED Motion Pro
-
HEVC (Видео декодер)
-
4K@120P, 10bit
-
VP9 (Видео декодер)
-
4K@60P, 10bit
-
AV1 (Декодер высокого разрешения 4K/8K)
-
4K@60p, 10bit
-
Технологии улучшения время отклика в играх (VRR/ALLM)
-
● / ●
-
True Motion (улучшение четкости динамического изображения) / Частота Обновления (Refresh Rate)
-
Частота обновления 100Гц
-
G-Sync совместимость
-
● (2K/4K)
-
FreeSync™
-
● *Функция недоступна на данный момент
-
HGIG режим (HDR Gaming Interest Group)
-
●
-
Выходная мощность
-
40 Вт (Сабвуфер : 20 Вт, 10 Вт на канал)
-
Система динамиков
-
2.2
-
Сабвуфер
-
2 по 10 Вт
-
Направленность динамиков
-
Вперед
-
Одновременный Аудио выход (на динамики TB и Оптический выход / Выход для наушников)
-
●
-
Поддержка Dolby Atmos®
-
●
-
ИИ Звук (AI Sound)
-
● AI Sound Pro
-
Настройка звука одним касанием (One Touch Sound Tuning)
-
●
-
Звуковая система
-
Dolby Surround / OLED Surround
-
Алгоритм обработки голоса (Clear Voice)
-
Clear Voice IV
-
Технология WiSA Speakers
-
●
-
LG Sound Sync / Bluetooth
-
●
-
Авто оповещение (легкое подключение по Bluetooth)
-
●
-
Потоковая передача музыки с мобильного устройства на ТВ (Android/iOS)
-
●
-
Аудио кодек
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (см. инструкцию)
-
Технология LG ThinQ
-
●
-
Интеллектуальное распознавание голоса
-
●
-
Технология речевого ввода текста (Speech to Text)
-
●
-
Голосовой поиск LG
-
●
-
Технология AI UX
-
●
-
Технология AI Home
-
●
-
Технология AI Recommendation
-
●
-
Интеллектуальная правка
-
●
-
Домашняя панель инструментов (Home Dashboard)
-
●
-
Авто определение устройств
-
●
-
Технология Mobile Connectivity
-
●
-
Технология Screen Share
-
●
-
Приложение LG Каналы
-
●
-
Работа с приложением Smart ThinQ
-
●
-
ИИ распознавание голоса на больших расстояниях
-
●
-
Операционная Система
-
webOS Smart TV
-
Количество ядер
-
4
-
Пульт Magic Remote
-
В комплекте
-
Функция «Универсальный Пульт»
-
●
-
Функция «Быстрый доступ» (Quick Access)
-
●
-
Функция Виртуальная реальность (360 VR)
-
●
-
Функция Magic Link
-
●
-
Аудиогид (преобразование текста в речь)
-
●
-
Галерея
-
●
-
Магазин контента и приложений LG
-
●
-
DIAL
-
●
-
Браузер
-
●
-
Музыкальный проигрыватель
-
●
-
LG каналы Плюс
-
● (только Россия)
-
Поддержка Mobile TV
-
●
-
Поддержка Wi-Fi TV
-
●
-
Поддержка Bluetooth Low Energy
-
●
-
Сетевой Файловый Браузер
-
●
-
Родительский режим
-
●
-
Режим Гостиница
-
●
-
Автокалибровка
-
●
-
Языковая поддержка / OSD Language
-
37 языков
-
Music Discovery
-
●
-
Прием цифрового ТВ (Наземная, Кабельная, Спутниковая)
-
DVB-T2/C/S2
-
Эфирное ТВ
-
DVB-T2/T
-
Кабельное ТВ
-
DVB-C
-
Спутниковое ТВ
-
DVB-S2/S
-
Приём аналогового сигнала
-
●
-
Передача данных (зависит от страны)
-
HbbTV (Россия)
-
CI+
-
CI+ 1.4
-
Телетекст, количество страниц
-
2000
-
Телетекст, способ навигации
-
Flof
-
Субтитры
-
●
-
Аудио описание (AD)
-
●
-
Электронная телепрограмма (EPG)
-
●
-
HDMI
-
1 (Сзади) / 3 (Сбоку) v2.1
-
Simplink (HDMI CEC)
-
●
-
Обратный звуковой канал (ARC)
-
eARC (HDMI 2)
-
USB
-
2 ( Сзади) / 1 (Сбоку)
-
LAN
-
● (Сзади)
-
Слот CI
-
●
-
Вход для антенны (RF)
-
2 (Сзади, RF/Sat)
-
Оптический Аудио выход
-
●
-
Выход для наушников / Линейный выход
-
●
-
Wi-Fi
-
● (802.11ac)
-
Bluetooth
-
● (V5.0)
-
Источник питания (В/Гц)
-
100 - 240/50 - 60
-
Потребление в режиме ожидания (Вт)
-
< 0.5
-
Функция энергосбережения
-
●
-
Датчик освещенности
-
●
-
Пульт ДУ
-
MR20
-
Батарейки
-
● (AA x 2 шт)
-
Кабель питания
-
● (Присоединен к ТВ)
-
Вес без подставки
-
24
-
Вес с подставкой
-
41.2
-
Вес в упаковке
-
31.8
-
Размер без подставки (ШxДxВ)
-
1449x46.9x830
-
Размер с подставкой (ШxДxВ)
-
1449x251x862
-
Размер в упаковке (ШxДxВ)
-
1677x207x950
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
4K UHD
-
●
-
ThinQ AI
-
●
-
OLED motion
-
●
-
Большие ТВ
-
●
-
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