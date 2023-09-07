Поскольку LG OLED — первые телевизоры с поддержкой NVIDIA G-SYNC-совместимых видеокарт в индустрии, это лучший выбор для вашей игровой системы. Все игры вашего настольного ПК будут четче и плавнее, а задержек, лагов и мерцания станет меньше. Всегда побеждайте с этим лучшим телевизором для игр.

