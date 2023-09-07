Телевизор LG,65",LG SIGNATURE OLED, 4K, ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

С Режимом галереи от LG вы получаете быстрый доступ к потрясающим коллекциям картин и даже можете загрузить картины с музыкальным сопровождением — рекомендованным LG или из ваших собственных аудиозаписей.

А теперь просто скажите:

«Покажи мне прохладное лето из Галереи».

