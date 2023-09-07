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Телевизор LG,65",LG SIGNATURE OLED, 4K, ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS
Глубокий чёрный. Великолепный контраст
Самый важный цвет - черный
Это обеспечивает богатство цвета, приоткрывает спрятанное и даже делает жизнь ярче.
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Глубокий насыщенный черный<br>по мнению режиссеров Голливуда
Прочувствуйте замысел режиссера с Cinema HDR
Dolby Vision™ — выбор ведущих киностудий Голливуда
Благодаря покадровой оптимизации изображения вы получите задуманные режиссёром впечатления от просмотра.
Голливудское качество цветопередачи от Technicolor
Источник вдохновения для режиссеров Голливуда
Тим Миллер, режиссер фильма «Дэдпул», делится впечатлениями от HDR-формата в OLED-телевизорах LG.
*HDR10 Pro — фирменный HDR-формат LG, добавляющий динамические метаданные к HDR-сигналу.
Dolby Atmos®Звук как в кинотеатре у вас дома
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Погрузитесь в атмосферу отпуска с Режимом галереи
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Откройте целый мир, лишь произнеся несколько слов.
А теперь просто скажите:
«Покажи мне прохладное лето из Галереи».
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* На данных изображениях представлены OLED-телевизоры LG SIGNATURE.
Все характеристики
-
Линейка
-
OLED
-
Размер экрана (дюймы)
-
65
-
UHD 4K (ULTRA HD)
-
●
-
Тип HDR
-
4K Cinema HDR
-
Управление подсветкой
-
Самоподсвечивающиеся пиксели
-
Угол обзора
-
Сверхширокий угол обзора
-
Smart TV
-
webOS Smart TV
-
Поддержка Dolby Atmos®
-
●
-
Звуковая система
-
Dolby Surround / OLED Surround
-
Система динамиков
-
4.2
-
Пульт Magic Remote в комплекте
-
●
-
Тип дисплея
-
OLED
-
Размер экрана (дюймы)
-
65
-
Разрешение экрана
-
3840 × 2160
-
Угол обзора
-
Сверхширокий угол обзора
-
Тип HDR
-
4K Cinema HDR
-
Dolby Vision (Антенна / HDMI / IP&USB)
-
— / ● / ● / ● (4K/2K)
-
HDR10 Pro (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
● / ● / ● / ● (4K/2K)
-
HLG (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
● / ● / ● / ● (4K/2K)
-
Улучшенный HDR от Technicolor
-
●
-
Эффект HDR
-
● (4K/2K)
-
4K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
— / — / — / ●
-
2K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB)
-
— / ● / — / ●
-
Процессор обработки изображений
-
Интеллектуальный процессор α9
-
Режим Technicolor Exper
-
●
-
Профессиональный игровой режим
-
●
-
Улучшенное время отклика динамичных сцен
-
●
-
Улучшение глубины фона / объектов
-
Глубина объектов
-
Цветобустер
-
Адаптивный
-
Цветокорректор
-
Pro
-
Масштабирование разрешения
-
4K
-
Подавление шума
-
Четырехступенчатое
-
Цветовой диапазон (Wide Color Gamut)
-
Максимальный
-
Палитра с миллиардом оттенков (10 битный цвет)
-
●
-
Возможность управления подсветкой
-
Самоподсвечивающиеся пиксели
-
Черный цвет
-
Бесконечная контрастность
-
УЛЬТРА Яркость
-
Pro
-
Выходная мощность
-
60 Вт (Сабвуфер : 20 Вт)
-
Система динамиков
-
4.2
-
Направленность динамиков
-
Вверх и вперед
-
Сабвуфер
-
2 по 20Вт
-
Поддержка Dolby Atmos®
-
●
-
Звуковая система
-
Dolby Surround / OLED Surround
-
Звук через Bluetooth аудиоустройствами
-
●
-
Телевизор как Bluetooth колонка
-
●
-
DTS декодер
-
●
-
Операционная Система
-
webOS Smart TV
-
Количество ядер
-
Четырехъядерный
-
Пульт Magic Remote
-
В комплекте
-
Функция «Универсальный Пульт»
-
●
-
Интеллектуальное распознавание голоса
-
●
-
Галерея OLED (OLED Gallery)
-
●
-
Магазин контента и приложений LG
-
●
-
Функция «Мульти-окно» (Multi-view)
-
●
-
Браузер
-
●
-
Музыкальный проигрыватель
-
●
-
LG каналы Плюс
-
●
-
Управление ТВ с помощью смартфона (через приложение LG TV Plus)
-
●
-
Поддержка Bluetooth Low Energy
-
●
-
Функция Miracast (с мобильного на TV)
-
Miracast Overlay
-
Сетевой Файловый Браузер
-
●
-
Автокалибровка
-
●
-
Родительский режим
-
●
-
Прием цифрового ТВ (Наземная, Кабельная, Спутниковая)
-
DVB-T2/C/S2(Main/Sub)
-
Эфирное ТВ
-
DVB-T2/T
-
Кабельное ТВ
-
DVB-C
-
Спутниковое ТВ
-
DVB-S2/S
-
Приём аналогового сигнала
-
●
-
Мультитюнер
-
Twin Tuner ( DVB-T2/C/S2 (Main/Sub))
-
Передача данных (зависит от страны)
-
HbbTV (Совместим)
-
CI+
-
CI+ 1.4
-
Субтитры
-
●
-
Электронная телепрограмма (EPG)
-
●
-
HDMI
-
4
-
Simplink (HDMI CEC)
-
●
-
Обратный звуковой канал (ARC)
-
● (HDMI 2)
-
USB
-
3
-
LAN
-
1
-
Слот CI
-
●
-
Вход для антенны (RF)
-
3 (Сзади, RF/Sat Main/Sat Sub)
-
Оптический Аудио выход
-
●
-
Выход для наушников / Линейный выход
-
●
-
Линейный выход (Line out)
-
● (Совмещен с выходом для наушников)
-
Wi-Fi
-
● (802.11ac)
-
Bluetooth
-
● (V4.2)
-
Источник питания (В/Гц)
-
100 - 240/50 - 60
-
Потребление в режиме ожидания (Вт)
-
< 0.5
-
Функция энергосбережения
-
●
-
Пульт ДУ
-
MR18
-
Батарейки
-
● (AA x 2 шт)
-
Кабель питания
-
● (Присоединен к ТВ)
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
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