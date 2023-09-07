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Телевизор LG,77",LG SIGNATURE OLED, 4K, ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

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Телевизор LG,77",LG SIGNATURE OLED, 4K, ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

OLED77W8PLA

Телевизор LG,77",LG SIGNATURE OLED, 4K, ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

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Совершенство в простоте<br>1

Совершенство в простоте

В телевизорах LG SIGNATURE OLED TV W нет ничего лишнего. Минималистичный дизайн, интеллектуальный процессор α9 и технология LG AI TV обеспечивают полноту впечатлений от просмотра.

Глубокий чёрный. Великолепный контраст

Глубокий черный цвет обеспечивает безграничную контрастность изображения, расширяя возможности цветопередачи. Получите незабываемое кинематографическое изображение благодаря потрясающему уровню контраста, с которым все цвета становятся насыщенными а детали и текстуры изображений раскрываются.

Самый важный цвет - черный

LG OLED TV обеспечивает идеальный черный цвет за счет 8 миллионов самоподсвечивающихся пикселей, которые могут по отдельности управлять своей яркостью.
Это обеспечивает богатство цвета, приоткрывает спрятанное и даже делает жизнь ярче.

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Глубокий насыщенный черный<br>по мнению режиссеров Голливуда

«Благодаря глубокому черному цвету вы словно переноситесь в мир на экране, а не просто смотрите на картинку», — делится впечатлениями Роб Легато, известный режиссер визуальных эффектов.
Глубокий насыщенный черный<br>по мнению режиссеров Голливуда<br>2
Впечатляющие технологии - умный процессор α9<br>1

Впечатляющие технологии - умный процессор α9

Интеллектуальный процессор α9 (Alpha9) оптимизирован специально для телевизоров LG OLED TV.
С ним каждое изображение становится совершенно детализированным, ярким и насыщенным.
Впечатляющие технологии - умный процессор α9<br> Узнать больше о процессоре α9

Прочувствуйте замысел режиссера с Cinema HDR

Телевизор поддерживает большинство HDR-форматов, включая Dolby Vision™, Advanced HDR от Technicolor, HDR10 Pro и HLG Pro, которые донесут до вас контент именно таким, каким его задумал режиссер.

Dolby Vision™ — выбор ведущих киностудий Голливуда

Dolby Vision™ — самый популярный и продвинутый вариант HDR-формата.
Благодаря покадровой оптимизации изображения вы получите задуманные режиссёром впечатления от просмотра.
Dolby Vision™ — выбор ведущих киностудий Голливуда<br>1

Голливудское качество цветопередачи от Technicolor

Компания Technicolor использует OLED-телевизоры от LG в качестве эталонных дисплеев при создании домашних версий наиболее популярных голливудских фильмов и телевизионного контента. Именно благодаря этому зрители могут наслаждаться изображением премиального качества.
Голливудское качество цветопередачи от Technicolor<br>2

Источник вдохновения для режиссеров Голливуда

«Я могу рассмотреть каждую деталь изображения, другие форматы не обеспечивают такого эффекта», —
Тим Миллер, режиссер фильма «Дэдпул», делится впечатлениями от HDR-формата в OLED-телевизорах LG.
Источник вдохновения для режиссеров Голливуда<br>3

*HDR10 Pro — фирменный HDR-формат LG, добавляющий динамические метаданные к HDR-сигналу.

Dolby Atmos®Звук как в кинотеатре у вас дома

Технология Dolby Atmos записывает информацию о перемещении каждого аудиообъекта в пространстве и воспроизводит ее в виде объемного звука. Благодаря сочетанию технологий Dolby Atmos и Dolby Vision вы ощутите себя в центре событий, словно в зале кинотеатра.

Технология Dolby Atmos® перенесет вас в мир динамичного объемного звука, создающего захватывающее ощущение реалистичности.

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Погрузитесь в атмосферу отпуска с Режимом галереи

С Режимом галереи ваша комната оживится чудесными фотографиями разных уголков планеты. Вашему взору предстанут захватывающие дух пейзажи с музыкальным сопровождением, обновляемые каждый сезон порталом о путешествиях TripAdvisor. Просто насладитесь подлинной красотой текущего сезона.

Новая серия впечатляющих природных ландшафтов гармонично дополнит ваш интерьер.

Виды всемирно известных мест позволят вам путешествовать каждый день, не выходя из дома.
Наслаждайтесь восхитительными пейзажами у себя дома с рекомендациями от портала TripAdvisor!

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Добавьте немного изящества в вашу повседневную жизнь.

Режим галереи предлагает огромный выбор прекрасных изображений, начиная с фотографий популярных туристических мест и заканчивая картинами известных художников.
Картины с музыкальным сопровождением создают идеальную атмосферу, соответствующую вашему настроению.

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Откройте целый мир, лишь произнеся несколько слов.

С Режимом галереи от LG вы получаете быстрый доступ к потрясающим коллекциям картин и даже можете загрузить картины с музыкальным сопровождением — рекомендованным LG или из ваших собственных аудиозаписей.
А теперь просто скажите:
«Покажи мне прохладное лето из Галереи».

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* На данных изображениях представлены OLED-телевизоры LG SIGNATURE.

Растворяется в вашем интерьере<br>1

Растворяется в вашем интерьере

LG SIGNATURE OLED TV W будто сливается со стеной и гармонично дополняет любое пространство. Идеально вписываясь в интерьер вашего дома, телевизор OLED TV W станет неотъемлемой частью повседневной жизни.
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Все характеристики

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Линейка

OLED

Размер экрана (дюймы)

77

UHD 4K (ULTRA HD)

Тип HDR

4K Cinema HDR

Управление подсветкой

Самоподсвечивающиеся пиксели

Угол обзора

Сверхширокий угол обзора

Smart TV

webOS Smart TV

Поддержка Dolby Atmos®

Звуковая система

Dolby Surround / OLED Surround

Система динамиков

4.2

Пульт Magic Remote в комплекте

МАТРИЦА

Тип дисплея

OLED

Размер экрана (дюймы)

77

Разрешение экрана

3840 × 2160

Угол обзора

Сверхширокий угол обзора

ВИДЕО

Процессор

Процессор α9

Тип HDR

4K Cinema HDR

Dolby Vision (Антенна / HDMI / IP&USB)

— / ● / ● / ● (4K/2K)

HDR10 Pro (Антенна / HDMI / CP / USB)

● / ● / ● / ● (4K/2K)

HLG (Антенна / HDMI / CP / USB)

● / ● / ● / ● (4K/2K)

Улучшенный HDR от Technicolor

Эффект HDR

● (4K/2K)

4K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB)

— / — / — / ●

2K HFR (Антенна / HDMI / CP / USB)

— / ● / — / ●

Процессор обработки изображений

Интеллектуальный процессор α9

Режим Technicolor Exper

Профессиональный игровой режим

Улучшенное время отклика динамичных сцен

Улучшение глубины фона / объектов

Глубина объектов

Цветобустер

Адаптивный

Цветокорректор

Pro

Масштабирование разрешения

4K

Подавление шума

Четырехступенчатое

Цветовой диапазон (Wide Color Gamut)

Максимальный

Палитра с миллиардом оттенков (10 битный цвет)

Возможность управления подсветкой

Самоподсвечивающиеся пиксели

Черный цвет

Бесконечная контрастность

УЛЬТРА Яркость

Pro

АУДИО

Выходная мощность

60 Вт (Сабвуфер : 20 Вт)

Система динамиков

4.2

Направленность динамиков

Вверх и вперед

Сабвуфер

2 по 20Вт

Поддержка Dolby Atmos®

Звуковая система

Dolby Surround / OLED Surround

Звук через Bluetooth аудиоустройствами

Телевизор как Bluetooth колонка

DTS декодер

SMART TV

Операционная Система

webOS Smart TV

Количество ядер

Четырехъядерный

Пульт Magic Remote

В комплекте

Функция «Универсальный Пульт»

Интеллектуальное распознавание голоса

Галерея OLED (OLED Gallery)

Магазин контента и приложений LG

Функция «Мульти-окно» (Multi-view)

Браузер

Музыкальный проигрыватель

LG каналы Плюс

SMART ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Управление ТВ с помощью смартфона (через приложение LG TV Plus)

Поддержка Bluetooth Low Energy

Функция Miracast (с мобильного на TV)

Miracast Overlay

Сетевой Файловый Браузер

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Автокалибровка

Родительский режим

СИСТЕМЫ ВЕЩАНИЯ

Прием цифрового ТВ (Наземная, Кабельная, Спутниковая)

DVB-T2/C/S2(Main/Sub)

Эфирное ТВ

DVB-T2/T

Кабельное ТВ

DVB-C

Спутниковое ТВ

DVB-S2/S

Приём аналогового сигнала

Мультитюнер

Twin Tuner ( DVB-T2/C/S2 (Main/Sub))

Передача данных (зависит от страны)

HbbTV (Совместим)

CI+

CI+ 1.4

Субтитры

Электронная телепрограмма (EPG)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

HDMI

4

Simplink (HDMI CEC)

Обратный звуковой канал (ARC)

● (HDMI 2)

USB

3

LAN

1

Слот CI

Вход для антенны (RF)

3 (Сзади, RF/Sat Main/Sat Sub)

Оптический Аудио выход

Выход для наушников / Линейный выход

Линейный выход (Line out)

● (Совмещен с выходом для наушников)

Wi-Fi

● (802.11ac)

Bluetooth

● (V4.2)

МОЩНОСТЬ

Источник питания (В/Гц)

100 - 240/50 - 60

Потребление в режиме ожидания (Вт)

< 0.5

Функция энергосбережения

АКСЕССУАРЫ

Пульт ДУ

MR18

Батарейки

● (AA x 2 шт)

Кабель питания

● (Присоединен к ТВ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

РАЗРЕШЕНИЕ

4K UHD

LG Signature

ОСОБЕННОСТИ

ThinQ AI

OLED motion

Большие ТВ

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OLED77W8PLA

Телевизор LG,77",LG SIGNATURE OLED, 4K, ThinQ AI, Smart, DOLBY ATMOS

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