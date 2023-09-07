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Телевизор LG OLED 77’ 4K, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos

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Телевизор LG OLED 77’ 4K, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos

OLED77GXRLA

Телевизор LG OLED 77’ 4K, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos

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Самоподсвечивающийся OLED

Идеальная подсветка

OLED-телевизор LG уникален благодаря своей технологии самоподсвечивания. Миллионы самоподсвечивающихся субпикселей оживают, чтобы ознаменовать новую эру в развитии телевидения. Насладитесь глубочайшим черным, самыми насыщенными цветами и наиболее реалистичным качеством изображения.

*Расчет произведен по принципу умножения разрешения 8K (7680 x 4320) на четыре подпикселя.

α9 Gen3 AI Процессор 4K

Эволюционный скачок в области телевидения

Благодаря алгоритмам глубокого обучения, интеллектуальный процессор α9 Gen3 анализирует контент, чтобы обеспечить его максимальной глубиной. Все регулировки происходят автоматически для получения наилучшего изображения и звука, чтобы каждый просмотр телевизора становился незабываемым.
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Чип Alpha 9 установлен на материнской плате телевизора

ThinQ AI

Телевидение совершает настоящий рывок вперёд

Превратите свой телевизор в центр управления с интеллектуальной технологией ThinQ AI. Технология LG ThinQ позволяет легко управлять вашей экосистемой Home IoT с функцией распознавания естественного голоса, и для этого не нужен пульт ДУ. Жизнь с OLED-телевизором LG становится намного удобнее.
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Женщина сидит в кресле в гостиной перед телевизором, на котором показана панель управления бытовой техникой.

*Название функции в настройках может отличаться в зависимости от версии операционной системы телевизора.

Пара сидит на диване в гостиной и смотрит романтический фильм по телевизору.

Ощущения, как в кинотеатре

Идеальная подсветка делает дом лучшим кинотеатром

Экран телевизора с изображением бегущего разбойника в фильме-боевике
Dolby Vision IQ и Dolby Atmos

Наслаждайтесь изображением и звуком, разработанными профессионалами своего дела

Смотрите фильмы так, как их следует смотреть – чтобы захватывало дыхание. Благодаря технологии Dolby Vision IQ яркость, насыщенность и контрастность экрана интеллектуально регулируются в зависимости от жанра и условий освещения. Dolby Atmos создает эффект погружения в звук, обеспечивая максимум удовольствия от просмотра.
Видеоролик, показывающий интервью с Кристофером Ноланом
Filmmaker mode™

Изображение и звук разработанные профессионалами

Процессор автоматически регулирует картинку, отключая сглаживание движений для поддержания эффекта реалистичности. Смотрите фильмы с сохранением творческой задумки автора и эффектами, как в кинотеатре. Насладитесь просмотром по стандартам кино и прочувствуйте всё, что хотели сказать режиссер и актеры в каждом фильме. Окунитесь в мир кино в лучших стандартах мировой киноиндустрии.

*Логотип Filmmaker mode™ является товарным знаком UHD Aliance, Inc.

Два логотипа: Netflix и LG Channels
Безграничное удовольствие

Бесконечный контент. 

Доступ к приложению Netflix и LG Channels. Выбирайте новинки кино, телешоу, документальных фильмов и спортивных программ в прямом эфире – все в одном месте.
Мужчина сидит в гоночном игровом кресле, держа в руках гоночный руль и играя в автогонки на экране телевизора.
Превосходные впечатления от игры

Идеальная подсветка дополняет игровую систему вашей мечты

A scene of a game shown on a conventional TV with tearing and other half on an LG OLED TV without tearing
Совместимость с G-Sync

Играйте в любые игры по высшему стандарту.

Поскольку LG OLED — это первые телевизоры с поддержкой NVIDIA G-SYNC-совместимых видеокарт в индустрии, это лучший выбор для вашей игровой системы. Все игры вашего настольного ПК будут четче и плавнее, а задержек, лагов и мерцания станет меньше. Будьте всегда победителем с этим лучшим телевизором для игр.

*Изображения экрана являются имитацией

Крупный план геймера, играющего в гоночную игру на экране телевизора
Технологии VRR, ALLM и eARC

Еще более плавный игровой процесс для уверенной победы

Более высокая частота смены кадров, VRR (переменная частота обновления), ALLM (режим автоматической низкой задержки) и eARC (усовершенствованный звуковой обратный канал) — всё полностью соответствует спецификациям HDMI 2.1. Эти новейшие функции обеспечивают реалистичную демонстрацию быстро двигающихся объектов и плавность, синхронизированность графики. Это создает эффект еще более реалистичного погружения в игру.
Крупный план геймера, держащего в руках гоночный руль и играющего в автогонки на экране телевизоре.
Минимальная задержка ввода и быстрое время отклика

Не отставайте от соперников.

Проложите себе путь к победе с OLED-телевизором LG. Благодаря минимальной задержке ввода и быстрому времени отклика 1 мс, приготовьтесь к максимально динамичной игре с уменьшенным размытием и повышенной четкостью. Испытайте истинное погружение в игру с высокой скоростью движений и динамичным геймплеем.
игровая_сцена,_половина_на_lcd/LED-телевизоре с низким качеством изображения, и другая половина на OLED-телевизоре LG с четким, ярким качеством изображения
Профиль HGiG

Игра в режиме HDR с максимальным погружением

Технология HGiG обеспечивает игровую графику, наилучшим образом соответствующую выявленным техническим характеристикам и возможностям вашего телевизора. С OLED-телевизором LG вы можете играть в самые разные игры с уверенностью в том, что ваш телевизор покажет каждую игру в ее абсолютном великолепии.

*Изображения экрана являются имитацией

Ребенок лежит на полу, держит в руках джойстик и играет в игру на экране телевизора
Экран, комфортный для глаз

Смотрите больше с легкостью и удобством

Смотрите сериалы безотрывно с уменьшенным синим свечением и в более комфортном режиме просмотра. OLED-телевизоры LG превосходят стандарты, установленные для синего свечения, мерцания и высокого качества изображения.

*Технология «без мерцания» оптимизирована для настроек по умолчанию. При включении OLED Motion или OLED Motion Pro возможно мерцание экрана.

Люди смотрят матч с участием команды Тоттенхэм по телевизору в гостиной

Идеальная подсветка усиливает эффект присутствия

сцена_из_футбольного_матча__одна_половина_на_lcd/LED-телевизоре с размытой картинкой, другая – на OLED-телевизоре LG, с высокой четкостью изображения
Технология OLED Motion Pro

Каждое движение можно рассмотреть в деталях

В случае со спортивными передачами остаточность изображения (размытость из-за движения) должна быть устранена любой ценой. Теперь, благодаря технологии OLED Motion Pro, вы видите все быстрые и малейшие движения каждого игрока без размытости. С OLED-телевизором LG вы забудете о размытости и подрагивании картинки.

*Изображения экрана являются имитацией

Люди смотрят спортивную игру в гостиной с помощью подключенных через Bluetooth тыловых колонок
Звук вокруг через Bluetooth

Хорошей игре – хороший звук

Создайте эффект «звук вокруг», подключив два любых Bluetooth-динамика. Погрузитесь еще глубже в игру и прочувствуйте живую атмосферу.

*Теперь доступно подключение к динамикам LG. Совместимость с другими брендами будет доступна в начале 2020 года после обновления программного обеспечения.

Телевизор с изображением видов природы с высоты птичьего полета, в роскошной домашней обстановке
Ощущение безграничной роскоши

Идеальная подсветка облагораживает пространство

Gallery Design

Произведение искусства

OLED-телевизор LG можно повесить на стену как произведение искусства, тем самым придав вашему интерьеру дополнительную индивидуальность. Смонтированный вровень со стеной, этот телевизор также будет прекрасно смотреться с любого угла.

Два телевизора LG Gallery Design с изображением картин

*В зависимости от условий монтажа, между телевизором и стеной может быть небольшой зазор.
**Тумба под телевизор продаётся отдельно.
*В зависимости от условий монтажа кабели могут быть видны.

Украсьте свои стены произведением искусства.

Мебель для телевизоров больше не нужна.
Теперь телевизор может встраиваться в ваш интерьер.
Телевизор LG OLED Gallery напоминает картину, который украсит любой интерьер
Телевизор на стене, демонстрирующий изображение морского побережья

A side view of LG Gallery Design TV that aesthetically pops out from the wall, like an artwork.

Find out more about LG OLED reliability1

Узнайте больше о надежности LG OLED？

Узнайте больше о надежности LG OLED？ Узнать больше
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Все характеристики

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

4K OLED

Размер экрана

77

Разрешение

3840*2160

Широкий угол обзора

Широкий угол обзора

Широкая цветовая гамма

Идеальный Цвет

Миллиард богатых цветов

Идеальный черный

Идеальный Черный

Затемнение

Пиксельное затемнение

Ультра яркость

Ультра яркость Pro

TruMotion / Частота обновления

Частота обновления 100Hz

ВИДЕО

Процессор

α9 Gen3 AI Процессор 4K

AI Изображение / Про

AI Изображение Pro

Улучшение лица

AI Изображение Pro - Улучшение лица

AI повышение качества

AI Масштабирование

Автоматический выбор жанра

● (SDR/HDR/Dolby HDR)

Улучшение изображения

Улучшение изображения SQM

AI контроль яркости

HDR

Cinema HDR

Dolby Vision IQ

- / ● / ● / ●(4K/2K)

HDR10 Pro

● / ● / ● / ● (4K/2K)

HLG

● / ● / ● / ● (4K/2K)

FILMMAKER MODE ™

HDR Effect

● (4K/2K)

Динамическое отображение тона / Pro

HDR Динамическое отображение тона Pro

Движение Про

OLED движение Про

Масштабирование

4K Масштабирование

HEVC (Video Decoder)

4K@120P, 10bit

VP9 (Video Decoder)

4K@60P, 10bit

AV1

4K@60P, 10bit

G-Sync Compatible

● (2K/4K)

FreeSyncTM

● (TBD)

HGIG Mode

Мгновенный игровой отклик (VRR/ALLM)

● / ●

Режим изображения

● 10 modes
(Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект,
Кинопроизводитель, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))

Авто калибровка

АУДИО

Динамики (Sound Output)

60W (WF:20W, 10W на канал)

Количество динамиков

4.2 ch

Направление

Нижнее направление

Одновременный аудио выход

DOLBY ATMOS

AI Звук / Про

AI Звук Pro

AI Акустический тюнинг

Объемное звучание

OLED Объемный звук

Чистый голос(clear voice)

Clear Voice IV

Bluetooth Surround Ready

WiSA Speakers

LG Sound Sync

Авто Уведомление (Bluetooth easy paring)

Поделиться звуком

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
(Обратитесь к руководству)

AI ФУНКЦИЙ

ThinQ

Интеллектуальное распознавание голоса

Речь в текст

LG Голосовой поиск

AI UX

AI Home

AI Рекомендация

Интеллектуальное Исправление

Home Dashboard

Автоопределение устройства

Мобильное подключение

Поделиться экраном

LG TV Plus App

ThinQ App

Распознавание голоса на большие расстояния

Голосовое управление (без использования пульта)

SMART ФУНКЦИИ

Операционная система (OS)

webOS Smart TV

Число CPUs

Четырехъядерный

Magic Remote Control

Встроенный

Быстрый доступ

Универсальный контроль

360° VR Play

Поиск соответствующего контента

Аудиогид (текст в речь)

Art Gallery

LG Store

DIAL

Web Browser

Music Player

LG Channels


(Только в России)

TV On With Mobile

Wi-Fi TV On

Bluetooth Low Energy On

Сетевой браузер файлов

Блокировать доступ к вредоносному сайту

Режим гостиница

Sports Alert

● (Кроме россии)

Music Discovery

СИСТЕМА ВЕЩАНИЯ

Прием цифрового телевидения(Terrestrial,Cable,Satellite)

DVB-T2/C/S2

Наземный

DVB-T2/T

Кабель

DVB-C

Спутниковое

DVB-S2/S

Прием аналогового телевидения

Передача данных (спецификация страны)

HbbTV (Russia)

CI + (Common Interface)

CI+ 1.4

Страница телетекста

●(2000 страниц)

Телетекст (Top/Flof/List)

● (TOP : ,--,
Flof: Others) / -

[DVB] Субтитры

AD (Описание аудио)

EPG (8 дней)

СОЕДИНЕНИЕ

HDMI

4 (Низ)

Версия

HDMI 2.1

Simplink (HDMI CEC)

eARC / ARC (Audio Return Channel)

eARC (HDMI 2)

USB

3 (Боковая сторона)

LAN

● (Низ)

CI Slot

● (Боковая сторона)

RF In

2 (Низ, RF/Sat)

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

● (Сзади)

Выход на наушники

● (Сзади)

Line out

● (Выход для наушников общий)

IR Blaster

Wifi

● (802.11ac)

Bluetooth

● (V5.0)

ПИТАНИЕ & ЭКО

Источник питания

AC 100~240V 50-60Hz

Энергопотребление в режиме ожидания

Выше 0.5W
(Различаются по региону)

Потребляемая мощность (Макс)

Различаются по размеру, региону

Режим энергосбережения

Зеленый датчик освещенности

ВЕС, КГ

Вес без подставки

39.4

Вес с подставкой

40.2

Вес в упаковке

51.6

ГАБАРИТЫ, ММ

Размер без подставки (ШxДxВ)

1721x24.1x991

Размер с подставкой (ШxДxВ)

1721x323x1050

Размер в упаковке (ШxДxВ)

1895x228x1130

АКСЕССУАРЫ

Пульт

MR20

Батарейка


(AA x 2EA)

IR Blaster Cable

Кабель питания

● (TV прикрепленный)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

Авто калибровка

OSD выбор языка

37 языков

VESA Модель настенного крепления

Обратитесь к листу аксессуаров

РАЗРЕШЕНИЕ

4K UHD

ОСОБЕННОСТИ

ThinQ AI

OLED motion

Большие ТВ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Smart TV

webOS Smart TV

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OLED77GXRLA

Телевизор LG OLED 77’ 4K, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos

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