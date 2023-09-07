3D домашний кинотеатр с функцией Smart TV

Простой и удобный обмен контентом между устройствами «по воздуху»! Wi-Fi Direct – усовершенствованный Wi-Fi протокол, обеспечивающий беспроводной обмен данными между цифровыми устройствами, даже если ваш ноутбук или смартфон не подключены к сети интернет. Вы с легкостью сможете передать изображения, видеоролики, фильмы и музыку с ноутбука или смартфона на экран телевизора с помощью системы Blu-ray™ от LG.