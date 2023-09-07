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Телевизор LG OLED 77’ 4K, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos

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Телевизор LG OLED 77’ 4K, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos

OLED77CXRLA

Телевизор LG OLED 77’ 4K, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos

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Самоподсвечивающийся OLED

Идеальная подсветка

OLED-телевизор LG уникален благодаря своей технологии самоподсвечивания. Миллионы самоподсвечивающихся субпикселей оживают, чтобы ознаменовать новую эру в развитии телевидения. Насладитесь глубочайшим черным, самыми насыщенными цветами и наиболее реалистичным качеством изображения.

α9 Gen3 AI Процессор 4K

Эволюционный скачок в области телевидения

Благодаря алгоритмам глубинного обучения интеллектуальный процессор α9 Gen3 анализирует контент, чтобы создать максимально возможный эффект присутствия. Все регулировки происходят автоматически для получения наилучшего изображения и звука, чтобы каждый просмотр становился незабываемым.
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Чип Alpha 9 встроен в материнскую плату телевизора

ThinQ AI

Телевидение совершает настоящий рывок вперёд

Превратите свой телевизор в центр управления с интеллектуальной технологией LG ThinQ AI. Она позволяет управлять вашей экосистемой домашних устройств Home IoT с функцией распознавания естественного голоса, и для этого не нужен пульт ДУ.
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Женщина сидит в кресле в гостиной перед телевизором, на котором показана панель управления бытовой техникой.

*Название функции в настройках может отличаться в зависимости от версии операционной системы телевизора.

Пара сидит на диване в гостиной и смотрит романтический фильм по телевизору.

Идеальная подсветка делает дом лучшим кинотеатром

Экран телевизора с изображением бегущего разбойника в фильме-боевике
Dolby Vision IQ и Dolby Atmos

Наслаждайтесь изображением и звуком, разработанными профессионалами своего дела

Смотрите фильмы так, как их следует смотреть – чтобы захватывало дыхание. Благодаря технологии Dolby Vision IQ яркость, насыщенность и контрастность экрана интеллектуально регулируются в зависимости от жанра и условий освещения. Dolby Atmos создает эффект погружения в звук, обеспечивая максимум удовольствия от просмотра.
Видеоролик, показывающий интервью с Кристофером Ноланом
FILMMAKER MODE™

Смотрите фильм дома так, как его показывают в кино

Процессор автоматически регулирует картинку, отключая сглаживание движений для поддержания эффекта реалистичности. Смотрите фильмы с сохранением творческой задумки автора и эффектами, как в кинотеатре. Насладитесь просмотром по стандартам кино и прочувствуйте всё, что хотели сказать режиссер и актеры в каждом фильме.
Два логотипа: Netflix и LG Channels
Безграничное удовольствие

Multiplex у вас дома

Погрузитесь в разнообразие контента, доступного на приложении Netflix и LG Channels. Выбирайте новинки кино, телешоу, документальные фильмы и спортивные программы в прямом эфире – все в одном месте. Просто садитесь и наслаждайтесь.
Бесплатные каналы и видео по запросу
LG Каналы powered by Megogo

Бесплатные каналы и видео по запросу

Новый TV – сервис LG КАНАЛЫ разработан компанией MEGOGO эксклюзивно для LG Smart TV и предоставляет множество тематических видеоканалов.
Всё что нужно для качественного TV – интернет в вашем телевизоре LG.
Мужчина сидит в гоночном игровом кресле, держа в руках гоночный руль и играя в автогонки на экране телевизора.

Максимальные игровые ощущения

Идеальная подсветка дополняет игровую установку вашей мечты.
На обычном телевизоре показана игра с разрывами изображения; на другой половине демонстрируется изображение на OLED-телевизоре LG без разрывов.
Совместимость с G-Sync

Играйте в любые игры по высшему стандарту

Поскольку LG OLED — первые телевизоры с поддержкой NVIDIA G-SYNC-совместимых видеокарт в индустрии, это лучший выбор для вашей игровой системы. Все игры вашего настольного ПК будут четче и плавнее, а задержек, лагов и мерцания станет меньше. Всегда побеждайте с этим лучшим телевизором для игр.

*Изображение на экране смоделировано

Крупный план геймера, играющего в гоночную игру на экране телевизора
Технологии VRR, ALLM и eARC

Плавный игровой процесс для уверенной победы

Более высокая частота смены кадров, VRR (переменная частота обновления), ALLM (режим автоматической низкой задержки) и eARC (усовершенствованный звуковой обратный канал) — всё полностью соответствует спецификациям HDMI 2.1. Эти новейшие функции обеспечивают реалистичную демонстрацию быстро двигающихся объектов и плавность, синхронизированность графики. Это создает эффект еще более реалистичного погружения в игру.
Крупный план геймера, держащего в руках гоночный руль и играющего в автогонки на экране телевизоре.
Быстрое время отклика

Не отставайте от конкурентов

Проложите себе путь к победе с OLED-телевизором LG. Благодаря быстрому времени отклика 1 мс, приготовьтесь к максимально динамичной игре с уменьшенным размытием и повышенной четкостью. Испытайте истинное погружение в игру с высокой скоростью движений и динамичным геймплеем.
игровая_сцена,_половина_на_lcd/LED-телевизоре с низким качеством изображения, и другая половина на OLED-телевизоре LG с четким, ярким качеством изображения
Профиль HGiG

Игра в режиме HDR с максимальным погружением

Технология HGiG обеспечивает игровую графику, наилучшим образом соответствующую выявленным техническим характеристикам и возможностям вашего телевизора. С OLED-телевизором LG вы можете играть в самые разные игры с уверенностью в том, что ваш телевизор покажет каждую игру в ее абсолютном великолепии.

* Изображения на экране смоделированы

Ребенок лежит на полу, держит в руках джойстик и играет в игру на экране телевизора
Экран, комфортный для глаз

Смотрите больше с легкостью и удобством

Смотрите сериалы безотрывно с уменьшенным синим свечением и в более комфортном режиме просмотра. OLED-телевизоры LG превосходят стандарты, установленные для синего свечения, мерцания и высокого качества изображения.

*Технология «без мерцания» оптимизирована для настроек по умолчанию. При включении OLED Motion или OLED Motion Pro возможно мерцание экрана.

Люди смотрят матч с участием команды Тоттенхэм по телевизору в гостиной

Идеальная подсветка усиливает эффект присутствия

сцена_из_футбольного_матча__одна_половина_на_lcd/LED-телевизоре с размытой картинкой, другая – на OLED-телевизоре LG, с высокой четкостью изображения
Технология OLED Motion Pro

Каждое движение можно рассмотреть в деталях

В случае со спортивными передачами остаточность изображения (размытость из-за движения) должна быть устранена любой ценой. Теперь, благодаря технологии OLED Motion Pro, вы видите все быстрые и малейшие движения каждого игрока без размытости. С OLED-телевизором LG вы забудете о размытости и подрагивании картинки.

* Изображение на экране смоделировано.

Люди смотрят спортивную игру в гостиной с помощью подключенных через Bluetooth тыловых колонок
Окружи себя звуком через Bluetooth

Хорошей игре – хороший звук

Создайте эффект «звук вокруг», подключив два любых Bluetooth-динамика. Погрузитесь еще глубже в игру и прочувствуйте живую атмосферу.

*Теперь доступно подключение к динамикам LG. Совместимость с другими брендами будет доступна в начале 2020 года после обновления программного обеспечения.

Телевизор с изображением видов природы с высоты птичьего полета, в роскошной домашней обстановке
Ощущение роскоши

Идеальная подсветка облагораживает пространство

Стильная деталь интерьера

Ультратонкий дисплей добавит элегантности и стиля любой комнате, где бы вы его ни разместили. Телевизор прекрасно дополнит интерьер и подарит захватывающие ощущения от просмотра каждой минуты контента.

Гостиная с телевизором, показывающим картину с цветком

«Рамка, запечатлевшая пейзаж национального парка Брайс-Каньон»

Узнайте больше о надежности LG OLED？

Узнайте больше о надежности LG OLED？ Узнать больше
Печать

Все характеристики

ДИСПЛЕЙ

Тип дисплея

4K OLED

Размер экрана

77

Разрешение

3840*2160

Широкий угол обзора

Широкий угол обзора

Широкая цветовая гамма

Идеальный Цвет

Миллиард богатых цветов

Идеальный черный

Идеальный Черный

Затемнение

Пиксельное затемнение

Ультра яркость

Ультра яркость Pro

TruMotion / Частота обновления

Частота обновления 100Hz

ВИДЕО

Процессор

α9 Gen3 AI Процессор 4K

AI Изображение / Про

AI Изображение Pro

Улучшение лица

AI Изображение Pro - Улучшение лица

AI повышение качества

AI Масштабирование

Автоматический выбор жанра

● (SDR/HDR/Dolby HDR)

Улучшение изображения

Улучшение изображения SQM

AI контроль яркости

HDR

Cinema HDR

Dolby Vision IQ

- / ● / ● / ●(4K/2K)

HDR10 Pro

● / ● / ● / ● (4K/2K)

HLG

● / ● / ● / ● (4K/2K)

FILMMAKER MODE ™

HDR Effect

● (4K/2K)

Динамическое отображение тона / Pro

HDR Динамическое отображение тона Pro

Движение Про

OLED движение Про

Масштабирование

4K Масштабирование

HEVC (Video Decoder)

4K@120P, 10bit

VP9 (Video Decoder)

4K@60P, 10bit

AV1

4K@60P, 10bit

G-Sync Compatible

● (2K/4K)

FreeSyncTM

● (TBD)

HGIG Mode

Мгновенный игровой отклик (VRR/ALLM)

● / ●

Режим изображения

● 10 modes
(Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект,
Кинопроизводитель, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))

Авто калибровка

АУДИО

Динамики (Sound Output)

40W (WF:20W, 10W на канал)

Количество динамиков

2.2ch

Направление

Переднее направление (Только тип подставки)

Одновременный аудио выход

DOLBY ATMOS

AI Звук / Про

AI Звук Pro

AI Акустический тюнинг

Объемное звучание

OLED Объемный звук

Чистый голос(clear voice)

Clear Voice IV

Bluetooth Surround Ready

WiSA Speakers

LG Sound Sync

Авто Уведомление (Bluetooth easy paring)

Поделиться звуком

Audio Codec

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
(Обратитесь к руководству)

AI ФУНКЦИЙ

ThinQ

Интеллектуальное распознавание голоса

Речь в текст

LG Голосовой поиск

AI UX

AI Home

AI Рекомендация

Интеллектуальное Исправление

Home Dashboard

Автоопределение устройства

Мобильное подключение

Поделиться экраном

LG TV Plus App

ThinQ App

SMART ФУНКЦИИ

Операционная система (OS)

webOS Smart TV

Число CPUs

Четырехъядерный

Magic Remote Control

Встроенный

Быстрый доступ

Универсальный контроль

360° VR Play

Поиск соответствующего контента

Аудиогид (текст в речь)

Art Gallery

LG Store

DIAL

Web Browser

Music Player

LG Channels


(Только в России)

TV On With Mobile

Wi-Fi TV On

Bluetooth Low Energy On

Сетевой браузер файлов

Блокировать доступ к вредоносному сайту

Режим гостиница

Sports Alert

● (Кроме россии)

Music Discovery

СИСТЕМА ВЕЩАНИЯ

Прием цифрового телевидения(Terrestrial,Cable,Satellite)

DVB-T2/C/S2

Наземный

DVB-T2/T

Кабель

DVB-C

Спутниковое

DVB-S2/S

Прием аналогового телевидения

Передача данных (спецификация страны)

HbbTV (Russia)

CI + (Common Interface)

CI+ 1.4

Страница телетекста

●(2000 страниц)

Телетекст (Top/Flof/List)

● (TOP : ,--,
Flof: Others) / -

[DVB] Субтитры

AD (Описание аудио)

EPG (8 дней)

СОЕДИНЕНИЕ

HDMI

1 (Задний) / 3 (Боковая сторона)

Версия

HDMI 2.1

Simplink (HDMI CEC)

eARC / ARC (Audio Return Channel)

eARC (HDMI 2)

USB

2 (Сзади) / 1 (Боковая сторона)

LAN

● (Сзади)

CI Slot

● (Боковая сторона)

RF In

2 (Сзади, RF/Sat)

SPDIF (Optical Digital Audio Out)

● (Сзади)

Выход на наушники

● (Сзади)

Line out

● (Выход для наушников общий)

Wifi

● (802.11ac)

Bluetooth

● (V5.0)

ПИТАНИЕ & ЭКО

Источник питания

AC 100~240V 50-60Hz

Энергопотребление в режиме ожидания

Выше 0.5W
(Различаются по региону)

Потребляемая мощность (Макс)

Различаются по размеру, региону

Режим энергосбережения

Зеленый датчик освещенности

ВЕС, КГ

Вес без подставки

26.7

Вес с подставкой

35.9

Вес в упаковке

49.3

ГАБАРИТЫ, ММ

Размер без подставки (ШxДxВ)

1723x 55.3x 993

Размер с подставкой (ШxДxВ)

1723x269x1023

Размер в упаковке (ШxДxВ)

1895x285x1130

АКСЕССУАРЫ

Пульт

MR20

Батарейка


(AA x 2EA)

Кабель питания

● (TV прикрепленный)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

Авто калибровка

OSD выбор языка

37 языков

VESA Модель настенного крепления

Обратитесь к листу аксессуаров

РАЗРЕШЕНИЕ

4K UHD

ОСОБЕННОСТИ

ThinQ AI

OLED motion

Большие ТВ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Smart TV

webOS Smart TV

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OLED77CXRLA

Телевизор LG OLED 77’ 4K, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos

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