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Телевизор LG OLED 77’ 4K, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos
Телевизор LG OLED 77’ 4K, ThinQ AI, WebOS 5.0, Dolby Atmos
Идеальная подсветка
Эволюционный скачок в области телевидения
Чип Alpha 9 встроен в материнскую плату телевизора
Телевидение совершает настоящий рывок вперёд
Женщина сидит в кресле в гостиной перед телевизором, на котором показана панель управления бытовой техникой.
*Название функции в настройках может отличаться в зависимости от версии операционной системы телевизора.
*Изображение на экране смоделировано
* Изображения на экране смоделированы
*Технология «без мерцания» оптимизирована для настроек по умолчанию. При включении OLED Motion или OLED Motion Pro возможно мерцание экрана.
* Изображение на экране смоделировано.
*Теперь доступно подключение к динамикам LG. Совместимость с другими брендами будет доступна в начале 2020 года после обновления программного обеспечения.
Стильная деталь интерьера
Гостиная с телевизором, показывающим картину с цветком
Все характеристики
-
Тип дисплея
-
4K OLED
-
Размер экрана
-
77
-
Разрешение
-
3840*2160
-
Широкий угол обзора
-
Широкий угол обзора
-
Широкая цветовая гамма
-
Идеальный Цвет
-
Миллиард богатых цветов
-
●
-
Идеальный черный
-
Идеальный Черный
-
Затемнение
-
Пиксельное затемнение
-
Ультра яркость
-
Ультра яркость Pro
-
TruMotion / Частота обновления
-
Частота обновления 100Hz
-
Процессор
-
α9 Gen3 AI Процессор 4K
-
AI Изображение / Про
-
AI Изображение Pro
-
Улучшение лица
-
AI Изображение Pro - Улучшение лица
-
AI повышение качества
-
AI Масштабирование
-
Автоматический выбор жанра
-
● (SDR/HDR/Dolby HDR)
-
Улучшение изображения
-
Улучшение изображения SQM
-
AI контроль яркости
-
●
-
HDR
-
Cinema HDR
-
Dolby Vision IQ
-
- / ● / ● / ●(4K/2K)
-
HDR10 Pro
-
● / ● / ● / ● (4K/2K)
-
HLG
-
● / ● / ● / ● (4K/2K)
-
FILMMAKER MODE ™
-
●
-
HDR Effect
-
● (4K/2K)
-
Динамическое отображение тона / Pro
-
HDR Динамическое отображение тона Pro
-
Движение Про
-
OLED движение Про
-
Масштабирование
-
4K Масштабирование
-
HEVC (Video Decoder)
-
4K@120P, 10bit
-
VP9 (Video Decoder)
-
4K@60P, 10bit
-
AV1
-
4K@60P, 10bit
-
G-Sync Compatible
-
● (2K/4K)
-
FreeSyncTM
-
● (TBD)
-
HGIG Mode
-
●
-
Мгновенный игровой отклик (VRR/ALLM)
-
● / ●
-
Режим изображения
-
● 10 modes
(Яркий, Стандартный, Эко, Кино, Спорт, Игры, HDR Эффект,
Кинопроизводитель, (ISF) Эксперт (Светлая комната), (ISF) Эксперт (Темная комната))
-
Авто калибровка
-
●
-
Динамики (Sound Output)
-
40W (WF:20W, 10W на канал)
-
Количество динамиков
-
2.2ch
-
Направление
-
Переднее направление (Только тип подставки)
-
Одновременный аудио выход
-
●
-
DOLBY ATMOS
-
●
-
AI Звук / Про
-
AI Звук Pro
-
AI Акустический тюнинг
-
●
-
Объемное звучание
-
OLED Объемный звук
-
Чистый голос(clear voice)
-
Clear Voice IV
-
Bluetooth Surround Ready
-
●
-
WiSA Speakers
-
●
-
LG Sound Sync
-
●
-
Авто Уведомление (Bluetooth easy paring)
-
●
-
Поделиться звуком
-
●
-
Audio Codec
-
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
(Обратитесь к руководству)
-
ThinQ
-
●
-
Интеллектуальное распознавание голоса
-
●
-
Речь в текст
-
●
-
LG Голосовой поиск
-
●
-
AI UX
-
●
-
AI Home
-
●
-
AI Рекомендация
-
●
-
Интеллектуальное Исправление
-
●
-
Home Dashboard
-
●
-
Автоопределение устройства
-
●
-
Мобильное подключение
-
●
-
Поделиться экраном
-
●
-
LG TV Plus App
-
●
-
ThinQ App
-
●
-
Операционная система (OS)
-
webOS Smart TV
-
Число CPUs
-
Четырехъядерный
-
Magic Remote Control
-
Встроенный
-
Быстрый доступ
-
●
-
Универсальный контроль
-
●
-
360° VR Play
-
●
-
Поиск соответствующего контента
-
●
-
Аудиогид (текст в речь)
-
●
-
Art Gallery
-
●
-
LG Store
-
●
-
DIAL
-
●
-
Web Browser
-
●
-
Music Player
-
●
-
LG Channels
-
●
(Только в России)
-
TV On With Mobile
-
●
-
Wi-Fi TV On
-
●
-
Bluetooth Low Energy On
-
●
-
Сетевой браузер файлов
-
●
-
Блокировать доступ к вредоносному сайту
-
●
-
Режим гостиница
-
●
-
Sports Alert
-
● (Кроме россии)
-
Music Discovery
-
●
-
Прием цифрового телевидения(Terrestrial,Cable,Satellite)
-
DVB-T2/C/S2
-
Наземный
-
DVB-T2/T
-
Кабель
-
DVB-C
-
Спутниковое
-
DVB-S2/S
-
Прием аналогового телевидения
-
●
-
Передача данных (спецификация страны)
-
HbbTV (Russia)
-
CI + (Common Interface)
-
CI+ 1.4
-
Страница телетекста
-
●(2000 страниц)
-
Телетекст (Top/Flof/List)
-
● (TOP : ,--,
Flof: Others) / -
-
[DVB] Субтитры
-
●
-
AD (Описание аудио)
-
●
-
EPG (8 дней)
-
●
-
HDMI
-
1 (Задний) / 3 (Боковая сторона)
-
Версия
-
HDMI 2.1
-
Simplink (HDMI CEC)
-
●
-
eARC / ARC (Audio Return Channel)
-
eARC (HDMI 2)
-
USB
-
2 (Сзади) / 1 (Боковая сторона)
-
LAN
-
● (Сзади)
-
CI Slot
-
● (Боковая сторона)
-
RF In
-
2 (Сзади, RF/Sat)
-
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
-
● (Сзади)
-
Выход на наушники
-
● (Сзади)
-
Line out
-
● (Выход для наушников общий)
-
Wifi
-
● (802.11ac)
-
Bluetooth
-
● (V5.0)
-
Источник питания
-
AC 100~240V 50-60Hz
-
Энергопотребление в режиме ожидания
-
Выше 0.5W
(Различаются по региону)
-
Потребляемая мощность (Макс)
-
Различаются по размеру, региону
-
Режим энергосбережения
-
●
-
Зеленый датчик освещенности
-
●
-
Вес без подставки
-
26.7
-
Вес с подставкой
-
35.9
-
Вес в упаковке
-
49.3
-
Размер без подставки (ШxДxВ)
-
1723x 55.3x 993
-
Размер с подставкой (ШxДxВ)
-
1723x269x1023
-
Размер в упаковке (ШxДxВ)
-
1895x285x1130
-
Пульт
-
MR20
-
Батарейка
-
●
(AA x 2EA)
-
Кабель питания
-
● (TV прикрепленный)
-
Авто калибровка
-
●
-
OSD выбор языка
-
37 языков
-
VESA Модель настенного крепления
-
Обратитесь к листу аксессуаров
-
4K UHD
-
●
-
ThinQ AI
-
●
-
OLED motion
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