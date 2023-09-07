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Беспроводной вертикальный пылесос с двумя аккумуляторами

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Беспроводной вертикальный пылесос с двумя аккумуляторами

A9ESSENTIAL

Беспроводной вертикальный пылесос с двумя аккумуляторами

ОПИСАНИЕ

Печать
Объем пылесборника (л)
0.44
Размеры (Ш х Д х В, мм)
295 x 240 x 720
Основная технология
Smart Inverter Motor
Особенности
Мобильная зарядная станция, два аккумулятора: 80 минут, телескопическая трубка

Все характеристики

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип пылесоса

Беспроводной вертикальный пылесос

Тип мотора

Инверторный мотор

10 лет гарантии на части мотора

Уровень шума IEC (дБ)

75-82

Цвет

красный

Способ хранения

Стационарная док-станция, монтирование на стену, компактное хранение

Циклоническая система фильтрации пыли

● Мультициклон (Axial Turbo Cyclone)

Технология против запутывания волос, шерсти

Индикатор заряда батареи

Тип управления

На ручке

Тип трубки

Телескопическая

Длина шнура (м)

Без шнура

Радиус действия (м)

Не ограничен

ФИЛЬТРАЦИЯ

Предмоторный фильтр

● (2)

Выпускной фильтр

5 Filtration System

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификат качества SLG

● (4 звезды)

Сертификат Британского Фонда по борьбе с аллергией (BAF)

ПЫЛЕСБОРНИК

Объем пылесборника (л)

0.44

НАСАДКИ И АКСЕССУАРЫ

Универсальная насадка с прямым приводом

Мини турбо насадка

Щелевая насадка

Щетка 2-в-1 (для пыли/мягкой мебели)

АККУМУЛЯТОР

Количество аккумуляторов

2

Тип аккумулятора

Литий-ионный (Li-Ion)

Напряжение (В)

25.2

Время работы от аккумулятора (min/max, мин)

Турбо 6 мин × 2 аккумулятора = 12 мин
Усиленный 9 мин × 2 аккумулятора = 18 мин
Обычный 40 мин × 2 аккумулятора = 80 мин

Время зарядки аккумулятора (ч)

3.5

РЕЖИМЫ УБОРКИ

Количество основных режимов работы

3

Режим «Турбо»/«Смарт Турбо»

●/—

Усиленный режим

Обычный режим

ГАБАРИТЫ

Без упаковки (Ш х Д х В, мм)

295 x 240 x 720

В упаковке (Ш х Д х В, мм)

310 x 260 x 1120

Вес нетто (кг)

2.7

Вес брутто (кг)

8.93

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МОДЕЛИ

Гарантия

12 месяцев

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