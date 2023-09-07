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Беспроводной вертикальный пылесос с двумя аккумуляторами
Беспроводной вертикальный пылесос с двумя аккумуляторами
ОПИСАНИЕ
Все характеристики
-
Тип пылесоса
-
Беспроводной вертикальный пылесос
-
Тип мотора
-
Инверторный мотор
-
10 лет гарантии на части мотора
-
●
-
Уровень шума IEC (дБ)
-
75-82
-
Цвет
-
красный
-
Способ хранения
-
Стационарная док-станция, монтирование на стену, компактное хранение
-
Циклоническая система фильтрации пыли
-
● Мультициклон (Axial Turbo Cyclone)
-
Технология против запутывания волос, шерсти
-
●
-
Индикатор заряда батареи
-
●
-
Тип управления
-
На ручке
-
Тип трубки
-
Телескопическая
-
Длина шнура (м)
-
Без шнура
-
Радиус действия (м)
-
Не ограничен
-
Предмоторный фильтр
-
● (2)
-
Выпускной фильтр
-
5 Filtration System
-
Сертификат качества SLG
-
● (4 звезды)
-
Сертификат Британского Фонда по борьбе с аллергией (BAF)
-
●
-
Объем пылесборника (л)
-
0.44
-
Универсальная насадка с прямым приводом
-
●
-
Мини турбо насадка
-
●
-
Щелевая насадка
-
●
-
Щетка 2-в-1 (для пыли/мягкой мебели)
-
●
-
Количество аккумуляторов
-
2
-
Тип аккумулятора
-
Литий-ионный (Li-Ion)
-
Напряжение (В)
-
25.2
-
Время работы от аккумулятора (min/max, мин)
-
Турбо 6 мин × 2 аккумулятора = 12 мин
Усиленный 9 мин × 2 аккумулятора = 18 мин
Обычный 40 мин × 2 аккумулятора = 80 мин
-
Время зарядки аккумулятора (ч)
-
3.5
-
Количество основных режимов работы
-
3
-
Режим «Турбо»/«Смарт Турбо»
-
●/—
-
Усиленный режим
-
●
-
Обычный режим
-
●
-
Без упаковки (Ш х Д х В, мм)
-
295 x 240 x 720
-
В упаковке (Ш х Д х В, мм)
-
310 x 260 x 1120
-
Вес нетто (кг)
-
2.7
-
Вес брутто (кг)
-
8.93
-
Гарантия
-
12 месяцев
-
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