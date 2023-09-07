Пылесос с удобным и прочным контейнером из поликарбоната

Комбинированная насадка пол/ковер. Чистка ковра и пола без смены насадки. Для ковра - щетка вращается и вычищает труднодоступную пыль, волосы и шерсть из глубины ворса ковра. Для пола - уборка без вращения щетки. Простое нажатие на педаль меняет режим работы с ковра на пол и обратно. На педали имеется цветная метка, которая показывает режим, включенный в данный момент.

