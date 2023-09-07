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Просто Удобно Чисто

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Просто Удобно Чисто

VK78182RQ

Просто Удобно Чисто

Легкий и компактный

Классический дизайн

3 бумажных мешка в комплекте

Шланг с поворотом 360˚

Легкая чистка пылесборника

Попробуйте более удобную очистку от пыли с пылесосом без мешка LG.

Ellipse Cyclone

Система "Ellipse Cyclone" (овальный циклон) эффективно отделяет пыль от чистого воздуха.
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Все характеристики

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная входная мощность(Вт)

1800

Мощность всасывания (Вт)

380

Выпускной фильтр

HEPA 11

Поворотный регулятор мощности на корпусе

Телескопическая трубка

Емкость пыли (л)

1.5

Дина шнура(м)

6

Рабочий радиус (м)

9.5

Уровень шума (Дб)

76

НАСАДКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Для пола/ковра

Для паркета

Щетка для убоки пыли

Насадка для обивки

РАЗМЕРЫ

Вес нетто (кг)

5.2

Вес брутто (кг)

9.6

Ш x В x Г без упаковки (мм)

272x414x290

Ш x В x Г в упаковке (мм)

330x595x335

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VK78182RQ

Просто Удобно Чисто