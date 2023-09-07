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Саундбар DVD с возможностью настенного крепления
Саундбар DVD с возможностью настенного крепления
Караоке
Звуковая галерея LG
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Все характеристики
-
Количество каналов
-
3.1
-
Общая выходная мощность (RMS)
-
330 Вт
-
Передняя колонка, мощность (RMS)
-
60 Вт х 2
-
Центральная колонка, мощность (RMS)
-
30 Вт х 2
-
Сабвуфер, мощность (RMS)
-
150 Вт (беспроводной, активный)
-
Тип колонок
-
Настенное крепление + установка на плоскости
-
Возможность настенного крепления/основной блок
-
●
-
WMA
-
●
-
MP3
-
●
-
Dolby Digital
-
●
-
DTS
-
●
-
LG Звуковая галерея
-
●
-
Автоматический эквалайзер
-
●
-
Естественный эквалайзер
-
●
-
CD-R/CD-RW
-
●
-
DVD-R
-
●
-
DVD+R
-
●
-
DVD+RW (режим видео)
-
●
-
DVD-RW (режим видео / видеозаписи)
-
●
-
DVD (NTSC)
-
●
-
USB Host (аудио)
-
●
-
USB Plus (видео, фото, аудио)
-
●
-
USB-запись напрямую
-
●
-
Разъем для микрофона
-
1
-
Фанфары
-
●
-
Удаление вокала с CD
-
●
-
Подавление искажений
-
●
-
Контроль эха
-
●
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Основной модуль
-
800 X 160 X 80
-
Размер (Ш х В х Г), мм / Сабвуфер
-
196 x 390 x 356
-
Вес нетто (кг) / Основной модуль
-
4,6
-
Вес нетто (кг) / Сабвуфер
-
6,8
-
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HLT45W
Саундбар DVD с возможностью настенного крепления