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Саундбар DVD с возможностью настенного крепления

Функции

Галерея

Характеристики

Отзывы

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Где купить

Саундбар DVD с возможностью настенного крепления

HLT45W

Саундбар DVD с возможностью настенного крепления

Настенное крепление (предусмотрено в комплекте)

Идеальное сочетание с современными плоскими ТВ при настенном креплении

Караоке

Караоке – одно из популярнейших развлечений в Казахстане. Для любителей такого развлечения компания LG предлагает множество готовых решений. Видео-караоке воспроизводит текст песни на экране - на фоне красивых картинок при этом буквы закрашиваются в такт музыке: это очень удобно, если вы не очень хорошо знаете слова песен. Пение оценивает сама система и поощряет фанфарами.

USB PLUS & PORTABLE-IN

Просто подключитесь к порту USB и наслаждайтесь захватывающей музыкой в формате MP3 и фотографиями JPEG. Подключите ваши портативные устройства и наслаждайтесь мощным звуком.

Совместимость с iPod и iPhone

Легко подключайте Ваш iPhone или iPod, чтобы получить доступ к еще большему количеству опций для воспроизведения фильмов и музыки, при этом одновременно заряжая их.

Звуковая галерея LG

Выбор семи различных режимов. Эксклюзивный встроенный профессиональный звуковой процессор

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Печать

Все характеристики

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Количество каналов

3.1

Общая выходная мощность (RMS)

330 Вт

Передняя колонка, мощность (RMS)

60 Вт х 2

Центральная колонка, мощность (RMS)

30 Вт х 2

Сабвуфер, мощность (RMS)

150 Вт (беспроводной, активный)

Тип колонок

Настенное крепление + установка на плоскости

Возможность настенного крепления/основной блок

ФОРМАТЫ АУДИО(ДЕКОДИРОВАНИЕ)

WMA

MP3

Dolby Digital

DTS

LG Звуковая галерея

Автоматический эквалайзер

Естественный эквалайзер

ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ ДИСКИ

CD-R/CD-RW

DVD-R

DVD+R

DVD+RW (режим видео)

DVD-RW (режим видео / видеозаписи)

DVD (NTSC)

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

USB Host (аудио)

USB Plus (видео, фото, аудио)

USB-запись напрямую

КАРАОКЕ

Разъем для микрофона

1

Фанфары

Удаление вокала с CD

Подавление искажений

Контроль эха

ГАБАРИТЫ

Размер (Ш х В х Г), мм / Основной модуль

800 X 160 X 80

Размер (Ш х В х Г), мм / Сабвуфер

196 x 390 x 356

Вес нетто (кг) / Основной модуль

4,6

Вес нетто (кг) / Сабвуфер

6,8

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HLT45W

Саундбар DVD с возможностью настенного крепления