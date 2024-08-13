We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Şık tasarım ve LG'nin en son teknolojisi A510 serisinde buluştu
Şık tasarım ve LG'nin en son teknolojisi A510 serisinde buluştu
Tüm Özellikler
GENEL ÖZELLIKLER
-
İşletim Sistemi
Orijinal Windows® 7 Home Premium
-
İşlemci - Facet
Intel® Core™ i3/i5/i7
-
Chipset
Intel HM55
-
Sistem Belleği
1GB~ 4GB DDR3 1066MHz
-
Ekran Boyutu
15.6
-
Çözünürlük
1920x1080 / 1366x768
-
Grafik
WXGA+ (Glare)
-
Grafik kartı
NVIDIA GeForce GT 425M w/ DDR3 1024MB / NVIDIA GeForce 310M w/ DDR3 512MB / Intel GMA HD
-
ODD
DVD Super-Multi/Blu-Ray Combo (optional)
-
Webcam
1.3M w/ Stereo Mic.
-
Ses
HD Audio, SRS WOW HD, SRS TrueSurround HD
-
Güvenlik
HDD Security, Kensington Lock
-
Giriş/Çıkış Portu
HP Out, Mic In, USB(x3), e-SATA(combo w/ USB), HDMi, VGA, RJ45, RJ11, DC-In
-
Pil
6Cell(Li-Ion / 2600mAh)
-
AC Adaptör
90w / 65w (G. basis & L.basis)
-
Özellik
3D Polarized Glasses (Normal & Clip type) 3D Model(A510-D/T) Only
SAKLAMA
-
HDD
Max. 500GB
BOYUTLAR, AĞIRLIK
-
Boyutlar (GxDxY)
349 x 249 x 36 (mm)
İLETIŞIM
-
Kablosuz
Intel® Centrino® Advanced-N 6200(AGN, 2x2) w/ Discrete BT Module 3rd Party 802.11bgn w/ BT Combo (2x2, 1x1)
-
LAN
Gigabit
-
Bluetooth
BT 3.0(w/ Combo Card) or BT 2.1(w/ Intel WLAN)
GIRIŞ CIHAZI
-
Klavye
Full Size 98 Key (w/ Numeric Keypad)
-
İşaretleme Cihazı
Touchpad with Scroll Function
GENIŞLEME YUVASI
-
Multimedia Kart Yuvası
5-in-1(xD, MMC, SD, MS, MS Pro)
YAZILIM
-
Önceden Kurulu
- Pre-Installed (or Pre-Load) . LG Smart Care (w/ PC Guide) . LG Magnifier . Cybelink YouCam 3.0 . SRS WOW HD,SRS Trusurround HD . LG Smart Recovery (w/ Smart Partition) . LG Intelligent Update . Google Toolbar . On Screen Display . LG Smart Indicator . Oberon Game(Global Only) . Office 2010 Starter . WIDCOMM or Motorola Stack for BT . MS Silverlight . Windows Live Essential (Messenger, Mail, Photo Gallery, Movie Maker, Writer) . Norton Anti-virus (Trial Version, Korea : 366 days, Global : 90days) . dlna Application (T.B.D) . My WiFi (Only for Intel WLAN) . Smart Cursor (Korea Only) . DDD TriDef 3D Application (Only for 3D Model, T.B.D)
-
CD/DVD Başlıkları
. LG Intelligent Update DVD (Optional) . LG Smart Recovery Center DVD (Optional) . Power2Go (Default except for Blu-ray Model) . Power DVD (Only for Win7 HB Model) . Cyberlink Hi-Def Suite (Only for Blu-ray Model) . Cyberlink Hi-Def Suite 3D (Only for 3D with Blu-ray Model)
Müşteri Yorumları
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.