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Şık tasarım ve LG'nin en son teknolojisi A510 serisinde buluştu

Teknik Özellikler

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Şık tasarım ve LG'nin en son teknolojisi A510 serisinde buluştu

A510

Şık tasarım ve LG'nin en son teknolojisi A510 serisinde buluştu

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GENEL ÖZELLIKLER

  • İşletim Sistemi

    Orijinal Windows® 7 Home Premium

  • İşlemci - Facet

    Intel® Core™ i3/i5/i7

  • Chipset

    Intel HM55

  • Sistem Belleği

    1GB~ 4GB DDR3 1066MHz

  • Ekran Boyutu

    15.6

  • Çözünürlük

    1920x1080 / 1366x768

  • Grafik

    WXGA+ (Glare)

  • Grafik kartı

    NVIDIA GeForce GT 425M w/ DDR3 1024MB / NVIDIA GeForce 310M w/ DDR3 512MB / Intel GMA HD

  • ODD

    DVD Super-Multi/Blu-Ray Combo (optional)

  • Webcam

    1.3M w/ Stereo Mic.

  • Ses

    HD Audio, SRS WOW HD, SRS TrueSurround HD

  • Güvenlik

    HDD Security, Kensington Lock

  • Giriş/Çıkış Portu

    HP Out, Mic In, USB(x3), e-SATA(combo w/ USB), HDMi, VGA, RJ45, RJ11, DC-In

  • Pil

    6Cell(Li-Ion / 2600mAh)

  • AC Adaptör

    90w / 65w (G. basis & L.basis)

  • Özellik

    3D Polarized Glasses (Normal & Clip type) 3D Model(A510-D/T) Only

SAKLAMA

  • HDD

    Max. 500GB

BOYUTLAR, AĞIRLIK

  • Boyutlar (GxDxY)

    349 x 249 x 36 (mm)

İLETIŞIM

  • Kablosuz

    Intel® Centrino® Advanced-N 6200(AGN, 2x2) w/ Discrete BT Module 3rd Party 802.11bgn w/ BT Combo (2x2, 1x1)

  • LAN

    Gigabit

  • Bluetooth

    BT 3.0(w/ Combo Card) or BT 2.1(w/ Intel WLAN)

GIRIŞ CIHAZI

  • Klavye

    Full Size 98 Key (w/ Numeric Keypad)

  • İşaretleme Cihazı

    Touchpad with Scroll Function

GENIŞLEME YUVASI

  • Multimedia Kart Yuvası

    5-in-1(xD, MMC, SD, MS, MS Pro)

YAZILIM

  • Önceden Kurulu

    - Pre-Installed (or Pre-Load) . LG Smart Care (w/ PC Guide) . LG Magnifier . Cybelink YouCam 3.0 . SRS WOW HD,SRS Trusurround HD . LG Smart Recovery (w/ Smart Partition) . LG Intelligent Update . Google Toolbar . On Screen Display . LG Smart Indicator . Oberon Game(Global Only) . Office 2010 Starter . WIDCOMM or Motorola Stack for BT . MS Silverlight . Windows Live Essential (Messenger, Mail, Photo Gallery, Movie Maker, Writer) . Norton Anti-virus (Trial Version, Korea : 366 days, Global : 90days) . dlna Application (T.B.D) . My WiFi (Only for Intel WLAN) . Smart Cursor (Korea Only) . DDD TriDef 3D Application (Only for 3D Model, T.B.D)

  • CD/DVD Başlıkları

    . LG Intelligent Update DVD (Optional) . LG Smart Recovery Center DVD (Optional) . Power2Go (Default except for Blu-ray Model) . Power DVD (Only for Win7 HB Model) . Cyberlink Hi-Def Suite (Only for Blu-ray Model) . Cyberlink Hi-Def Suite 3D (Only for 3D with Blu-ray Model)

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