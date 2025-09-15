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Yeniden stoklama bildirimi halihazırda güncellendi.
Kampanya, 1 Temmuz - 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında LG.com/tr üzerinden gerçekleştirilen tüm klima alımlarında geçerlidir. Kampanya kapsamında sunulan 24 saatte kurulum hizmeti, ürün teslimatının ardından başlayan süre için geçerlidir. Ürünlerin güncel stok durumu LG.com/tr üzerinden takip edilebilir. Kurulum süreleri bölgeye göre farklılık gösterebilir ve yetkili servis kapasitesine bağlıdır. Teknik aksaklıklar veya mücbir sebepler nedeniyle 24 saatlik süre uzayabilir. LG Electronics Ticaret A.Ş., kampanya koşullarında değişiklik yapma veya kampanyayı durdurma ya da iptal etme hakkını saklı tutar.