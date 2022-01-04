2022 Serisi LG TV’ler Eşsiz Özellikleri ve İleri Teknolojileri ile Görüntüleme ve Kullanıcı Deneyimini Yeniden Tanımlıyor





2022 Model LG TV’ler Üstün Görüntü Kalitesi, Daha Fazla Ekran Boyutu ve Akıllı Yaşam Tarzına Yönelik Hizmetler Sunuyor.

LG Electronics (LG), 2022 model OLED TV'lerinin başı çektiği, şimdiye kadarki en gelişmiş ve etkileyici TV serisini tanıttı. LG'nin en yeni modellerinin, güçlü görüntüleme teknolojileri ve daha da akıllı özellikler ve hizmetler sunan gelişmiş bir webOS işletim sistemi ile görüntüleme ve kullanıcı deneyimini yeni bir seviyeye taşıyacak.

LG OLED

Dokuz yıldır küresel premium TV pazarının lideri ve art arda sekiz yıldır CES İnovasyon Ödülü sahibi olan LG OLED TV, premium TV segmentini dünya çapında milyonlarca tüketicinin ilk tercihi olacak şekilde yeniden şekillendirdi.1 OLED TV'ler, kusursuz siyahlar, inanılmaz derecede doğal renkler ve sonsuz kontrast sağlamak için kendinden aydınlatmalı OLED pikselleri kullanıyor. Arkadan aydınlatma gerektirmeyen OLED, diğer tüm ekran teknolojilerinden daha ince ve daha hafif olmasının yanı sıra, bükülebilir ve katlanabilir TV'ler gibi benzeri görülmemiş formların oluşturulmasına olanak tanıyor.

LG'nin gelişmiş OLED paneline sahip yeni G2 serisi modelleri kendine ait klasmanda yer alıyor. OLED'in evriminde bir sonraki seviye olan, hem G2 hem de belirli C2 serisinde bulunan OLED evo teknolojisi, benzersiz netlik ve ayrıntı ile ultra gerçekçi görüntüler ve yüksek parlaklık sunuyor. LG'nin yeni 5.nesil α(Alpha)9 akıllı işlemcisinden2 güç alan şirketin Brightness Boooster™ teknolojisi, G2 serisi TV'lerin iyileştirilmiş ısı dağılımı ve daha gelişmiş bir algoritma3 aracılığıyla daha da fazla parlaklık sunmasını sağlıyor.

LG'nin 2022 G2 serisi, yeni 83 inç modelini ve halihazırda ürün grubunda bulunan 55, 65 ve 77 inç TV'leri tamamlayan dünyanın ilk 97 inç OLED modelini içeriyor. LG G2 serisi, duvarla birebir Galeri Tasarımı ile zarif bir dizayn sunuyor. LG'nin C2 serisi, 48, 55, 65, 77, 83 inç'e ek olarak konsol ve PC oyunları için ideal olan dünyanın ilk 42 inç OLED TV'si olmak üzere, 2022 için toplam altı ekran boyutuyla en çeşitli ekran boyutu seçimini sunuyor. Bu OLED TV serisi, TV'ye daha şık bir tasarım kazandırmanın yanı sıra daha sürükleyici bir izleme deneyimi için daha ince çerçevelere sahip.

Daha Hızlı, Daha Akıllı

LG'nin yeni TV modellerinin çoğunun kalbinde yer alan 5.nesil α9 akıllı işlemci gelişme performansını artırmak için derin öğrenmeden yararlanıyor ve ön plan ve arka plan öğelerini birbirinden daha belirgin hale getirerek ekran görüntülerine daha üç boyutlu bir kalite kazandırıyor. 5.nesil α9 akıllı işlemci, izleyicilere daha gerçekçi ses sağlamak için LG'nin AI Sound Pro özelliğinin yeteneklerini de genişletiyor; TV'lerin yerleşik hoparlörlerinin sanal 7.1.2 surround ses üretmesini sağlıyor.

Geliştirilmiş UX

LG'nin yenilikçi Smart TV platformunun en son sürümü, maksimum rahatlık ve daha kolay içerik keşfi sağlayarak kullanıcı deneyimini LG'nin yeni TV'lerinde hayata geçiriyor. Yeni webOS 22 sürümü kullanıcıların daha özelleştirilmiş bir görüntüleme deneyiminin keyfini çıkarabilmeleri için kişisel profiller sunuyor. Kullanıcılar, her profilin altında favori yayın hizmetlerine hızlı erişim ayarlayabiliyor, izleme geçmişine dayalı özel içerik önerileri alabiliyor ve favori spor takımlarına ayak uydurmak için gerçek zamanlı uyarılar alabiliyor. Profillerde oturum açmak, TV tarayıcısından veya NFC Magic Tap ile bir akıllı telefondan gerçekleştirilebiliyor.

NFC Magic Tap, bir mobil cihaz ekranını bir LG TV'ye yansıtmak için de kullanılabiliyor.4 İzleyiciler ayrıca ek bir set üstü kutu olmadan Wi-Fi aracılığıyla başka bir TV'de kablo veya uydu içeriğinin görüntülenmesini sağlayan Room To Room Share'i kullanarak evde bir TV'den diğerine içerik yansıtabiliyor.5 Ayrıca 2022 için yeni bir özellik olan Always Ready, kullanılmadığında bir LG TV'yi medya ekranına dönüştürüyor. AYARLAR menüsünde kolayca kurulan Always Ready özelliği, sanat eserlerini sergilemek, zamanı takip etmek veya müzik çalmak için ekranı dijital bir tuvale dönüştürmek için LG uzaktan kumandasının üzerindeki güç düğmesine basılarak etkinleştiriliyor.6

ThinQ AI teknolojisi ise 2022 model LG TV'lerin gerçek akıllı ev merkezleri haline gelmesini sağlayacak. Türkçe destekli ThinQ AI, kullanıcılara kolay sesle kontrol ve diğer ThinQ destekli cihazlarla uyumluluk sağlamanın yanı sıra, LG TV'lerin bağlı cihazlar için bir kontrol mekanizması olarak çalışmasına olanak tanıyan, daha güvenli ve sorunsuz bir şekilde bağlanan akıllı ev için yeni bir endüstri standardı olan Matter desteği de sunuyor.7

Benzersiz Görüntü Kalitesi

Tüketiciler, teknoloji uzmanları ve film endüstrisindeki en büyük isimler tarafından tanınan LG OLED TV'ler, görüntü kalitesi çıtasını yükseltmeye devam ediyor. 2022 OLED serisinde bulunan paneller, küresel ürün test kuruluşu Intertek tarafından yüzde 100 renk doğruluğu ve yüzde 100 renk hacmi için onaylanmış durumda. LG OLED TV'ler, orijinal kaynak içerikteki renkleri eşleştirme ve görüntüler ne kadar parlak veya karanlık olursa olsun tüm renkleri doğru bir şekilde ifade etme yetenekleri bakımından benzersiz olarak gösteriliyor.8 Tüm 2022 LG OLED'ler, hem TÜV Rheinland hem de Underwriters Laboratories tarafından titreşimsiz ve UL tarafından yansımasız olarak onaylanmış durumda. LG'nin OLED panelleri, düşük mavi ışık performansları nedeniyle TÜV Rheinland tarafından da tanınıyor ve ABD merkezli bir sağlık standartları kuruluşu olan Eyesafe'in düşük mavi ışık emisyonu gereksinimini karşılayan dünyada ilk panel olma unvanını elinde bulunduruyor. LG TV'ler yalnızca içerik oluşturucuların takdirini kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda izleyicilerin Amazon Prime Video içeriklerinin keyfini çıkarırken Filmmaker Moduna otomatik geçiş yaparak filmleri yaratıcılarının amaçladığı şekilde görmelerini de kolaylaştırıyor.

Eşsiz Oyun Deneyimi

LG OLED, yıllar boyunca oyun alanında aralarında NVIDIA G-SYNC® Uyumlu'yu destekleyen ilk OLED TV ve NVIDIA® GeForce RTX™ 30 Serisi grafik kartlarıyla 8K oyun sergileyen ilk 8K OLED TV’nin de bulunduğu birçok ilk ünvanı elde etti. 1 milisaniyelik tepki süresi, düşük giriş gecikmesi ve birden fazla HDMI 2.1 özelliğini destekleyen dört adede kadar HDMI bağlantı noktası ile LG OLED'in konsol ve PC oyunseverler için ideal seçim olması hiç de şaşırtıcı değil. NVIDIA GeForce NOW ve Google Stadia bulut oyun platformları desteğiyle oyuncular, uyumlu bir kontrol cihazı bağlayarak eğlenmeye başlayabiliyor.

Yeni seride, LG müşterileri, doğrudan TV'nin Oyun Yöneticisi menüsünden oyuna özgü özellikler ve ekran ön ayarları arasında kolayca seçim yapabiliyor ve bu özellikler arasında geçiş sağlayabiliyor. Oyun Yöneticisi menüsü, ışıklar kapalıyken daha iyi bir oyun deneyimi için ekran parlaklığını ayarlayan yeni Karanlık Oda Moduna hızlı erişim sunuyor. G-SYNC®, FreeSync™ Premium ve değişken yenileme hızı (VRR) ayarlarına Oyun Yöneticisi menüsünden kolayca erişilebiliyor. Dahası, first person shooter, role playing ve gerçek zamanlı strateji oyunları için ön ayarlara katılan yeni spor modu, daha da fazla gerçekçilik için daha fazla ayrıntı sunuyor.

LG QNED MINI LED

LCD TV alanında devam eden liderliğini sergileyen LG, 2022 için genişletilmiş QNED TV serisini de tanıtıyor. LG'nin kendi Quantum Dot NanoCell teknolojisine sahip yeni ürün yelpazesi, yüzde 100 renk hacmiyle mükemmel renk üretimi sunuyor. Bir sahnenin en parlak ve en karanlık alanlarında zengin, doğru renkler sunabilen LG QNED Mini LED TV, LG'nin Hassas Karartma Teknolojisi sayesinde inanılmaz kontrast yeteneğine sahip. QNED90 Serisinden başlayarak tüm modeller %100 renk tutarlılığı sertifikasına da sahip, böylece izleyiciler farklı bakış açılarında bile her seferinde aynı, yüksek kaliteli görüntüyü görüyor.9

INTERAKTİF DENEYİM

LG 2022'de, evde daha kişisel ve etkileşimli deneyimleri kolaylaştıran yeni hizmetler ekleyerek TV'nin rolünü de yeniden tanımlıyor.

LIVENow –Ödüllü LIVENow uygulaması, kullanıcıların aktif olarak katılabilecekleri ve izleyebilecekleri çevrimiçi canlı konserlere, gösterilere, spor etkinliklerine ve diğer premium canlı etkinliklere erişim sunuyor. LIVENow ile LG TV, arkadaşlarınızla, ailenizle ve dünyanın her yerinden hayranlarla konserlerin keyfini çıkarma olanağı sunarak yeni sanal deneyimlere açılan bir kapı haline geliyor.

1M HomeDance – En sevdikleri K-Pop idolleri gibi dans etmek isteyenler için LG TV, 1M HomeDance uygulamasını sunuyor. K-Pop'un en popüler koreografi ekiplerinden biri olan 1MILLION Dance Studio ile işbirliği içinde oluşturulan uygulama, kullanıcıların hareketlerini mükemmelleştirmelerine yardımcı olmak için geniş bir eğitim yelpazesi sunuyor. Kullanıcılar, 1MİLYON'un profesyonel koreograflarıyla birlikte dans ederken Kamera Modu ile formlarını kontrol edebilir veya ara verebilir, arkalarına yaslanabilir ve en sevdikleri dans kliplerini izleyebiliyorlar.

LG Fitness – LG, kullanıcıların evde daha sağlıklı bir yaşam tarzının keyfini çıkarmasına yardımcı olmak için ilk sağlık platformu LG Fitness'ı da tanıtıyor. Kullanıcılar, sistemin tavsiyelerine göre ideal egzersiz planını bulabiliyor veya hızlı tempolu HIIT, esneme veya rehberli meditasyon gibi çeşitli seçenekler arasından seçim yaparak kendi aktivitelerini ve ilerlemelerini takip ediyor, kendi egzersiz planlarını oluşturabiliyorlar.

4 Ocak'ta saat 08:00'den itibaren www.LG.com/CES2022 adresindeki sanal sergiyi ziyaret ederek LG'nin yeni 2022 TV'lerini görebilirsiniz.

1 2013-2021 9 yıllık dönemde sevk edilen birimler (Kaynak: Omdia)

2 5.nesil α (Alpha) 9 AI İşlemci şu modellerde mevcuttur: OLED Z2, OLED G2, OLED C2, QNED Mini LED QNED99, QNED Mini LED QNED95.

3 Brightness Boooster™ yalnızca LG OLED G2 serisinde mevcuttur.

4 Uyumlu Android ve iOS cihazlarında desteklenen içerik paylaşımı (örneğin fotoğraflar, müzik, videolar). Uyumlu Android cihazlarda ekran yansıtma desteklenir, iOS desteği 2022 yıl içerisinde eklenecektir.

5 Odadan Odaya Paylaşım, 2022'nin ilk yarısında ürün yazılımı yükseltmesi yoluyla kullanılabilir. Yalnızca set üstü kutulardan ve karasal yayınlardan gelen içeriği destekler.

6 Always Ready özelliği OLED Z1, OLED G2, QNED Mini LED QNED99, QNED Mini LED QNED95, QNED Mini LED QNED90'da mevcuttur. Özellik, TV ayarları menüsünden devre dışı bırakılabilir.

7 Matter desteği 2022'nin ikinci yarısında sunulacak.

8 LG OLED panel, 125 renk deseni ile CIE DE2000'e göre ölçülen yüzde 100 renk doğruluğu için Intertek tarafından onaylanmıştır. Intertek tarafından onaylanan LG'nin OLED TV'leri, IDMS 1.03C'ye (cl. 5.31) göre TV'lerin tüm parlaklık aralığını kapsayan bir 3D renk alanında DCI-P3 spektrumunun yüzde 100'ünü ifade edebilir.

9 Intertek tarafından onaylanan LG QNED TV'ler, ±30° izleme açısıyla 18 renk deseninde CIE DE2000 tarafından yüzde 100 olarak kaydedilen yüksek renk tutarlılığı sunar.