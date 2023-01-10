2023 LG Gram Serisi Daha Şık ve Çok Daha Güçlü Bir Kullanıcı Deneyimi Sunuyor





LG Electronics (LG), CES 2023'te yeni gram Ultraslim ve gram Style'ın da dahil olmasıyla her zamankinden daha fazla çeşitlilik sunan genişletilmiş LG gram serisinin tanıtımını gerçekleştiriyor. LG gram, birinci sınıf özelliklerine şık, ultra hafif formun yanı sıra, her yere rahatlıkla götürebilme ve olağanüstü kullanıcı deneyimleri sunmayı ekliyor. Böylece de hem güç hem de taşınabilirlik sağlamaya devam ediyor.



LG Electronics (LG), CES 2023'te yeni gram Ultraslim ve gram Style'ın da dahil olmasıyla her zamankinden daha fazla çeşitlilik sunan genişletilmiş LG gram serisinin tanıtımını gerçekleştiriyor. LG gram, birinci sınıf özelliklerine şık, ultra hafif formun yanı sıra, her yere rahatlıkla götürebilme ve olağanüstü kullanıcı deneyimleri sunmayı ekliyor. Böylece de hem güç hem de taşınabilirlik sağlamaya devam ediyor.

LG gram Ultraslim

CES 2023'teki LG gram serisinin en önemli ürünü olarak, şimdiye kadarki en ince gram modeli, yepyeni LG gram Ultraslim (15Z90RT) yer alıyor. Üstün taşınabilirlik arayan kullanıcılar için tasarlanmış bir dizüstü bilgisayar olan Ultraslim, yalnızca 998 gramlık ultra hafif bir ağırlığa ve kapalıyken yaklaşık bir akıllı telefon ya da notepad kadar olan yalnızca 10,99 milimetrelik bir kalınlığa sahip. 2023 serisindeki en ince yapılı gram olan 15Z90RT, etkileyici görüntü kalitesi ve işlem gücünün yanı sıra 15,6 inçlik OLED ekranı Parlama Önleyici Düşük Yansıma (AGLR) kaplama ve Performans Çekirdekleri’ne (P-Cores) sahip 13. Nesil Gen Intel® Core™ Processor çiple birlikte sunuluyor. Yeni modelin mükemmel taşınabilirliğini daha da artıran ise, ultra kompakt adaptörü.1

LG gram Style

16 ve 14 inçlik versiyonları (16Z90RS ve 14Z90RS) olan LG gram Style dizüstü bilgisayarlar, gittikleri her yerde benzersiz tarzlarıyla farklılık yaratmayı sevenler için yaratıldı. Her iki gram Style modeli de mevcut renk seçeneklerinin her birinin dinamik olarak parlamasını ve değişmesini sağlayan, ışığa ve açıya bağlı olarak hareket eden ve değişen zarif bir cam tasarımına sahip. Tasarıma odaklanma yeni gramlar’da da devam ediyor. Yumuşak LED arkadan aydınlatma, ‘gizli’ dokunmaya duyarlı yüzey sayesinde kullanıcının her dokunuşunu aydınlatıyor.

Estetiğe gösterilen özenin yanında LG gram Style dizüstü bilgisayarlar güzel görünümden çok daha fazlasını sunuyor. Her birinde yüksek yenileme hızına sahip 16:10 OLED Parlama Önleyici Düşük Yansımalı ekran, 13. Nesil Gen Intel® Core™ Processor ve Gen4 NVMe™ katı hal sürücüsü (SSD) bulunuyor. 2023 gram serisindeki diğer tüm modeller gibi, 16Z90RS ve 14Z90RS de Thunderbolt 4 ve HDMI bağlantısını destekliyor. Ayrıca LG gram’ın 2023 için en büyük yeniliklerinden biri de Dolby Atmos ile sağlanan atmosferik ses özelliği.

2023'te yeni çıkan Ultraslim ve Style’ın yanı sıra yeni gram 17, 16, 15 ve 14 dizüstü bilgisayarlar (17Z90R, 16Z90R, 15Z90R ve 14Z90R) da bulunuyor. Her biri, markanın kendine has güçlü performansı ile hafif ve kompakt tasarımın kombinasyonunu sunuyor. Üretkenlik ve eğlence için ideal olan en yeni 17 ve 16 inçlik gram bilgisayarlar, NVIDIA GeForce™ RTX 3050 4GB dizüstü bilgisayar GPU'su, 13. Nesil Gen Intel® Core™ Processor ve Gen4 NVMe™ SSD ile donatılmış. Tek bir şarjla2 20 saatten fazla video oynatmaya imkan veren büyük bir pili3 olmasına rağmen, yeni modellerin her biri 1,45 kilogramdan daha hafif ve gram Ultraslim’deki aynı kullanışlı kompakt adaptöre sahipler.

LG'nin en yeni gramlar’ı, tüm modellerindeki parlama önleyici kaplamalı IPS paneli ile üstün görüntü kalitesi sunuyor. İlk kez bu yıl kullanılan değişken yenileme hızı (VRR)4 desteği, LG gram kullanıcılarının oyun oynarken kusursuz, kesilme ve takılma olmayan grafiklerin keyfini çıkarmasını sağlarken, Dolby Atmos da filmlerin, müziklerin ve oyunların gerçeğe dönüşmesine yardımcı olan sürükleyici bir ses deneyimi yaratıyor.

LG gram’ın LG gram ikisi bir arada ve +view’unun 2023 için geliştirilmiş modelleri de kullanıcıların beğenisine sunuluyor. 16 ve 14 inçlik (16T90R ve 14T90R) yeni ikisi bir arada, kullanıcılara istedikleri zaman dizüstü bilgisayardan tablete veya tersi yönde geçiş yapma özgürlüğü veriyor. 4 yönlü süper ince kenar tasarımı ve sağlam ancak ince alüminyum çerçevesinin yanı sıra, en yeni 'dönüştürülebilir' gram, LG Stylus Pen (Wacom AES 2.0) ile kullanmak için en uygun hale getirilen önceden yüklenmiş not alma ve çizim uygulamasına da sahip. Bu arada, LG'nin taşınabilir monitörü +view for LG gram (16MR70), kullanıcıların ekran alanlarını ikiye katlamalarına ve gittikleri her yerde birçok görevi aynı anda daha kolay şekilde yapabilmelerine olanak veriyor. Yeni yıl için geliştirilmiş LG'nin taşınabilir ekran çözümünün en yeni sürümü de kullanıcıların aynı anda iki cihaza bağlanmasına ve iki yönlü güç dağıtımının rahatlığını yaşamasını sağlayan çift USGB Type-C™ bağlantı noktasına sahip.

LG Electronics İş Çözümleri Şirketi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve BT İş Birimi Başkanı Seo Young-jae, yepyeni gram Ultraslim ve gram Style'ın gelişi ile 2023 LG gram serisinin daha da çeşitlendiğini belirterek "Son on yıldır ultra hafif dizüstü bilgisayar pazarında lider bir marka olan LG gram, dünya çapındaki tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını ve zevklerini karşılamak için yeni form faktörleri sunmaya devam edecek" diyor.

5-8 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2023’ün ziyaretçileri, LG'nin standında (15501, Las Vegas Kongre Merkezi) en yeni LG gram ürünlerini deneyimleyebilecek. Yeni LG gram serisi, gelecek aydan itibaren Güney Kore'den başlayarak dünya çapında satışa sunulacak.5

Özellikler:

LG gram Ultraslim (15Z90RT) LG gram Style (16Z90RS) LG gram Style (14Z90RS) LG gram ikisi bir arada (16T90R) LG gram ikisi bir arada (14T90R) Ekran 15.6-inç 16-in 14-inç 16-inç 14-inç Görüntü FHD (1,920 x 1,080) OLED WQXGA+ (3,200 x 2,000) OLED WQXGA+ (2,880 x 1,800) OLED WQXGA (2,560 x 1,600) Touch IPS Display,

Corning® Gorilla Glass® Victus® WUXGA (1,920 x 1,200) Touch IPS Display, Corning® Gorilla Glass® Victus® Parlaklık (Typ.) 400nit 400nit 400nit 350nit 350nit Yenileme Hızı 60Hz 120Hz 90Hz 60Hz 60Hz Ağırlık 998g 1,230g 999g 1,480g 1,250g Boyut 356.0 x 227.45 x 10.99 -12.55mm 355.1 x 241.3 x 15.9mm 311.6 x 213.9 x 15.9 mm 356.6 x 248.3 x 16.95mm 314 x 219.5 x 16.75mm Batarya 60Wh 80Wh 72Wh 80Wh 72Wh CPU 13th Gen Intel® Core™ Processor GPU Intel Iris Xe Graphics Hafıza 8GB / 16GB / 32GB LPDDR5 Depolama 256GB / 512GB / 1TB (Gen4 NVMe™) Hoparlör 2.0W x 2 3.0W x 2 2.0W x 2 2.0W x 2 2.0W x 2 Dayanıklılık MIL-810H Askeri Standart I/O Port 2x Type C (TBT4, PD), 1x Type C (PD), H/P 2x Thunderbolt 4, 1x USB 3.1, Micro SD, H/P 2x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2, Micro SD, H/P Yazılım LG Akıllı Asistan, LG Glance by Mirametrix® PCmover Profesyonel, OLED Care LG Akıllı Asistan, LG Glance by Mirametrix®, PCmover Profesyonel LG Akıllı Asistan, LG Glance by Mirametrix®, PCmover Profesyonel, Wacom notes, Bamboo Paper, LG Kalem Ayarları Kamera FHD IR Kamera Aksesuar - - - LG Stylus Pen (Wacom AES 2.0 & WGP) USB-C to HDMI adapter