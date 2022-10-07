LG OLED evo, 212 Photography Istanbul’a Teknoloji Desteği Veriyor

Fotoğraf sanatı üzerinden disiplinlerarası bir diyalog ortamı sunan “Şehrin Festivali” 212 Photography Istanbul, 6 – 16 Ekim 2022 tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkıları, LG OLED evo’nun teknoloji desteğiyle sanatseverlerle buluşuyor. 10 gün boyunca, 15’e yakın mekânda 60’ın üzerinde sanatçının 500’ün üzerinde eserini sanatseverlerle buluşturacak olan festivalde, fotoğrafın yanı sıra, yeni medya, video sanatı, heykel, ve daha pek çok farklı yaklaşım görülebilecek. Festival kapsamında Tophane-i Amire, Akaretler Sıraevleri ve Bomontiada’da aralarında Leila Jeffreys, John Hiltunen, Fred Mortagne, La Mer, Our Ark’ın da bulunduğu sanatçıların video eserleri LG OLED evo ekranlarda sergilenecek.

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