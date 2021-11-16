Ankara, LG Mağazasına Doymuyor

LG Electronics, Ankara’nın 13. LG Brandshop’unu Acity AVM’de açtı. 95 m2 büyüklüğündeki LG Brandshop Soyer’de, yeni nesil teknolojiler gözler önüne seriliyor.

Ankara’da birbiri ardına mağaza açan LG Electronics, şehrin 13. LG Brandshop’unu hizmete sundu. LG’nin son teknoloji ürünlerine sahip olmak isteyen ziyaretçileri bekleyen Acity AVM’deki LG Brandshop Soyer’de, LG markalı ileri teknoloji ürünü beyaz eşya, TV, ses sistemi, hoparlör ve klima sistemlerinin yanı sıra, birbiriyle konuşan cihazlardan uzaktan yönetilebilen beyaz eşyalara, kişisel asistan görevi gören TV’lere kadar yeni nesil teknolojileri sergileniyor.

Kapıyı açmadan üzerindeki ekran yardımıyla içerisindekileri gösteren buzdolabı LG InstaView, iki farklı çamaşırı, iki farklı bölmede tek seferde yıkayabilen LG TwinWash çamaşır makineleri ve yapay zekaya sahip TV’ler, LG Brand Shop ziyaretçileri tarafından büyük ilgi görüyor.

Tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran, kendilerine daha fazla zaman ayırmalarını sağlayan tüm teknolojiler, haftanın 7 günü 10:00 – 20:00 saatleri arasında hizmet verecek olan Acity AVM’deki LG Brandshop Soyer’de görülebiliyor.