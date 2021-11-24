CES Inovasyon Ödülleri’nden LG’ye Ödül Yağmuru LG, Yenilikçi Ürünleri ile 24 Ödül Aldı





LG, OLED TV’lerden beyaz eşyalara, B2B ürünlerine kadar inovasyona katkı sağlayan bir çok ürünü ile ödüle layık görüldü.

LG Electronics (LG), Ocak ayındaki en büyük endüstri fuarına giden ürünleriyle toplam 24 ödül alarak CES İnovasyon Ödülü'nde teknolojideki mükemmelliğiyle bir kez daha tanındı.

Tüketici Teknolojileri Derneği (CTA), her yıl organizasyonun ticari fuarında tanıtılan ürünler arasından en yenilikçi ürünleri seçiyor. Bu yıl da CES 2022 öncesi, LG'nin gelecek yılki portföyünde yer alan en gelişmiş ve benzersiz ürünlerine “Yenilik Ödülü” verildi. En önemlisi, de, LG OLED TV'nin art arda 10. yıl, LG'nin endüstri lideri ev eğlence ürününün arkasındaki ileri teknolojinin bir kanıtı olan CES İnovasyon Ödülü’ne layık görülmesi oldu.

LG ayrıca LG InstaView® French-Door Buzdolabı Objet Koleksiyonu, iç mekan bahçeciliğinde yeni bir konsept olan LG tiiun ve zararlı gazları, kokuları, tozu ve alerjene neden olan diğer parçacıkları yakalamak için bir HEPA filtresinin yanı sıra Fotokatalitik Koku Giderme Filtresine sahip Çoklu Filtreleme Sistemli LG PuriCare Evcil Hayvan Hava Temizleme Cihazı ile ödüle layık görüldü. LG'nin B2B IT bölümü de, uzaktan çalışmanın norm haline geldiği bir zamanda benzersiz video konferans çözümü LG One:Quick ile jüri üyelerinin dikkatini çekti.

LG'nin CES 2022 İnovasyon Ödülü alan ürünlerinin tam listesi, CES 2022 öncesinde LG tarafından 4 Ocak 2022'de gerçekleştirilecek basın toplantısıyla duyurulacak.