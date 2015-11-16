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LG G4 Acapella Mix ile kendi melodinizi yaratın

Kurumsal 11/16/2015
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LG Electronics oldukça keyifli bir çalışmayla tüm kullanıcılara eğlenceli anlar sunuyor. LG’nin yeni projesi LG G4 Acapella Mix ile kendi müziğinizi yaratıp kaydedebilir, isterseniz de sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
 
LG’nin yeni ve eğlenceli projesi LG G4 Acapella Mix ile tüm kullanıcılar birçok farklı karakteri bir araya getirerek eğlenceli bir müzik döngüsü yaratıyorlar. Kendilerine sunulan farklı seslere ve eğlenceli kişiliklere sahip 20 karakter arasından tamamen kendi zevklerine göre 8 tanesini seçiyorlar. Seçtikleri karakterleri ve sıralamalarını değiştirerek yarattıkları melodilerle eğlenceli birer LG G4 Acapella Mix oluşturuyorlar. Aynı zamanda yarattıkları bu mix’leri kaydettikten sonra telefon melodisi olarak kullanabiliyor; Facebook ya da Twitter üzerinden arkadaşlarıyla paylaşarak eğlenceli anlar yaşayabiliyorlar.
 
LG G4 Acapella Mix ile eğlenceli anlar yaşamak için aşağıdaki bağlantıya hemen tıklayın!
 
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